盲搶酒精棉片 貨源係「武漢」?屋企冇晒酒精? 即睇另類家居消毒法

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武漢肺炎疫情持續升溫，全港人心惶惶，紛紛戴上口罩自保。就在坊間出現「口罩荒」的情況下，網上就有無良黑心騙徒，看中市民恐慌焦急的心理，利用網絡行騙。截至二月五日，警方宣布已經接獲109宗有關口罩騙案報案，總涉案金額約58萬元。然而，現時不止口罩騙案，就連消毒殺菌用品都均出現網絡騙案。如果實在無渠道能夠購買到消毒殺菌用品，市民又該如何是好呢？

現時香港坊間不止「一罩難求」，就連消毒殺菌用品都一一被掃清光，酒精、漂白水、滴露等貨品均一件難求。編輯更有朋友無奈之下，在Facebook上公開徵求朋友讓贈一枝滴露消毒藥水。除了於個人社交媒體向朋友徵求，亦有不少網民會選擇於網絡買賣平台尋找代購。

編輯就發現近來於Facebook、Instagram上充斥大量賣家聲稱以成本價代客訂購酒精消毒棉片。然而，卻被網民報料這些酒精消毒棉片來源均是淘寶，發貨地竟然是「湖北武漢」！其實，只要利用淘寶裡面的搜圖功能，就會發現淘寶上有大量同款貨源，價錢最便宜的亦只售人民幣$3.27，不足港幣$4（未計運費）就可以買到一百片酒精消毒片。其實，網民所擔心的不僅是被騙錢，更怕的是貨品在大陸運送過程中沾上細菌，網購酒精卻附送病毒。

🔻網民大踢爆🔻

+ 5 + 4 + 3

自武漢肺炎爆發後，全港市民的衛生防護意識不斷提高，不止外出時會戴上口罩，就連家居的清潔消毒也相當謹慎注意。編輯就於日本樂天市場上搜羅了一款多功能LED滅菌機，聲稱能夠除菌及消臭，相信對於家裡消毒物資非常短缺的市民來說，會是另一種應急辦法。

多功能LED除菌機HK$ 556.88

多功能LED除菌機是利用對人體無害的專業級長波LED紫外線，殺滅物件上的細菌。LED紫外線具有殺菌功效，能夠殺滅99.9%的害蟲、霉菌、脚癬菌、大腸桿菌、沙門氏菌、假單胞菌以及黄色葡萄球菌等人類肉眼無法看見的細菌。此項技術已經通過了日本的滅菌性能試驗，也獲得了質量認定證書。

紫外線為什麼能夠殺滅細菌？

根據TrendForce LED研究（LEDinside）指出，紫外線主要是通過對微生物(細菌、病毒、芽孢等病原體)的輻射損傷和破壞核酸的功能使微生物致死，從而達到消毒的目的。紫外線對核酸的作用可導致鍵和鏈的斷裂、股間交聯和形成光化產物等，從而改變了DNA的生物活性，使微生物自身不能複制。因此，紫外線能主動殺菌，從而預防疾病。

如何使用？

將多功能LED除菌機安裝好後，插上電源，然後設置使用時間。只要將需要消毒的物件放置於多功能LED除菌機下，經過LED燈直接照射後便能達到滅菌效果。

適用於什麼物品？

基本上任何物品都適用，例如毛巾、廚具、碗碟、奶瓶、小孩或寵物玩具、床上用品、手機、化妝工具等等…… 就連食品都可以直接照射，具有滅菌和抗霉效果，能夠保持食物的新鮮程度。

長期使用會很耗電嗎？

測試指出即使一個月裡完整使用30天，24小時長期打開，結果總共只耗用了7.2KW電量，非常省電，不會加重電費負擔。

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其實，非常時期固然要做好足家居清潔消毒，但日常亦要提高清潔意識，才能杜絕一切病毒，不讓病菌有機可乘，保障自己及家人的健康。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/07)