疫情肆虐冇晒娛樂? 自製戲院級大銀幕睇戲煲劇 將蝸居變私人影院

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新型冠狀病毒肺炎 COVID-19 肆虐全球，為應對疫情，香港政府日前便頒佈「禁聚令」，宣佈關閉戲院、卡拉OK、遊戲機中心、Party Room等高風險娛樂場所。此令一下，不少人只好把僅餘的飯聚和娛樂悉數取消，把心一橫閉關抗疫，由往常的外出消遣，改為留在家中打發時間。然而日日待在家裏難免悶得發慌，到底還有什麼消磨時間的解悶良方？

留家抗疫，最佳的消遣活動不外乎都是煲劇和看戲，既能解悶，又可以把握機會為自己炮製一個馬拉松式的觀影之旅，把以往想看但沒時間看的電影劇集一次過看完。不過長時間待在家裏，困於四壁之內，即使劇集有多吸引，也難免會越看越頹。若然想為沉悶的居家抗疫生活找回一點新鮮感和趣味，不妨試試從環境著手，把家中打造成私人影院或私人K房！即使留在家中，也能享受在外消遣的樂趣！

🔻看看網民如何把平凡的家打造成私人影院🔻

+ 9 + 8 + 7

香港人看戲煲劇，相信十有八九也會使用手機或平板觀看，方便固然是方便，不過熒幕太小不但看得格外辛苦，亦略嫌不夠「過癮」，令觀影感覺大打折扣。既然如此，倒不如為家中添置一部家用投影機，既能享受大銀幕觀影快感，又不用跟家人「爭電視」看，一舉兩得。

以為香港地寸金尺土難以打造私人影院？其實不然！編輯是次便搜羅了三件打造私人影院的必備神器，大家不妨趁著抗疫期間，為自己打造一個娛樂小天地，好好享受及活用宅在家中的時間吧！

家用投影機 將小空間變成影院K房

不過提到投影機，相信不少人也會覺得價值不菲，亦擔心自己的小居所未能容得下機器。其實不然，皆因如今有不少投影機的體積也相當迷你，不但能在家使用，還能攜帶外出，只要與手機連接後，便能將畫面直接投放到牆上，除了使用方便，還非常節省空間。

堅果G7S家用投影儀￥3398

堅果是國內頗為知名的投影機品牌，其中不少型號也口碑不錯，不但與銷量長期居首的小米投影機並列一二，多年來更獲得不少獎項。而在眾多型號中，又以G7S型號最為熱賣，索價約三千元，已具有700ANSI高流明亮度及1080P畫質，畫面鮮艷而不失真。機內更自帶片庫、內置喇叭及人工智能語音系統，可以通過語音按鍵直接操作，不投影時亦可作為藍牙喇叭使用。G7S的體積雖然不算迷你，不過亦無需使用任何支架或懸掛於天花之上，只要放在任何一處，即可投放使用。

+ 4 + 3 + 2

氣炸鍋自製不同花款健康香口零食

追劇期間難免會覺得「口痕難耐」，此時必不可少的絕對就是零食！除了購入現成的薯片、巧克力外，自製零食亦不失為一個好選擇。近年流行氣炸鍋料理標榜只需用極少油，便能炸出香口美味的零食，如雞翼，薯條、西多士、芝士丸等，甚至有傳言指，不論什麼食材放進氣炸鍋也能變成美食，若然愛吃又擔心增磅，不妨試試以氣炸鍋自製出健康又可口的追劇小食，順道挑戰自己的手藝吧！

小熊氣炸鍋￥299

小熊同樣是國內頗為知名的品牌，專門出產各種便利而又高顏值的小家電，有不少網民更表示小熊的出品絕對可比媲美大牌子，外型與功能同時兼備。這款氣炸鍋就是最佳例子，全機採用墨綠配金的設計，外型復古精緻，而容量亦多達3L，可以同時裝下一隻雞、五個葡撻、八隻雞翼，不論要製作一人份量還是Party份量也毫無難度。至於功能方面，此鍋利用360°高速空氣循環技術，於80度至200度的可調控範圍內快速加熱鍋內空氣。除此之外，小熊氣炸鍋亦具有取籃記憶功能及自動斷電功能，操作時安全性更高。

+ 6 + 5 + 4

躺著煲劇不是夢 懶人沙發享受慵懶Me Time

有大銀幕投放電影，又有零食相伴，最後又怎能缺少一個舒服的「窩」？想耍廢耍得更舒暢，懶人沙發可說是必不可少，不用如傳統沙發那般正襟危坐，又不用整天躺在床上躺得腰骨痛，不但可以自由地擺出各種舒適的姿勢，最重要是移動方便，無論放於客廳或睡房均可，煲劇時便能更隨心所欲。

懶人豆袋沙發￥88

+ 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/02)

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