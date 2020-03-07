疫情下爆紅的新潮流！網民搶購網紅同款護目鏡 時尚度完勝防疫帽?

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情尚未平息，病毒持續蔓延至全球多國，疫情一日未止，市民依然提心吊膽。近來，市民的防疫裝備亦逐漸升級，口罩、搓手液已經只屬「最基本裝備」，防疫帽、防疫風褸、防疫面罩於網絡上突然冒起，成為大眾近期搶購的新目標。然而，在眾多新興的防疫產品之中，惟護目鏡竟然突圍而出，在網絡上掀起熱潮，網紅們紛紛戴上護目鏡拍照。護目鏡成功化身為新一代「時尚單品」以及「自拍神器」，到底網紅們是如何將護目鏡戴出時尚感？

網絡上新興的防疫神器：

根據官方公布，新型冠狀病毒肺炎除了經飛沫傳播以外，亦可以通過接觸傳播。假若手上不小心沾到帶有病毒的飛沫或細菌，然後不經意間揉眼睛，病毒就可以先進入眼結膜，然後擴散全身。因此，對於一般民眾而言，佩戴護目鏡的主要用途是避免用沾滿了細菌病毒的手去觸摸眼睛，引發感染。盡量避免外出、戴口罩、勤洗手、尚未洗手時，避免碰觸口、鼻、眼等的防疫措施，才是預防感染的關鍵。

不過，對於位於中國內地湖北省，迄今疫情最嚴重的內地人而言，外出時不僅要戴上口罩，就連護目鏡也絕對不能少。(居住武漢的Youtuber以全副武裝外出。Youtube: @涛鸡公)

不過，對於位於中國內地湖北省，迄今疫情最嚴重的內地人而言，外出時不僅要戴上口罩，就連護目鏡也絕對不能少。(居住武漢的Youtuber以全副武裝外出。Youtube: @涛鸡公)

雖然，一般人對於外型笨重又不討好的護目鏡沒有好感，甚至是非常厭棄，但是經過內地網紅的詮釋後，成功令網民打破對護目鏡的偏見，甚至一股腦兒地搶購網紅同款護目鏡，務求在全副武裝的情況下，也可以利用護目鏡打造出時尚感、霸氣率性感！

驟眼看，與「時尚」兩字完全靠不上邊的護目鏡，為什麼會突然被網民冊封為「時尚單品」？一起看看內地網紅是如何將護目鏡戴出另一種味道吧！按下圖放大！

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想要利用護目鏡點綴造型，首當其衝是要選對護目鏡的款式。護目鏡的款式有許多，有透明護目鏡、運動型護目鏡、流線型半框護目鏡、全密封式護目鏡。若果要數最安全的，固然是全密封式護目鏡，但若果要數最時尚的，就必定非透明壓克力護目鏡莫屬！全透明設計，加上超大的鏡片，能夠完美修飾臉型，即便你擁有一張大圓臉，在超大鏡框的襯托下，臉型瞬間縮小好幾倍，絕對是自拍、街拍的好幫手！

透明壓克力護目鏡 (小紅書: @dhx79680)

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