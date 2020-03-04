【肺炎口罩】最新整理坊間口罩價格 市價+炒價+即日入手價參考

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COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，日本、韓國亦相繼爆發疫情，早前全港更一度出現「口罩荒」，全城搶購﹑炒賣口罩。不少老弱婦孺通宵達旦排隊只求一罩，惟另一邊廂卻有無良商人趁機炒賣，為求「發災難財」。不久前才有報道指出因有「大貨到」，表示坊間口罩價格漸見回落跡象，加上本地已開設港產口罩生產線，預計口罩供應情況會逐漸回穩，但口罩主要來源地之一的韓國剛實施限制口罩出口，此措施會否為香港的口罩價格再次造成衝擊？

購買口罩前應先考慮兩大因素：

1. 口罩規格

不同規格的口罩價格差異甚廣，規格愈高的口罩價格愈高，市民購買口罩前應先考慮所需要的口罩規格。

2. 參考現時市價

其次，坊間不少商人趁機炒賣口罩謀取暴利，即使標明「減價」﹑「良心價」等字眼的價格可能都是一般的行銷手法，建議市民如有充裕時間，應先搜集資料參考，查看現時市價，免墮入無良商人陷阱。

驟眼看現時口罩價格似乎仍然浮動，到底市民該如何「看準價位」入手口罩？編輯為此整理了數款口罩的最新價格，分析了口罩最佳入手價位。

編輯連日來走訪各大藥房及網絡交易平台，觀察各款口罩的買賣價格從而整理出以下數據：

不同商店價格均有差異，市場價格可升可跌，以上分析內容只供參考。

坊間各大藥房仍有大量口罩﹑酒精搓手液等防疫用品購買，惟大部份口罩均是「雜牌」口罩，部份更沒有例明產地，而早前被炒至天價的日本產口罩，例如Unicharm、KOWA等比較罕見。

網上買賣平台如Facebook、Instagram、Carousell等仍有充裕口罩貨源，平均的口罩價格相對下亦較一般藥房便宜，惟網上交易始終存在一定風險，買家需自行斟酌考量。

口罩價格不斷浮動，若果想要緊貼口罩價格走勢，除了走訪藥房外，不妨嘗試先上各大網上買賣平台，譬如Facebook Marketplace、Carousell等，觀察口罩最新平均售價，從而避開「炒價」，免被黑心商戶趁機「呃錢」。你亦可按此連結透過《一網打盡》前往各大網購平台（eBay、日本樂天市場等）比較價格。

👇直擊3月3日各區藥房售賣口罩情況👇

元朗：

+ 4 + 3 + 2

荃灣：

+ 9 + 8 + 7

深水埗：

旺角：

尖沙咀：