學生妹過聖誕必買 $250Babyliss捲髮棒 手殘都捲到靚靚女神曲髮!

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛聖誕禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

第十位：Babyliss Pro - 32mm專業捲曲髮棒 BAB2265H 只需HK$250

第十位「我最喜愛聖誕禮物」小編就揀咗呢個Babyliss Pro 32mm專業捲曲髮棒，適合中長髮型使用。Babyliss係一個來自法國巴黎嘅美髮儀器品牌，佢哋嘅捲髮棒早喺多年前曾經喺香港掀起過一陣熱潮㗎！小編今次搵咗呢個 32mm專業捲曲髮棒 BAB2265H 推介畀大家，如果平日冇捲開頭髮嘅妹豬想換吓新形象，我強烈建議大家入手呢個捲髮棒！

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💖操作好簡單 等小編私人傳授捲髮攻略畀大家啦💖

1. 將頭髮梳理好後，將頭髮札起，剩餘底部三分之一的頭髮

2. 從底部頭髮開始捲起，將頭髮分為約3-5束逐一捲髮(按髮量決定多少束)

3. 將小束頭髮圍繞捲髮棒，等待約30秒

4. 將其餘頭髮分成小束重複以上步驟

BAB2265H呢個型號嘅捲髮棒仲曾經獲消委會推介，與一共12款唔同牌子嘅捲髮棒作比較，比較後結果指出 BAB2265H 有較良好合格安全程度及效能表現，獲得較好總評分。

Babyliss Pro 32mm專業捲髮棒好適合新手上路試用㗎，而且價錢係超級經濟實惠，只需HK$250！仲抵過你上淘寶買啦，而且Babyliss仲係歐洲牌子。小編搵過HKTVMALL都有賣呢個型號嘅捲髮棒，但售價為HK$288。𠵱家經《一網打盡》去eBay購買只需HK$250，而且仲有積分回贈𠻹㗎！

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(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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