風扇界新神器！網民力推新一代掛頸風扇 外型似耳機 風力似冷氣？

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香港的夏天悶熱無風，攝氏三十多度的酷熱高溫，只要離開冷氣房，不消幾分鐘便立即汗流浹背。加上疫情持續，出門整天都要戴上口罩，不僅是渾身被汗水弄得黏糊糊，就連埋沒在口罩下的肌膚都「大汗疊細汗」，感覺整個人都快要融化了！不想再默默忍受酪熱的煎熬？那麼如何才能在炎炎夏日裡保持清爽？

每當走到街上都不難發現有人手裡提著小風扇，便擄式的小風扇已逐漸成為不少人在夏天出門時必備的物件，屬於不可或缺的存在。街上的人手裡提著的小風扇五花八門，雖然款款外觀略有不同，但實質功能大同小異，主要是透過風扇吹出的涼風讓人消暑降溫。

小風扇已逐漸成為不少人在夏天出門時必備的物件，屬於不可或缺的存在。

不過問題來了，一直手提著風扇的而且確會帶來不便，尤其在大烈陽下，一手提著傘來遮陽，另一隻手在用電話，哪裡還有手來提風扇呢？像在這種騰不出雙手的情況下，傳統手持小風扇的弊端便盡顯無遺。

最近，網上就有一款新一代的掛頸式風扇引起網民討論並熱賣。眾所周之，掛頸式風扇的最大好處在於不受使用場景所局限，毋須手持，讓用家能徹底解放雙手，同時享受到清風拂臉的涼爽體驗。但其實掛頸式風扇早已不是新聞，且在兩年前經已推出市場。

那麼這款新一代的掛頸風扇又有什麼過人之處，為什麼突然會在林林總總的便擄式風扇之中成功脫穎而出呢？不如先來觀察一下它的外觀吧！

網民熱捧消暑神器：幾素掛頸式便擄風扇

這款掛頸風扇的造型十分特別，科技感十足，與傳統的便擄風扇截然不同，唯獨它長得不似風扇，反而更似耳機。也許正因為它創新的外表設計，即使掛在頸上也不覺突兀，甚至帶點時尚新潮的造型感，完全顛覆了以往對於便擄風扇的刻板印象，重新定義了風扇的形態。

（小紅書截圖）

反觀舊式的掛頸風扇外型就真的過於奇特，即便能讓用家解開手持的束縛，但礙於外型這個尷尬問題，因此一直也沒有太多人會選擇使用它。

舊式的掛頸風扇外型過於奇特。（淘寶）

當然，一款好的便擄風扇除了顏值高以外，最重要的還是要講究其風力。仔細一看便發現，新一代的掛頸風扇整個機身也無風葉，那麼風是從何而出？風力又是否足夠強勁，能應付得到香港的酷熱天氣嗎？

360度全方位環繞風

事實上，這款掛頸風扇的風力實在不容小覷，它採用的是創新的「雙渦輪扇葉」設計，將扇葉隱藏於風扇內部，通過機身上的78個扇孔出風，達致「無葉」出風，讓用家感受到360度的全域式環繞風，全方位地清涼降溫。同時也解決了長髮女性用家怕扇葉會捲頭髮的問題。

「雙渦輪扇葉」設計，扇葉隱藏於風扇內部，通過78個扇孔360度出風。（小紅書）

360度的全城風能加速空間循環，即使在密閉空間內都能避免掉出汗和出油的尷尬問題，戴著口罩都能保持乾爽舒適。

不直吹 不頭痛

再者，它設有仿山林坡道導風系統，將本來一層層直吹的風打散，宛如自然風，讓風不直吹更加健康。畢竟假若長時間直吹風扇，容易影響人體血液循環和汗液分泌，導致頭痛、頭暈等不適感覺。這設計可謂非常實用又貼心，不僅優化了使用體驗、消除了傳統風扇的弊端，也讓用家感受到前所未有的「透心涼」。

設有仿山林坡道導風系統，將本來一層層直吹的風打散，宛如自然風，讓風不直吹更加健康。（淘寶）

4通道風股 強效聚風

每組渦輪均有雙通道進氣設計，強力聚風，讓風力倍增。搭配三種不同擋位的風力，適合不同場景和需求，第一擋微風拂臉，清爽體驗；第二擋清爽加倍，掃走悶熱；第三擋風速強勁，瞬間清涼。

第三擋風速強勁，瞬間清涼。（淘寶）

人體工學設計

掛頸式設計當然需要考慮到重量的問題，這款風扇重量為258g，綜合網民的用後評論，大致上都認為這款風扇實在沒有什麼承重感。而且，材質是運用柔軟又輕巧的TPE軟膠，戴上頸後輕盈舒適，無異物感。

綜合網民的評價，大致上認為這款風扇實在沒有什麼承重感。（淘寶買家秀圖片）

10小時無線使用

4000mAh大電量，搭載Type-c 2.0快充接口，僅需3小時便能充滿電，滿電後更能持續使用長達10小時，續航力非常強，適合喜歡戶外活動的用家。

另外還有復古墨綠色可選。（淘寶買家秀圖片）

這款新一代的掛頸風扇會在網絡上熱賣也實在無可厚非，它憑藉的不只是好看的皮囊，還有多個創新又實用的設計。無論是要從外型、風力、重量、續航力這四大方面去評論也都無可挑剔。而且，別忘了它最大的優勢在於能讓你徹底解放雙手，以後不管是要戶外活動、辦工、打掃、煮飯、化妝等任何時間和場景都可以盡情地隨意使用，就像隨身帶備了一台空調一樣。綜合來說，這的而且確是款值得入手的小風扇呢！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/16）

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