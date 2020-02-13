亂用漂白水隨時影響兒童成長健康! 新手媽媽一直在犯的3大錯誤

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新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續擴散，市民提心吊擔，搶購防疫用品同時，媽媽們亦日夜忙於家居清潔消毒，但市面上很多消毒產品都含有刺激性或毒性，令新手媽媽們相當頭痛，不知如何選購產品！今天就來討論幾個媽媽不可不知的家居消潔知識，糾正大家可能一直都在犯的錯誤！

常用漂白水清潔會有害小朋友健康⁉

不少媽媽們都會利用漂白水抹地﹑洗廁所或者用來做任何消毒，不過漂白水也可能存在着一些危害健康的風險。有研究顯示如果家中經常使用漂白水的話，兒童出現支氣管炎、肺炎等呼吸系統疾病的風險可能會較高。

一項研究主要是針對6-12歲分別來自荷蘭、芬蘭、西班牙等的兒童進行實驗，一共9000多名兒童參與研究，結果顯示常待在由漂白劑清潔環的環境下，兒童將會增加20％的流感風險，以及35％的扁桃腺風險等。

即使經過稀釋，漂白水的揮發性物質可能依然存在於空氣中，長期暴露於此環境下有機會增加對兒童肺部的傷害。建議如果家中有幼兒或者健康較敏感的小孩，媽媽們最好使用天然清潔劑。

❗洗手後一定一定要拭乾❗

很多小朋友洗完手後可能都會懶得擦乾，但假如手濕濕的不擦乾就等於白洗了！因為細菌依附潮濕雙手的機會比起洗手之前還要多84% !所以洗手後如果沒有拭乾淨的話，反而會讓更多細菌殘留在手上，接着吃東西就等於把細菌吃下去了。

❗避免使用公共洗手液❗

非常時期相信大家無論在家或出外都會記得「勤洗手」，但是之前曾有新聞報導指出公廁的洗手液含菌數超標3.2萬倍，情況惡劣！假如不能避免使用公共廁所的話，也要盡量避免使用公共洗手液。建議媽媽們自行準備消毒雙手的用品及自備紙巾，避免使用公廁的用品，才是最安心的。

❗採用溫和 低刺激性的清潔用品❗

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此除菌消臭劑適用於幼稚園﹑學校﹑醫院，直接噴灑於家俱﹑個人物品可以達致除臭除菌效果。即使噴在衣物上也不會損害衣物物料，不會導致衣物褪色。配方溫和，無毒無害，可以直接噴於兒童玩具用以清潔除菌。除菌消臭劑成份的ph值處於中性，不怕損毀金屬產品表面。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/13)