香港公屋變身北歐小屋? 低成本蝸居改造法+5間平價北歐風家品店

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香港買樓難，租樓亦難，蝸居、牙籤樓近年已成為外國人眼中的香港城市奇觀，不過對於香港人來說，在驚人的樓價下仍能成功「上車」，擁有一個遮風擋雨的安樂窩已份外難得。至於什麼風格、什麼佈置，似乎都己經變成另一種奢求。不過即使家居空間淺窄，也不等同要犧牲生活品質。近年坊間便流行以低成本的方法為家居進行大改造，在毋須裝修的情況下，只要在擺設和色調上花點心思，添置幾件小道具，也能將狹小的亂葬崗變成有格調的安樂窩。已經嚴倦了毫無特色的家居與房間？你也試試為私人空間來個大改造，讓它變成自在舒適的小天地吧！

香港人對外國的房子總是「羨慕、妒忌、恨」，畢竟外國空間大，而且佈局實用，在裝潢與佈置上能夠發揮的空間自然也更多。相反，香港家居空間淺窄，當生活用品也無處安放之時，又談何風格與佈置？其實外國也有不少小戶型的蝸居，空間佈局與香港相差無幾，不過外國的家居卻更善於利用小物及佈置打造出時尚又舒適的風格。其中北歐風便特別適合小單位嘗試，簡潔又高質感的風格除了深受香港人歡迎，更能利用視覺效果，為狹窄的居室增加空間感。

🔻小戶型北歐風家居佈置🔻

+ 8 + 7 + 6

看完以上的「示範單位」，是不是已經對北歐風佈置略有頭緒？沒有也沒關係，編輯已經整理出北歐風佈置的8大特點，立即來看看！

其實裝潢從來不是屋子的重點，空間佈置的規格亦不需要大，只要懂得利用小擺設，整個空間的感覺已經變得大大不同，既舒適自在，又有精緻感。不過要在香港買到具有北歐特色的家品也不算容易，而且價錢亦較昂貴，以下為大家推薦5間淘寶家品店，不僅充滿北歐味道，價錢更相當划算。

1.豆綠植物工作室

北歐風著重自然感，往往會用上大量的植栽佈置空間，營造出慵懶的氛圍，調和室內的冷感。豆綠植物工作室主打各式各樣的大小盆栽如琴葉榕、虎皮蘭、天堂鳥、橡皮樹等大葉植物，配上灰灰白白的簡約花盆和陽光充足的角落，小空間也能營造出綠意盎然的渡假感。

+ 3 + 2

2.駝背雨奶奶

想讓家裏的風格更統一自然，除了擺設以外，也可以從不少細節位著手，例如具設計感的餐具，低調地點綴廚房及餐桌空間。駝背雨奶奶的陶瓷餐具強調線條設計感，顏色飽和度低，感覺輕柔卻又不失質感，不論是杯杯碟碟，還是刀叉勺子，都能輕易配成一套使用。其中值得推薦的還有不銹鋼餐具，使用了黃銅啞色為主色調，擺脫了一般不銹鋼的老土感，令廚具增添了多幾分的時尚感。

+ 4 + 3 + 2

3.keepgreen旗艦店

北歐風的另一特點是溫暖的氛圍，不妨試試擺上蠟燭、暖氈、使用顏色突出的寢具，來為小天地營造出溫暖閒適感。keepgreen旗艦店主打北歐風的寢具，顏色搭配使用了具有高級感的「莫蘭迪色」，低飽和度的中間色調能為睡房增添溫暖和慵懶感。除了顏值高，寢具還使用了親膚的材質，即使裸睡也不會對皮膚造成負擔。

4.月球居民

想提升空間的舒適感，除了寢具，也別忘了從常常用到的日用品入手。月球居民這家店已經包攬了大部分家居中會出現的飾品擺設，由廚房的杯杯碟碟，到浴室的毛巾小物，客廳的坐墊和花瓶都款式齊全，而風格亦統一以簡約為主，偶然會有三數件顏色明亮的小物擺設，適合與彩度的傢俱互相配搭點綴。

5.軸年

燈具既可用作照明，亦是點綴「留白」空間的重要飾品。軸年的燈具以木質配搭黃銅，再加上通透但烙上了花紋的玻璃，是市面上少見又難找的款式。除了燈具以外，軸年的木質小物如木托盤、咖啡濾杯架也非常具質感，把不同物料和顏色拼湊在一起，感覺質樸、溫暖之餘亦不失時尚感。

+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/25)

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