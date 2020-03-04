解答口罩煩惱: 戴口罩使唔使搽防曬?點避免出油黐立立?附防曬推介

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撰文： 最後更新日期： 2020-03-04 21:30

武漢肺炎令全球各地人心惶惶，大家近日外出時相信都有乖乖戴上口罩吧？對愛美的女生來說，口罩的存在簡直令人又愛又恨。雖然不少女生也會趁機偷懶，暫時放下「全副武妝」，不過問題來了，想省略底妝彩妝當然沒關係，不過，防曬方面同樣也可以偷懶嗎？

答案是：萬萬不能！

不少女生為求將懶惰貫徹到底，早上洗臉後，護膚化妝統統省略，戴上口罩便匆匆出門，雖然省卻了不少時間及功夫，不過後患隨時無窮無盡，事關紫外線不僅會讓我們曬黑，更是造成肌膚老化、黑斑、皺紋、甚至癌病變的罪魁禍首！因此對女生來說，防曬基本上是護膚不可缺少的重要一步，否則傷害一旦造成，只會恨錯難返！

防曬雖然如此重要，不過曾經就有調查指出，幾乎近半數港人不但忽略防曬的重要性，更對防曬存在不少誤解。你知道什麼是SPF和PA+嗎？冬天是否不用塗防曬？防曬需要補擦嗎？正所謂「知己知彼，百戰百勝」，不如先來了解一下關於防曬的小知識吧！

既然衣服、玻璃也無法阻擋無處不在的紫外線，普通的醫用口罩當然也不能作防曬之用，怕曬黑、怕黑斑、怕皺紋，想好好保護臉蛋，還是乖乖地塗上防曬吧。不過，若然不需要長時間留在室外，大家也不用密集地補擦防曬。

即使防曬沒有彩妝那樣厚重，要長時間戴著口罩，也難免會令肌膚有焗促不舒服的感覺。女生們，不妨參考一下以下的小技巧，掌握後就不用擔心以上情況發生！

小技巧固然能幫上不少，不過，選對防曬霜也是讓底妝保持清爽的重要一環，編輯找來了以下數款口碑不錯的防曬霜，保證讓你萬無一失！

抗逆健膚防曬霜SPF45 PA++++HK$360

100%的物理防曬霜，有效阻隔紫外線、空氣及環境的污染物。產品亦經過實驗，使用4星期後，不但能加強肌膚防禦力，水潤度及光澤度亦得到提升。

抗逆健膚防曬霜SPF45 PA++++ HK$360

Estee Lauder 循環自生亮白防曬底霜SPF30/PA+++HK$400

Estee Lauder 的防曬底霜蘊含薰衣草調色成分，能中和亞洲女普遍偏黄、暗沉的膚色，配合SPF30/PA+++的防曬系數，能有效抵擋紫外線的傷害，減低黑斑及色素沉澱的形成。

Estee Lauder循環自生亮白防曬底霜SPF30/PA+++ HK$400

Clinque 礦物面部防曬霜SPF30HK$220

100%的礦物防曬霜，成分特別溫和，即使是敏感肌膚及眼周部位亦能安心使用。配方不含油分，因此不用擔心塗上後會有黏膩感。

Clinque 礦物面部防曬霜SPF30 HK$220

Bare Minerals Prep Step Mineral Protection Shield SPF 50HK$273

Bare Minerals的產品向來成份簡單，不會對肌膚造成任何負擔。此款防曬霜亦不例外，除了加入天然保濕成分，質感清爽不黏膩外，最值得推介一點，在於加入了調色微囊色素，即使屬物理性防曬，使用後肌膚亦不會泛白，同時又能改善膚色不均問題及提升肌膚光澤度。

Bare Minerals Prep Step Mineral Protection Shield SPF 50 HK$273

Canmake 美人魚防曬啫喱底霜 SPF 50+ PA++++HK$ 112.9

Canmake的美人魚防曬在開架品牌中人氣甚高，具有SPF 50+ PA++++，質地清爽易推開，妝前使用能令使粉底緊貼，持妝效果更為持久，學生黨必選！

Canmake 美人魚防曬啫喱底霜 SPF 50+ PA++++ HK$ 112.9

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/04)