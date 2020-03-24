【淘寶優惠碼】5大私藏高質淘寶飾物店推介!$100買到4對韓式耳環?

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淘寶絕對稱得上是一個價廉物美的購物天堂，衫褲鞋襪款式包羅萬有，最重要的是價錢相比起香港市面的門店實在是便宜數倍！每次換季到淘寶買新衣服，款式比旺中還要換得新來得快。有淘寶經驗的小資女相信都會從淘寶購入不少衣物，今天小編就來分享私藏的5大淘寶飾物店，還會傳授大家淘寶的小秘技，記得留意到最後有淘寶優惠碼放送！

淘寶店舖五花八門，同款的商品分分鐘可能超過10件！這時候就要參考三大因素，來決定光顧哪一間店舖。

購買同款商品前先考慮三大重點：

1. 店舖評價 2. 買家評論 3. 銷量

淘寶收藏好物+店舖小撇步：

淘寶的好物和店舖實在是多不勝數，往往很容易上一秒找到喜歡的產品，但轉眼間就找不回散失左大海中😂這時候可以善用淘寶的「關注店舖功能」，關注店舖後可在「微淘」看到店舖的最新更新資訊，或在「關注店舖」中查看。

假如找到心儀的好物但還想多比較幾間店舖和價格？可以先將產品「收藏」，之後可以到「收藏夾」中查看。接下來要淘得好物就更加得心應手啦！

👇按圖放大學識淘寶小撇步👇

馬上和大家分享小編私心收藏的飾物店舖清單！當中有耳環﹑頸鏈﹑戒指﹑髮夾，和帽子等等，每間都是人氣超強的推介！（排行跟據編輯喜愛分先後）

👇按圖放大查看店舖名稱+推薦飾物👇

+ 8 + 7 + 6

#耳環﹑頸鏈﹑戒指（點擊藍色連結即可瀏覽淘寶店舖）

1. 【迷度 極簡飾物】

這間小店能夠上到小編的第一位並非浪得虛名，「迷度 極簡飾物」主打仙氣耳環及戒指，價錢大概在於¥25-¥35內，以淘寶飾物來說屬於中價位。能夠成功贏得121萬粉絲追蹤的因素在於質量，鑲有閃鑽和珍珠的飾物手工十分精緻，質感極高。

2. 【甜酸】

第二位的淘寶店舖主打韓式小清新風格，飾物款式比較年輕跳脫，例如有鮮黃色的蝴蝶耳環，價錢游走於¥10-¥20內，絕對是同學妹的不二之選。

3. 【盛美飾品】

「盛美飾品」同樣主打仙氣系列飾物，除了耳環之外頸鏈的質感也十分出色。雖然款式不比「迷度 極簡飾物」多，但是能挑選出來的都是佳品，而價錢同樣只需大約¥10-¥20！

#帽﹑頭飾（點擊藍色連結即可瀏覽淘寶店舖）

4. 【SEVENDAYS 小七家】

「SEVENDAYS 小七家」擁有海量的帽子款式，棒球帽﹑漁夫帽﹑草帽﹑冷帽，通通都有，帽子控必定要收藏這間！價位在¥25-¥50左左右。

5. 【丁走走的店】

這間淘寶店除了漁夫帽外，棒球帽的款式特別多，以刺繡設計為主，顏色選擇很多。另外還有不少平光鏡款式，由店主親身試戴，很有清澀味道，同樣是韓風學生妹的不二之選。

最後，要公佈淘寶優惠碼！淘寶正於24日-26日進行《新勢力週》活動，跨店消費每滿¥200即減¥15，亦有很多店舖現正推出限時優惠。

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優惠碼請拿走，不客氣。

*優惠碼詳情可參淘寶《新勢力週》會場活資訊

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/24)

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