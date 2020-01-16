盤點10款女生鞋櫃必備 舒適又百搭波鞋! 着新鞋踏入新一年！

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每逢農曆新年，長輩總係會不停地叮囑你唔同嘅傳統禁忌，譬如係年初一唔可以洗頭、年初三唔可以去拜年等等，小編仲有聽聞過新年唔可以買鞋𠻹！事關「鞋」與「唉」同音，「鞋鞋聲」聽落貌似嘆息聲，正因為唔好意頭，大家都順理成章地喺新年前買定新鞋過年。而且，舊鞋充斥住腳板底嘅鹹魚味、鞋櫃嘅潮濕發霉味，五味陳雜，扔掉舊鞋都有象徵將過去一年嘅霉運通通扔掉之意！既然係咁，你哋又買好新鞋過年未呢？未買鞋嘅你哋，即刻睇睇以下十款鞋櫃必備鞋款推薦喇！

被譽為「網上潮流服飾集中地」嘅HBX網站都趕喺新年前，推出超超超震撼優惠！HBX過去半年間嘅優惠來來去去都徘徊喺七折同八五折之間。但係，今次嘅優惠真係冇同你講笑，優惠力度史無前例地大，足足低至四折！各大運動潮牌，例如NIKE、ADIDAS ORIGINALS、PUMA、OFF-WHITE等等都有折扣！

小編喺HBX網站上主力搜刮減價波鞋，篩選咗以下十大必買鞋款：

⑴VANS Sid Dx特價HK$414.48 原價HK$690.8

每朝早都要花時間襯鞋好麻煩？鞋櫃總係缺少一對百搭嘅鞋？VANS Sid Dx屬於經典長青款，設計簡約、顏色易襯，即使係牛仔褲、短褲、短裙通通都襯到！

⑵REEBOK Aztrek特價HK$282.6 原價HK$706.5

有冇試過想去行山、露營、郊外，但又唔知着咩鞋好？事關屋企每對波鞋價錢又唔算平，整污糟咗都認真心痛！REEBOK Aztrek減價減到HK$300都唔使，就算整污糟咗都冇咁肉赤喇！

⑶ADIDAS ORIGINALS Falcon W特價HK$659.4 原價HK$1,099

市面上嘅Dad shoes鞋款眾多，如果想入手一款入門級Dad shoes，ADIDAS ORIGINALS Falcon W係唔錯嘅選擇。鞋底跟採用咗比較搶眼嘅粉紅色，同白色鞋身營造出強烈對比。

⑷PUMA Basket Badge HNDWRTTN Wn's特價HK$541.65 HK$902.75

⑸JOSHUA SANDERS Zenith White PVC Sneakers特價HK$1,844.75 原價HK$3,689.5

意大利品牌JOSHUA SANDERS一直備受明星、潮人追棒，就連G-Dragon、韓國超模Irene Kim、易烊千璽都係品牌小粉絲。而呢款Zenith外型看似普通，但鞋面係以透明PVC拼接，可以透過搭配唔同顏色、圖案嘅襪，令造型更具亮點！

⑹PUMA Thunder Distressed Wn's特價HK$703.36 原價HK$1,004.8

自從泫雅代言過韓國PUMA之後，PUMA嘅Thunder系列老爹鞋人氣立即飆升。呢款Thunde Distressed配色非常可愛，黃色及亮紅色撞色，女生見到必定心動💗

⑺LANVIN JL Low Top Sneaker特價HK$2,531.63 原價HK$5,063.25

法國品牌LAVIN JL Low Top Sneaker細節位盡顯心思，淡奶茶色配搭白色，再加上皮革與絨布拼接，簡單俐落嘅設計增添法式風情。

⑻OFF-WHITE HG Runner特價HK$2,453.13 原價HK$4,906.25

OFF-WHITE 係近幾年來最火紅嘅街頭潮牌之一，呢款HG runner保留咗品牌最標誌性嘅箭頭以及紅色吊牌。更重要OFF-WHITE嘅定價向來都唔便宜，但𠵱家足足平咗一半，絕對係入手好時機。

⑼NIKE W Nike ZoomX Vista Grind特價HK$912.17 原價HK$1,303.1

⑽ADIDAS ORIGINALS Eqt Support 91/18 W特價HK$765.38 原價HK$1,530.75

Eqt Support 91/18 W將復古與摩登兩者二合為一，採用針織鞋面，搭配埋ADIDAS近年來主打嘅Boots技術，作為一對跑步鞋絕對係有過之而無不及。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/16)

(以上圖片來源：HBX）