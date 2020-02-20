口罩價格暴跌7成 或現恐慌性拋售 走訪各藥房及網上窺探最新價格

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自武漢肺炎（COVID-19）爆發後，全港一度出現「口罩荒」，全城誠惶誠恐。為求自保，不少市民不惜捱貴價、通宵達旦排隊搶購口罩。在口罩貨源極度緊張的情況下，當中竟然有藥房、無良商人趁機抬高口罩價錢，甚至炒賣，被網民狠批發「災難財」及「食人血饅頭」。然而，近日口罩供港貨源逐漸穩定，批發價格開始下調，加上本地開設港產口罩生產線，預計口罩供應會陸續回穩，曾經「一罩難求」的苦況亦會得以緩解。對於早前已大肆採購口罩的大戶、藥房，又會否為止蝕避損，恐慌性拋售口罩？口罩是否經已「炒燶」？為一探究竟，編輯決定走訪各區藥房，並遊走於各大網上買賣平台，分析口罩最新價格情報！

坊間各國口罩最新價格走勢

坊間各國口罩最新價格走勢

網上情報

為對抗疫情，早前網上各大社交媒體有網民發起討論，互相分享各區口罩情報。早於2月5日，網上連登討論區就有網民附圖報料，有藥房為求獲取暴利，大幅抬高口罩價格，日本超立體口罩一盒30個索價HK$1380，平均每個口罩竟然需要HK$46！另外又有網民爆料指，日本Unicharm超快適口罩一盒也炒至高達HK$980，尚未爆發疫情前，日本本土售價只需2197日元（約HK$154），疫情爆發後，價格飆升了約八成四，相當驚人！

除了日本產口罩外，南韓KF94口罩每個索價曾經一度超過HK$30。3M N95 8210工業用口罩，每個售價亦高達HK$60。坊間更有為數不少的藥房出售未知品牌、產地、規格的散裝口罩，50個以逾HK$200的高價出售。縱使未知口罩規格是否合付標準及有效過濾病毒，仍舊有藥房照樣出售，懶理市民健康。

坊間藥房售賣口罩情況

編輯連日來走訪了各區藥房，發現大部份藥房均有口罩出售，而且又有酒精搓手液、噴霧等的防疫產品。不過，早前被炒至天價的日本產口罩，例如Unicharm、KOWA等就比較罕見，屬於稀有貨品。同樣被炒至天價的南韓KF94口罩亦由HK$30一個，減至$19一個。暫時藥房普遍以售賣東南亞口罩為主，全部口罩價錢有明顯回落。

東南亞口罩價格暴跌

截止今日（2月20日），在旺角一間藥房，印尼SENSI口罩由以往HK$498「藥房價」回落至HK$280，接近半價拋售。此外，多款來自東南亞的雜牌口罩平均售價也下跌到HK$250。

網上買賣平台如Facebook、Instagram、Carousell等仍有大量口罩貨源，經編輯比價後，印尼SENSI口罩Carousell價格低至HK$150；Facebook更有人以超筍價HK$100出售，換言之每個口罩平均只需HK$2。儘管價格較藥房便宜許多，但與網上陌生人交易始於有風險，大家購物前請謹慎斟酌。

經過編輯連日來的觀察，即使藥房口罩價格經已下滑，不少市民還是「齋睇唔買」。對於早早已經大批搜購口罩且打算趁機謀取暴利的大戶，面對此情此境，短期內或會以低價恐慌性拋售口罩，以求止蝕避損。

自疫情爆發後，有良心商人決定與市民攜手共渡患難，以良心價出售口罩；又有商戶不賺一分一毫，免費贈送口罩給予有需要人士。相反，有的藥房就選擇了「坐地起價」，趁機炒賣口罩以獲取暴利。一場疫情，發現了人間有愛，同時見證了人性醜惡。

口罩價格不斷浮動，若果想要緊貼口罩價格走勢，除了走訪藥房外，不妨嘗試先上各大網上買賣平台，譬如Facebook Marketplace、Carousell等，觀察口罩最新平均售價，從而避開「炒價」，免被黑心商戶趁機「呃錢」。你亦可按此連結透過一網打盡前往各大網購平台（eBay、日本樂天市場等）比較價格。

🔻同場加映 2月20日各區藥房售賣口罩情況🔻

旺角：

尖沙咀：

港島：

荃灣：

+ 4 + 3 + 2

元朗：

+ 3 + 2

(以上價錢最後更新至2020/02/20)