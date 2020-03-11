口罩變搶手潮物? 潮人示範防疫穿搭4大重點 + Off-White口罩推薦

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武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒疾病）蔓延全球，在疫情流行期間，口罩、搓手液成為了日常出門不可缺少的必需品。然而在防疫以外，近日不少潮人明星也相繼以型格口罩look現身，親身演繹防疫與時尚也能並存！在經過悉心配搭之下，死氣沉沉的口罩、感覺累贅的搓手液也秒變時尚單品。既然疫情並非一朝一日就能平息，與其日日以口罩頹look外出，倒不如來向潮人們偷偷師，學習怎樣在防疫的同時如何兼顧日常造型吧！

隨著Home Office的日子正式迎來終結，防疫穿搭也成為了近日的網絡熱話。不少內地網民及明星紛紛於微博上分享復工衣著：

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疫情一日未見平息，出門也離不開口罩及防疫用品，然而，一身的防護裝備雖然看起來安全滿分，不過時尚度似乎就大打折扣，不但讓人感覺沒精神、病懨懨，連帶造型也失去氣場，到底防疫能與時尚並存嗎？

近日外國的四大時裝週，潮人明星就為防疫穿搭作出了完美的示範。其中以色列女星Nicole Raidman的穿搭更是完美演繹了何謂「防疫潮流」，得到不少網民激讚：「原來防疫可以如此時尚！」

雖然穿上了一身「醫護人員同款」的白色防護衣及防疫帽，不過只要加上腰帶、黑色Chanel口罩、Chanel香水手袋作點綴，竟能穿出時尚前衛的感覺！整個造型不僅防禦力滿點，時尚度也絕對是滿分！

除了Nicole Raidman之外，不少到場看秀的女星也紛紛將口罩及搓手液融入日常穿搭，令防疫用品頓時變成令造型加分的時尚單品。

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不過明星終歸是明星，普通人在沒有「自帶氣場」的情況之下，如何能防疫的同時兼顧時尚？當然，在香港要仿傚Nicole Raidman，穿上整套防護衣未免是過於誇張之舉，不過若借鑑其他潮人明星的造型，還是有不少值得偷師學習的地方。

#1 選對口罩讓你在人群中「自體發光」

若然想在云云的口罩人潮中突圍而出，最簡單的方法是從口罩上著手。要有效防疫，三層而又合規格的口罩當然是必不可少，不過在醫用口罩以外，不妨也嘗試疊戴特色口罩或口罩套，不論是品牌logo，特別圖案，或是顏色繽紛的款式，都能擺脫防疫造型的沉悶感，走在路上絕對令人眼前一亮！如果擔心圖案口罩過於高調，配戴與衣著同色系的口罩也不失為一個點亮造型的好方法。

明星們的口罩大多是市面上買不到的限量單品，不過編緝發現不少潮牌同樣也有推出時尚口罩，其中價錢最平易近人的，一定非Off-White莫屬！

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#2 口罩 + 帽子 = 時尚度100分

單以一個口罩穿出時尚感或許會有點難度，不過若然加上配飾作點綴，絕對能令造型生色不少。如果要數與口罩最相襯的配件，帽子絕對是第一位！不但能增添造型的豐富度，同時也免去了口罩加上披頭散髮時的混亂感。同樣地，在帽子的選擇上，建議也是以同色系的單品為佳，為造型增添俐落感。

#3 護目鏡？是顯臉小神器！

護目鏡看似笨重又誇張，最近卻意外地灸手可熱，成為了網紅們搶購的時尚單品！事關護目鏡除了能全方位防禦飛沫傳播，還能修飾臉型，把大臉瞬間縮小好幾倍！而在眾多不同款式的護目鏡中，又以透明壓克力護目鏡最具時尚感。女生們在佩戴護目鏡時，不妨也同時加強眼部的彩妝，增強氣場及魅力！若嫌護目鏡太過煞有其事，不少品牌也有推出大鏡框太陽眼鏡，防禦度不但媲美護目鏡，時尚度也更勝一籌之餘！

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台灣製成人護目鏡 (12個)HK$398

#4 選對衣服材質防疫又時尚

衣服的材質既是防疫，也是時能否顯現時尚度的重要關鍵。要同時兼具功能性及美觀性，首選必定是風衣及防水透氣面料的衣服，除了易於清潔及消毒，還能避免身上因太多配飾而顯得累贅。

NIKE SPORTSWEAR SWOOSH 女子梭織外套HK$799

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/11)