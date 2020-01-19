着啱顏色內衣 好運行足一年！四大開運內衣幸運色系 + 款式推薦！

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即將踏入農曆新年，相信大家最近都忙住添購新衣。不過，除咗要從頭到腳重新置裝以外，由外到內都需要送舊迎新。內衣係最貼身嘅衣物，亦係屬於日常消耗品，不妨趁新年前清一清空衣櫃，扔掉殘殘舊舊嘅內衣，入手新內衣準備開年喇！

新年想圖個好意頭的話，內衣顏色要啱揀。普遍人都會傾向選擇大紅色內衣作為開運內衣，寓意住新一年「紅」運當頭，又或者想喺新年同親戚朋友打麻雀時，作為「必勝內衣」，可以幫手旺一旺手氣😂 雖然大紅色內衣依舊係開運內衣之中最受歡迎嘅色選，不過粉色系、紫色系、金黃系內衣都係開運內衣界中嘅「黑馬」。

紅色系內衣：紅噹噹內衣喜慶感十足，應節之餘又有「紅」運當頭之意。

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Croix - 套裝:蕾絲邊胸罩 + 內褲HK$ 73.06

粉色系內衣：粉色內衣充滿少女氣息，粉色又與桃花同色，有助催旺桃花運、吸引好姻緣。對於人緣、人際關係都有正面幫助。

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紫色系內衣：紫色內衣取其「大紅大紫」之意，紫醉迷人，高貴嫵媚。

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金黃色系內衣：金黃色系內衣象徵着大吉大利、財源滾滾來，增強新一年財運。

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新春添好運嘅方法有好多種，而其中一個傳統習俗就喺年三十晚換上新內衣，迎接好運來！姊妹們，不妨喺今個新年試一試，旺一旺喇！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/17)

（以上圖片來源：YesStyle）