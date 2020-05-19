久坐腰痠背痛？網上熱賣蜂巢冷凝膠座墊 護脊又消暑 屁股超涼爽！

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有沒有發現每到夏天，工作效率就會驟然下降？香港夏天的氣溫長期處於30度以上，上班族每天出門上班，回到辦公室已經滿頭大汗，外出午膳時在烈陽下暴曬不消一會，又立即汗如雨下。當身體大量出汗後，便容易感到疲憊乏力、昏昏欲睡，身體彷彿被掏空一樣，工作也自然失去動力。最消暑的方法當然是「嘆冷氣」，但若果此時辦公室的冷氣不夠涼爽，簡直有種「求助無援」的感覺。炎炎夏日，到底如何能對抗高溫，維持工作品質？

大量揮灑汗水後，身體感覺疲倦又無力，整天坐在電腦桌前，動也不願動。但你有想過只是「坐著」已經在威脅著你的健康嗎？除了睡覺以外，許多都市人每天超過九小時都在坐著，尤其是白領族，朝九晚六在辦公室內對著電腦久坐不動，加上坐姿不正確，經常會感覺到臂部、腰部、肩部痠痛，不僅嚴重影響日常工作效率，甚至還會影響身形體態。

坐姿不正對健康的影響

有人說「久坐是離死亡最近的方法」，雖然這個說法過於危言聳聽，但久坐的危害的且而確值得去正視。因為，不少人常常忽略了自己的坐姿，不自覺便會彎腰駝背、坐姿懶散。其後果可謂不堪設想，除了頸椎僵硬、頸痛、肩背痛等最常見及直接的症狀外，長遠而言，脊椎長期處於彎曲狀態會壓迫內臟，影響血液循環，降低腸胃消化功能，進而導致便秘，引致肥胖等更多的健康問題。

不少人每天超過8小時坐著，常常忽略了自己的坐姿，不自覺便會彎腰駝背、坐姿懶散。(Freepik)

但是，不管再怎麼注重自己的坐姿，要長時間維持著同一個姿勢，即使是躺著也會受不了，更何況是坐著？那麼，有什麼辦法可以保護腰部、預防疼痛，維持工作品質？

無論是在辦公室、家居或汽車內，都市人的日常生活都免不了與坐椅為伍，因此一個好的「座墊」就能幫助糾正坐姿，減輕久坐對脊椎造成的負擔。

雖然無法改變久坐的時間，但我們可以改變久坐的方式。市面上的座墊款式層出不窮，該如何挑選最適合夏天使用的護脊座墊？先來了解一下各類型座墊的特點吧……

棉質座墊（Taobao）

一般棉質或絨面的座墊雖然能幫助分散臂部的重量，減輕久坐對臂部帶來的不適感，但對於糾正坐姿的效果微弱，而且材質不透氣，久坐會感覺到悶熱，較適合冬天使用。

太空棉座墊（Taobao）

太空棉座墊也非常常見，最大優點是有保護脊背的效果，不易變形；缺點是對溫度十分敏感，遇熱會變硬，回彈力差。

竹製涼蓆（Taobao）

而最常用於夏天的涼蓆主要是以竹製為主，坐上去能感覺到清涼感，解暑一流。但硬度高，不親膚，久坐也會感到不適，無任何保護脊背的功效。

雖然，以上的座墊各有千秋，但卻無法同時兼具透氣消暑及護脊的兩大功能。

適合久坐人士及怕熱人士的座墊推薦：蜂巢冷凝膠座墊

踏入夏季後，蜂巢冷凝膠座墊便大行其道，在網絡上大受好評，為什麼會如此受歡迎？立即來暸解看看吧！

蜂巢冷凝膠座 （Taobao）

優點一：釋壓護脊

參考幾何力學的原理，採用立體蜂巢結構設計，能均勻分散臂部和大腿的壓力，不會對皮膚或血管造成擠壓或變形，保持血液流動。並且，通過雞蛋壓力測試，即使放雞蛋於墊上再坐上去，雞蛋也沒有碎裂，實驗可見它能均衡地支撐骨盆和腰椎間的力量，緩解久坐引起的不適感，有助維持正確坐姿。

優點二：物理降溫

採用凝膠材質，可保持比人體低 2 - 3度的溫感，令座下保持涼快。而且，縷空的雙層蜂巢設計可增強空氣流通，隔開熱能，時刻保持清爽透氣。

優點三：柔軟舒適

採用堅固耐用的凝膠聚合物結構，具有高回彈力，不管怎麼拉扯或按壓也不會變形，使用壽命更長。

選對合適的座墊絕對能緩解久坐引起的不適感，有效糾正坐姿，守護健康。而具有消暑功效的座墊能同時讓你擺脫夏天悶熱的困擾，更專注於工作上。

按下圖看更多蜂巢冷凝膠座墊功能簡介：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/19）

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