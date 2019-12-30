【潮牌推薦】潮牌你只識Supreme? 盤點2019年不可不知的三大潮牌!

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那些年，我哋一起追過嘅潮牌，你又擁有幾多個呢？Supreme、Stussy、OFF-WHITE？每當講起潮牌，相信大家腦海中閃現嘅品牌都離不開以上幾個。其實，除咗以上潮牌始祖以外，喺2019年其間都有唔少突如其來崛起嘅潮牌。趁今年就快完結之前，一齊嚟回顧吓以下三個火速竄紅全球嘅潮牌喇！

KANGOL

想必大家都有留意到今年復古風大肆盛行，而來自英國嘅「KANGOL」都乘住呢股大風再次捲席而來。若果你都係一位「帽子控」，又有留意開專門做日韓代購嘅網上小店，相信都會發現今年到處都係KANGOL嘅蹤影。就連韓國時尚Icon——泫雅、IU、少女時代潤娥、李聖經都戴KANGOL嘅帽。

🔻韓星，潮人穿戴示範🔻

以袋鼠作為品牌Logo嘅KANGOL，其名稱背後都蘊含住唔同意思，K—Knitting（編織）；ANG—Angora（安哥拉山羊毛）；OL—Wool（羊毛）。KANGOL亦一直秉承住初心，帽款強調採用百分之百嘅羊毛，唔單止質感好，就連款式亦非常多樣化，無論係經典款貝蕾帽、報童帽、小偷帽，抑或係帶點帥氣街頭風嘅漁夫帽、棒球帽、鴨舌帽都一應俱全。

只需要一頂帽就可以瞬間為整個造型加分不少。若果你尚未決定到入手邊一頂帽，不妨就直接入手現時最受潮人熱捧嘅「504」以及「Bucket Hat」喇！

KANGOL Logo bucket hat HK$579

KANGOL Wool 504 HK$ 342.51 ​

Fear Of God

對於部份潮人嚟講，着潮牌係代表住一種態度或信念。「Fear Of God」正正就係一個有故事嘅品牌。Fear Of God主理人Jerry Lorenzo並唔係專業設計師出身，佢由一位從事服裝店銷售員嘅一般「打工仔」，到後來憑住自己嘅創意及靈感自設品牌。

Fear Of God同大部份潮牌截然不同，並冇巨形又浮誇嘅Logo，反而着重喺服飾選用嘅材質、面料、版型上面，以極簡嘅設計形成非常強烈鮮明嘅品牌風格，極短時間內就喺潮流界上站穩了腳，就連一眾歐美名人例如JustinBieber、KanyeWest、Rihanna等等都係Fear Of God嘅頭號粉絲。

而有留意開波鞋嘅朋友，相信都有聽聞過早前Fear Of God同Nike聯乘嘅Air Fear of God 1 鞋款。呢對波鞋一推出就成為炙手可熱嘅鞋款，吸引唔少鞋迷關注。

🔻Fear Of God必入單品🔻

Fear Of God屬於高端街頭潮牌，價格定位高，並唔係普遍人能夠負擔得到。因此，後來衍生出平價副線品牌—ESSENTIALS，設計上維持住品牌一貫風格，但價錢上就更加親民，更易入手。

🔻ESSENTIALS必入單品🔻

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xVessel

xVESSEL G.O.P. Lows又係一對喺2019年其間風靡萬千潮人心嘅潮鞋，而呢對鞋就係來自藝人吳建豪嘅自家品牌「xVessel」。xVESSEL G.O.P. Lows並非一般帆布鞋，設計暗藏多個小心思，譬如抽鬚細節、手繪字母、厚底、堆疊錯位等等。而且每一對鞋都係全手工製作，號稱係「全球第一對軟木硫化鞋」，唔少藝人例如五月天阿信、蔡徐坤、宋祖兒、程潚、迪麗熱巴等都入手咗一對！想要入手嘅朋友真係要捕實xVessel官網，事關每次一補貨，唔需要好耐就已經被搶購一空。

🔻藝人穿搭示範🔻

🔻xVESSEL G.O.P. Lows🔻

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2019/12/30)