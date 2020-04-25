【夏季淘寶女裝】冇伏分享！編輯精選五大高質日韓風淘寶女裝店！

網購攻略 網購攻略

天氣開始回暖，是時候要準備為夏天添置新衣了！淘寶向來都是女生的購物天堂，足不出戶就能收獲一大堆新衣，而且不僅服裝選擇極多，就連價格都非常親民。但正所謂「一念天堂，一念地獄」，明明下單時期待不已，但每次收到貨後卻發現「中伏」居多？

其實，淘寶上也有許多高質感的女裝店，價格也比香港女裝便宜一大截。為了讓大家少走幾次冤枉路，不用再以身試「伏」，編輯立即要來和大家分享私藏多年的五大淘寶女裝店，全部皆是款式時尚、性價比高、好評量多的店鋪，大家可以放心地血拼起來，絕不踩雷，拆開包裹時也不會再感到失望，絕對驚喜連連！

以下為大家嚴選五大淘寶女裝店鋪，各種風格俱備，馬上來逛逛看吧！

店鋪一：【A7SEVEN 定製女裝】

「A7SEVEN 定製女裝」是在淘寶屹立多年的金牌老店，好評率高不在話下，價錢亦非常彿心，質量是肉眼可見的好，當編輯第一次收到它們家的包裹時，真的有種「相見恨晚」的感覺！

店鋪風格是走韓系的輕熟女風，款式簡約為主，剪裁寬鬆舒適，不挑身形，而且大部份衣服都有S/M/L尺寸選擇，微胖女生絕對可以挑到合適的尺寸。另外值得一讚是，不只有實物照片，幾乎所有服裝都有實拍影片參考，大可以放心閉眼入手，不怕「貨不對版」！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

+ 8 + 7 + 6

店鋪二：【MIKASTUDIO 小玉醬】

「MIKASTUDIO 小玉醬」同樣是淘寶金牌老店，已經開店10年，收獲了近500萬的粉絲。該店的老闆——小玉醬親自擔任模特兒，每件衣服經過她詮譯後，真的超級燒，令人購買慾倍增，絕對是店鋪的「生招牌」。

不得不說，小玉醬的穿衣品味真的很好，總是輕易就能在她的店裡找到既時尚又特別，且不易與別人撞衫的款式。而店鋪整體風格是偏韓系的溫柔小姐姐風，直男最愛的風格，穿她們家的衣服去約會應該會加分不少呢！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

+ 9 + 8 + 7

店鋪三：【CHACHA STUDIO】

「CHACHA STUDIO」當然都是金牌老店，喜歡小清新、小文青、森系風格的女生必定會逛到手軟！裡面大部份款式都是仙氣十足的連衣裙，非常適合春夏天，當中有小碎花、復古、法式等各種元素的連衣裙，任君挑選。說到連衣裙，最大好處當然就是方便省時，事關不用花時間搭配，一件就能完成整套穿搭，而且給人感覺卻是經過悉心打扮，絕不馬虎喔。

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

+ 9 + 8 + 7

店鋪四：【i am靜芝芝芝】

接下來介紹的這間店鋪是五間之中最具特色，風格最為強烈。「i am靜芝芝芝」融合了日系和韓系的復古少女風格，雖然衣服款式的設計感極強，卻不會令人覺得過於跳脫，令人蠢蠢欲試。而且都是以寬鬆為主，非常遮肉，胖瘦女生都可以入手喔。

在這間店鋪中，很容易就能找到各種粉粉嫩嫩的顏色，如淡黃色、粉紅色、粉藍色，還有今年超級大熱的粉嫩芋頭紫色。平時只會穿黑、白、灰色？若果想在夏天換一個新形象，這間店絕對是不二之選。重點來了！百多元就能買到這類設計感強的衣服，真的有種買了就賺到的感覺！

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

+ 7 + 6 + 5

店鋪五：【ASM ANNA】

壓軸介紹的這間店鋪是坐擁近900萬粉絲的金牌店鋪，亦是有不少Youtuber推薦過的公認好店，當初編輯就是被一位台灣Youtuber燒到「體無完膚」！幸好，每件貨品收到後都超級滿意，儘管價格定位偏高，平均在人民幣90 - 300左右，但質感卻完全物超所值。

「ASM ANNA」非常適合職場知性女生，裡面有許多適合上班，感覺斯文、溫柔、大方，卻又不失時尚感的款式。同時，又有休閒簡約的款式、基礎款的T-shirt，以及很好搭配的牛仔褲，這間店鋪絕對能承包你整個夏天的衣服，由上班服、約會服、休閒服都通通買得到。難怪在淘寶上如此聞名，可謂是數一數二的女裝店鋪，而且它們家的衣服都是數萬至數千件的月銷量，非常驚人。

編輯推薦款式，按下圖放大看價錢：

+ 12 + 11 + 10

點擊上面藍色連結，立即前往店鋪主頁！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/24）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！