港產「口罩套」熱賣！口罩都要戴套？口罩戴套後壽命可延長2-3天?

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，港人為求口罩四出奔波，甚至又有市民嘗試用清水、漂白水、酒精、梘液去清洗口罩，又或者以高溫蒸煮方法消毒口罩，想方設法令口罩的壽命延長。然而，自行清洗消毒口罩會破壞其結構及物料纖維，影響過濾效能，失去防護作用。口罩的標準使用方法理應是用完即棄，不能重用，但假若有市民處於嚴重缺乏口罩的情況下，又該如何是好呢？而早前就有一間本地公司開售「口罩套」，聲稱能夠幫助延長口罩壽命，以緩解口罩緊輟問題，到底「口罩套」又有何用呢？

Pokeguide口罩套 (Facebook: @PokeguideHK)

Pokeguide為一個鐵路指南手機應用程式，主要提供交通資訊。早前，Pokeguide團隊透過Facebook專頁陸續公布了有關開售口罩套的事宜，聲稱所有口罩套皆採用100%印度優質純棉製作，100%香港廠本地製造，只要將外科口罩套上「口罩套」，然後一同使用，就能延長口罩壽命兩至三天。那麼到底口罩套的原理是什麼？

其實，口罩套是利用棉布，裁成一個套的形狀，套在外科口罩上，前後包裹著口罩。原理就好像是幫口罩穿上了一件外套，能夠幫忙阻擋一下外界的污染物，例如口水、灰塵、化妝品等，從而減低內層口罩因被污染而丟棄的頻率，使口罩可以再多用一段時間，壽命亦能夠得以延長。

Pokeguide口罩套：

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自宣布口罩套即將誕生後，網絡上的反應相當熱烈。不過，當中都有網民提出對口罩套的各種疑問，例如：口罩套清潔後會否掉色、口罩套與信封的分別等，點擊下圖放大看Pokeguide口罩套的Q&A：

港大微生物學系講座教授袁國勇曾經提及過，棉布口罩雖然不及外科口罩能夠減九成病毒，但也有約七成作用。所以，不論是用口罩套，抑或是最近流行的DIY布口罩，兩者都只是在非常時期下的非常辦法，過濾效果絕對不能與外科口罩相提並論，絕非百分百穩妥，但起碼具有一定程度的防護作用，總比完全不戴口罩好，而且每次使用後要徹底清潔才可重用。

若果實在缺口罩，完全無計可施，又急需要外出的情況下，可以考慮用口罩套或布口罩「頂住先」，以解燃眉之急。但切勿因而掉而輕心，到處去人多擠逼的公共場所，結果弄巧反拙，反而增加感染風險。最理想的做法固然是佩戴一般外科口罩，並且聽從專家建議每四至六小時更換一次，不可重複使用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/04)