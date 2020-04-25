【夏季淘寶女裝】冇伏分享！編輯精選五大高質日韓風淘寶女裝店！

網購攻略
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天氣開始回暖，是時候要準備為夏天添置新衣了！淘寶向來都是女生的購物天堂，足不出戶就能收獲一大堆新衣，而且不僅服裝選擇極多，就連價格都非常親民。但正所謂「一念天堂，一念地獄」，明明下單時期待不已，但每次收到貨後卻發現「中伏」居多？

其實，淘寶上也有許多高質感的女裝店，價格也比香港女裝便宜一大截。為了讓大家少走幾次冤枉路，不用再以身試「伏」，編輯立即要來和大家分享私藏多年的五大淘寶女裝店全部皆是款式時尚、性價比高、好評量多的店鋪，大家可以放心地血拼起來，絕不踩雷，拆開包裹時也不會再感到失望，絕對驚喜連連！

以下為大家嚴選五大淘寶女裝店鋪，各種風格俱備，馬上來逛逛看吧！

店鋪一：【A7SEVEN 定製女裝

「A7SEVEN 定製女裝」是在淘寶屹立多年的金牌老店，好評率高不在話下，價錢亦非常彿心，質量是肉眼可見的好，當編輯第一次收到它們家的包裹時，真的有種「相見恨晚」的感覺！

店鋪風格是走韓系的輕熟女風，款式簡約為主，剪裁寬鬆舒適，不挑身形，而且大部份衣服都有S/M/L尺寸選擇，微胖女生絕對可以挑到合適的尺寸。另外值得一讚是，不只有實物照片，幾乎所有服裝都有實拍影片參考，大可以放心閉眼入手，不怕「貨不對版」！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

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店鋪二：【MIKASTUDIO 小玉醬

「MIKASTUDIO 小玉醬」同樣是淘寶金牌老店，已經開店10年，收獲了近500萬的粉絲。該店的老闆——小玉醬親自擔任模特兒，每件衣服經過她詮譯後，真的超級燒，令人購買慾倍增，絕對是店鋪的「生招牌」。

不得不說，小玉醬的穿衣品味真的很好，總是輕易就能在她的店裡找到既時尚又特別，且不易與別人撞衫的款式。而店鋪整體風格是偏韓系的溫柔小姐姐風，直男最愛的風格，穿她們家的衣服去約會應該會加分不少呢！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

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店鋪三：【CHACHA STUDIO

「CHACHA STUDIO」當然都是金牌老店，喜歡小清新、小文青、森系風格的女生必定會逛到手軟！裡面大部份款式都是仙氣十足的連衣裙，非常適合春夏天，當中有小碎花、復古、法式等各種元素的連衣裙，任君挑選。說到連衣裙，最大好處當然就是方便省時，事關不用花時間搭配，一件就能完成整套穿搭，而且給人感覺卻是經過悉心打扮，絕不馬虎喔。

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

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店鋪四：【i am靜芝芝芝

接下來介紹的這間店鋪是五間之中最具特色，風格最為強烈。「i am靜芝芝芝」融合了日系和韓系的復古少女風格，雖然衣服款式的設計感極強，卻不會令人覺得過於跳脫，令人蠢蠢欲試。而且都是以寬鬆為主，非常遮肉，胖瘦女生都可以入手喔。

在這間店鋪中，很容易就能找到各種粉粉嫩嫩的顏色，如淡黃色、粉紅色、粉藍色，還有今年超級大熱的粉嫩芋頭紫色。平時只會穿黑、白、灰色？若果想在夏天換一個新形象，這間店絕對是不二之選。重點來了！百多元就能買到這類設計感強的衣服，真的有種買了就賺到的感覺！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

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店鋪五：【ASM ANNA】

壓軸介紹的這間店鋪是坐擁近900萬粉絲的金牌店鋪，亦是有不少Youtuber推薦過的公認好店，當初編輯就是被一位台灣Youtuber燒到「體無完膚」！幸好，每件貨品收到後都超級滿意，儘管價格定位偏高，平均在人民幣90 - 300左右，但質感卻完全物超所值。

「ASM ANNA」非常適合職場知性女生，裡面有許多適合上班，感覺斯文、溫柔、大方，卻又不失時尚感的款式。同時，又有休閒簡約的款式、基礎款的T-shirt，以及很好搭配的牛仔褲，這間店鋪絕對能承包你整個夏天的衣服，由上班服、約會服、休閒服都通通買得到。難怪在淘寶上如此聞名，可謂是數一數二的女裝店鋪，而且它們家的衣服都是數萬至數千件的月銷量，非常驚人。

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

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點擊上面藍色連結，立即前往店鋪主頁！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/24）

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