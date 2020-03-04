港產「口罩套」熱賣！口罩都要戴套？口罩戴套後壽命可延長2-3天?

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，港人為求口罩四出奔波，甚至又有市民嘗試用清水、漂白水、酒精、梘液去清洗口罩，又或者以高溫蒸煮方法消毒口罩，想方設法令口罩的壽命延長。然而，自行清洗消毒口罩會破壞其結構及物料纖維，影響過濾效能，失去防護作用。口罩的標準使用方法理應是用完即棄，不能重用，但假若有市民處於嚴重缺乏口罩的情況下，又該如何是好呢？而早前就有一間本地公司開售「口罩套」，聲稱能夠幫助延長口罩壽命，以緩解口罩緊輟問題，到底「口罩套」又有何用呢？

Pokeguide口罩套 (Facebook: @PokeguideHK)

Pokeguide為一個鐵路指南手機應用程式，主要提供交通資訊。早前，Pokeguide團隊透過Facebook專頁陸續公布了有關開售口罩套的事宜，聲稱所有口罩套皆採用100%印度優質純棉製作，100%香港廠本地製造，只要將外科口罩套上「口罩套」，然後一同使用，就能延長口罩壽命兩至三天。那麼到底口罩套的原理是什麼？

其實，口罩套是利用棉布，裁成一個套的形狀，套在外科口罩上，前後包裹著口罩。原理就好像是幫口罩穿上了一件外套，能夠幫忙阻擋一下外界的污染物，例如口水、灰塵、化妝品等，從而減低內層口罩因被污染而丟棄的頻率，使口罩可以再多用一段時間，壽命亦能夠得以延長。

Pokeguide口罩套：

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自宣布口罩套即將誕生後，網絡上的反應相當熱烈。不過，當中都有網民提出對口罩套的各種疑問，例如：口罩套清潔後會否掉色、口罩套與信封的分別等，點擊下圖放大看Pokeguide口罩套的Q&A：

港大微生物學系講座教授袁國勇曾經提及過，棉布口罩雖然不及外科口罩能夠減九成病毒，但也有約七成作用。所以，不論是用口罩套，抑或是最近流行的DIY布口罩，兩者都只是在非常時期下的非常辦法過濾效果絕對不能與外科口罩相提並論絕非百分百穩妥，但起碼具有一定程度的防護作用，總比完全不戴口罩好而且每次使用後要徹底清潔才可重用

若果實在缺口罩，完全無計可施，又急需要外出的情況下，可以考慮用口罩套或布口罩「頂住先」，以解燃眉之急。但切勿因而掉而輕心，到處去人多擠逼的公共場所，結果弄巧反拙，反而增加感染風險。最理想的做法固然是佩戴一般外科口罩，並且聽從專家建議每四至六小時更換一次，不可重複使用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/04)

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