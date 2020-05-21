夏天汗流浹背?2020夏季最暢銷消暑神器 便攜式流動冷氣機3秒製冷!

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香港夏天的濕熱指數可說是排名首位，晚上即使開大窗戶也沒有半點風，不開冷氣根本難以入睡。話雖如此，但其實香港地有不少家庭並沒有安裝冷氣機，風扇雖然能夠幫上大忙，但還有甚麼神器可以消暑解熱同時又慳錢慳電？

近日就有一款「流動冷氣機」討論度極高，月銷量接近一萬，在街頭的「肥仔開倉」也在熱賣甚至斷貨！這個流動冷氣機雖然小小一部，但功能甚多，除了可以快速製冷之餘，竟然還有紫外線殺菌功效？

流動冷氣機原理

雖然名為流動「冷氣機」，但其實實際的製冷原理並不需要雪種。這款冷氣機透過自動加入水或冰塊，通過內置的風扇的風力，隨着水或冰塊的蒸發從而達致強效製冷的冰涼效果。即使不加入水的狀態亦可有降溫1-2°C，加水狀態可降溫4-6°C，加冰狀態則可降溫8-10°C。

詳情性能介紹

1. 【120°擺動設計】

這款冷氣機以百葉窗風口設計，能120°左右擺動，可以像風扇一樣環迴送風，擺動的幅度大，上下亦可60°自由調節。

2. 【3秒快速製冷】

製冷速度快，毋須等候即可隨時隨地享受冰震涼風。

3. 【強勁風力】

迷你冷氣機具3檔風力選擇，風速達2m/s，吹出來的風跟一般家用冷氣機無別，足夠涼快。

4. 【紫外線殺菌】

內置紫外線殺菌燈及臭氧裝置，在消暑同時可消毒殺菌淨化空氣。

5. 【靜音運行】

冷氣機運作的時候送風安靜溫和，睡覺時亦可使用，不怕打擾睡眠質素。

6. 【可拆卸清洗】

冷氣機的水槽﹑海綿長時間使用，容易沾附空氣中的灰塵，因此需要定時清潔。可拆卸清洗的設計人性化，打開側蓋即可更換﹑清洗吸水海綿。

風扇雖迷你，但功能齊全，而且內置定時功能，慳電節能。而且勝在輕巧，可以隨時移動到不同場地使用，在家裡或辦工室使用亦十分方便。風力好比傳統冷氣機，足夠應付需要即時解熱，難怪暢銷量一個月破8千！

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圖片來源：淘寶

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/21)

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