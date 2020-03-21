自製口罩掀熱潮! 解構布口罩防疫能力 附簡易教學+布料濾材建議

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新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球多國，如今全球確診數已突破22萬宗，死亡人數亦將近萬人（截至香港時間3月19日周四）。雖然早前本港的疫情有緩和跡象，但隨著近日從外地回港的輸入個案急增，市民在防疫方面仍不能掉以輕心，每天外出時必須戴上口罩。現時本港口罩市埸的存貨尚算充足，不過，當使用的口罩數量每日俱增，不少市民也開始考慮購入布口罩或口罩套，務求延長口罩壽命，節省存貨，坊間亦因此衍生出不少自製口罩教學。到底布口罩、口罩套的防疫如何？若然想自製口罩，要使用哪種材料，怎樣使用才能達到更好的防疫效果？

雖然香港的「搶罩潮」已經過去，不過近日坊間卻出現一股自製布口罩熱潮，事源台灣醫生陳冠廷在二月初於個人Facebook撰文，分享製作布口罩的方法，並強調現階段以布口罩防已經足夠，掀起布類口罩產品熱。

布口罩vs口罩套？

現時市面上的布口罩產品主要為分兩類，一類是布口罩，可單獨使用、放入濾材使用，或配搭外科口罩使用均可，而另一類則是口罩套，主要把棉布上下縫合，裁成中空套形，中層可自行放入外科口罩使用。兩款產品均表示可清洗重用，並延長口罩的使用壽命。

不過，面對嚴峻疫情，布口罩，甚至自家製的口罩，真的有用嗎？

據港大微生物學系講座教授袁國勇及英格蘭公共衛生署指出，在阻止傳播方面，布口罩的防疫效果雖然不及外科口罩，但同樣減少了噴出的微生物數量，仍有外科口罩約七成作用。而近日台灣食藥署亦針對各類布口罩進行研究，發現含有不織布、活性碳，或是可防 PM2.5 花粉材質的布口罩，細菌過濾率均可達 80%以上。因此，若口罩存貨真的不足，布口罩是可作為防疫的最後手段，用作防範飛沫傳播。不過最理想的使用方法，還是要配搭外科口罩使用，增加口罩過濾的功效。

布口罩除了能延長外科口罩使用時間，亦能令沉悶的口罩裝扮變得更有特色。市面上便因而衍生出無數布口罩製品，除了直接購入外，不少市民亦嘗試跟著網上教程，自製出獨一無二的布口罩，不過，布口罩雖然確實具有一定的防護作用，但若然希望提高防護力高，在選用物料便需特別小心留意。事關一般布料只能阻隔較大的飛沫，要過濾病毒，關鍵是要在中層添加濾棉，及選用適當布料。

讀者們如想自製口罩，不妨先參考合規格外科口罩的結構，以及外下選料建議：

網上有不少自製布口罩教學，有興趣的朋友不妨參考一下以下由Youtuber 及提供的教程。

【教學一】Youtuber HappyDanDongTV教自製布口罩

+ 12 + 11 + 10

【教學二】Youtuber DoMoMo手作教自製布口罩

+ 14 + 13 + 12

最後，布口罩及口罩套雖然具有一定的防護能力，但由於現時疫情嚴峻，因此布口罩必須配搭外科口罩或濾棉使用才能有效並全面防範飛沫傅播，而每日使用布口罩後，亦應徹底清洗消毒，或以燙斗加熱消毒後才可重用。而前往感染風險高的地方如醫院、診所，或任何人多聚集的地方亦應優先使用外科口罩。

製作布口罩除了能防疫外，亦能順道挑戰一下自己的手工針黹，如想製作布口罩並需購買不織布料及製作工具，可點擊以下藍色連結前往購買：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/21)

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