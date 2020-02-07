4招教你提防網絡騙案｜騙徒手法再「升級」？代購斯里蘭卡口罩？

網購攻略 網購攻略

自從武漢肺炎疫情大爆發後，大型商店、連鎖超市、藥房口罩貨量極度緊張，供不應求。為求自保，不少市民唯有轉移目標於網絡上，四處尋找網絡代購商訂購口罩。然而，就在人心惶惶、一罩難求的情況下，竟然有無良黑心商人或詐騙集團，乘機發災難財，利用網絡行騙。貨不對辦、劣質口罩，甚至被走數等的騙案頻頻發生，越趨嚴重。截至二月五日，警方宣布已經接獲109宗有關口罩騙案報案，總涉案金額約58萬元。到底市民在網購口罩時又有什麼地方需要注意，及如何避免受騙呢？

代購斯里蘭卡口罩？

編輯發現近來網上討論區、Facebook群組陸續有多名金精火眼的網民舉報騙徒，踢爆騙案。當中就有一位騙徒於Facebook群組上發帖聲稱找到義工幫忙，可以代購斯里蘭卡口罩，並將會安排在各區區議員辦事處派貨，令一眾網民深信不疑。不過，就有網民留言踢爆：「斯里蘭卡冇出產口罩㗎！我屋企人喺斯里蘭卡工作，準確性100%。」隨後更有網民發現該騙徒的Facebook帳號朋友寥寥無幾，懷疑是設立不久的假帳戶。騙徒其後立即刪除帖文，極速「潛水」。

騙徒收取款項後 消失得無影無蹤

現時網上有多個Facebook 群組專門收集網民的舉報個案以及騙徒資料（如電話、銀行戶口、專頁或網店名稱），並將資料整合起來警剔網民，以防更多人誤墜網絡騙局。

編輯就發現當中多個騙案的行騙手法非常相似，騙徒會先利用Facebook、Instagram、Carousell等購物平台發放出售口罩的訊息，並只接受Payme、轉數快或支付寶的電子支方式，但待買家付款後，騙徒便立即封鎖買家。即使買家想要追討貨物，騙徒已經停用了電話號碼，就連Facebook 專頁或Instagram 帳戶亦已被刪除，消失得無影無蹤。

+ 5 + 4 + 3

近日，亦有網民懷疑某些騙徒已將行騙手法「升級」。騙徒會先建立一個全新的Facebook 專頁，然後訛稱有口罩出售，標明買家不用先付訂金，貨到收款（有的更會聲稱免費送出）。但大前提是必須要讚好該專頁及分享轉發該帖，令一眾網民不虞有詐，紛紛在帖子下留言「2盒 Thanks」，讚好及分享後卻遲遲末有回音。然而，騙徒的Facebook專頁就成功在短時間內得到大量讚好及追蹤者。網民恐怕騙徒會以高價將該專頁賣出，成為另一個發放假消息的平台。網民亦再三呼籲大家不要輕易上當，令不法之人有機可乘。

網上購物始於有風險，但在口罩供應極度嚴峻的情況下，轉戰網絡代購亦無可避免。編輯就整理了4個網購口罩注意事項，大家在網購時必須留意以下要點，提高警覺，提防騙案！

所以，網購時記得要選擇可靠、有信譽的商戶或平台。而與陌生人交易時最好堅持面交，「一手交錢，一手交貨」，付款前記得要清楚檢查貨品有沒有問題喔！

如需網購口罩，以下商家與連結暫時仍然可供購買。款式為韓國製灰KF94口罩，有效濾除空氣中達94%的0.4微米微細懸浮粒子，可防傳染性疾病。獨立包裝，衛生安全。

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