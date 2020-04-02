【自營網店教學】極速開店 四個步驟教你喺SHOPLINE自營網店

網購攻略 網購攻略

疫症肆虐全球，在剛過去的三個月裡人類的行為有根本式的轉變，以前所未有的速度推動電子商務的發展。HKTVMALL的爆炸式增長，NIKE網店的生意額不跌反升，種種跡象都顯示實體店的加速沒落以及網上商店的茁壯成長，今次就由小編實測一下今時今日開設網上商店的大概流程，本文將會以使用網上商店架設平台Shopline為例子，就試下開一間鋪頭有幾多野要搞！

要開設網上商店接訂單做生意要考慮的事雖然眾多但未至於令人卻步。本文章只集中討論架設網上商店部份：倉存，採購貨品，營銷，市場推廣等等將不會在本文提及。

在開設網上商店的時候，有幾樣事情必須要先搞清楚同埋準備好：

1. 你將會售賣的產品，以及其面向的市場。這次我打算開一間賣汽車香味產品的店鋪，初期主打本地及東南亞市場。不同產品適合不同的物流方法，在架設網站時要先想清楚配合自己生意的物流方法，部份進階物流服務必須先成為Shopline付費會員才可使用。

2. 商業登記證明：幫助開通付款工具如paypal, google pay等。可以在稅務局網頁獲取有效的商業登記證。

決定好了便在Shopline上申請帳號馬上開店，過程僅需要30秒。

申請帳戶頁面

申請完成後馬上可以到達鋪頭嘅後台(control panel)，我會稱呢頁為「上帝頁」，基本上整個商店可以控制嘅野都係通過後台去設置，無論係商品管理，訂單管理，分析報表等等。一開始揀好基本設定：貨幣，語言，商店類型，付款及送貨設定等。

設定送貨方式: 免費試用期間只支援順豐速運的順便智能櫃取件服務。店主喺設定送貨方式時，選擇物流類別（自取）> 物流服務商（順豐速運），就可以設定不同嘅自取點畀客人揀。

設定物流服務

設定付款方式：這次我選擇使用Paypal，支援Visa及Master付款。申請使用paypal需要填寫商業登記證資料去取得管理API憑證，詳細不在此述，可參閱以上稅務局連結。

店鋪初始設置

馬上開始上載商品訊息, 以下新增商品頁面有齊需要填寫的資料，用家透過打開唔同的tab就可以填寫商品訊息。作為一件商品，必須要有張靚仔清晰嘅相，顧客一睇就知你賣緊什麼，圖片要夠光夠清，對客戶嘅印象都好少少。提提大家，2020年了，冇人會再用起格嘅相架喇！

商品資訊＞簡單商品文字說明

分類＞安排商品顯示在商店那一個分類內

數量和價格＞設定貨品存量，有訂單就直接從存量扣除。價格包含正常售價及優惠價等等。

商品規格＞如果商品有不同規格例如顏色，尺寸都可以在這裡設定。

加購品＞Marketing工具，加錢換購刻骨銘心骨頭鍊咀。

網絡搜尋最佳化＞輸入產品關鍵字令你的產品更容易被搜尋。

設定＞進階商品設定，可以開啟產品缺貨提醒，貨品購買數量限制，預設貨品上架日期等等。

輸入完產品資料，並將產品上架後，產品就會出現喺商店頁面。去到呢一步一間網店基本設置大置完成。係時候打開門口做生意了！

總結一下我做過嘅步驟：

1. 在shopline申請成為用戶

2. 由於需要開通網上付款，要先準備商業登記證號碼

3. 設定好基本商店設置, 如貨幣,語言, 主要售賣產品類型，物流及付款服務等

4. 產品上架, 發佈網站後就可以正式接受訂單了。

以上為開辦網上商店的大概流程，但當中其實只提及最基本的網店設置並忽略了不少重要技巧例如SEO(search engine optimization)： 令客戶更容易在google搜尋到你的產品 ，採購產品： 建立穩定及有利潤的供應鏈， CSS版面設置：利用圖片及文字建立網站的形象從而吸引顧客消費等等。

希望各位有意投身網購界嘅手足會發現呢篇文章會幫到大家。有關網上商店嘅知識數之不盡，進階版嘅資訊就要留待下次再同大家分享。祝大家係市場一片驚濤駭浪之中都能夠突圍而出。

(資料以官方最新發佈為準，最後更新至2020/04/02)

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