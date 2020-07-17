Crabtree & Evelyn全新形象轉戰線上 主打三系列護膚產品覆蓋全身

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Crabtree & Evelyn以潤手霜打出名堂，雖然在香港已經退出了門市銷售服務，但它們日前已將品牌全線轉移到線上，全面以網購形式繼續為大家服務。Crabtree & Evelyn改頭換面，推出全新三大護膚系列，以全新包裝全新面貌回歸香港！

Crabtree & Evelyn的護膚產品不只局限於潤手霜，產品覆蓋更多全身護理，包括面部﹑身體護理，以及家居香薰等等。全新三大護膚系列包括：

1. 【Evelyn Rose】── 拒絕平庸

Evelyn Rose系列帶來清新玫瑰香氣，重新定義玫瑰，不再是嬌嫩的花朵，也可以是剛強勇敢的。

這個系列主打保濕滋潤，讓皮膚注滿水份，拾回水潤光澤。

Evelyn Rose最受歡迎的產品：

天鵝絨身體水潤乳霜HK$285（點擊藍色連結即可購買）

乳霜水潤豐盈，精油般滋養潤滑，慕斯質地混合了木魯星果棕脂﹑玫瑰果籽油及玫瑰水，營造獨特的滋潤效果，為肌膚留下絲絨般觸感。

乳霜如像冰淇霜，水潤厚滑，給身體「吃」一口，一秒瞬間吸收，深層補水，讓皮膚回復滋潤彈性，帶來前所未有的清爽水潤膚感。

乳霜成份中的野生玫瑰果籽油含維生素A及維生素C，更有煥白提亮的作用，可用以提亮手肘﹑膝蓋等肌膚暗啞粗糙的地方。柔滑的木魯星果棕脂，輔以柔膚功效的歐金葵花和白池花，使肌膚絲絨般柔滑，透出然光澤。

2. 【Crabtree】── 重拾本質

Crabtree系列帶獨特的中性氣息，男女適用。深層去角質清潔煥膚，讓你面對最真實的自己。

這個系列主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚。

Crabtree最受歡迎的產品：

柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液HK$180（點擊藍色連結即可購買）

這款身體潤膚乳液能有效滋潤肌膚並溫和地去除角質，乳液充滿水份但不油膩。配方蘊含舒緩植物油混合物和蘋果提取物，有助皮膚快速吸收。

這款產品能針對「雞皮膚」的問題，即毛囊周圍的角質增厚導致的毛囊角化，因毛囊口被過厚的角質堵塞，形成一粒粒凸起的「小雞皮」。乳液成份當中的蘋果酸能有效溫和地去除皮膚多餘角質層，煥白肌膚。

蘋果提取物及蘋果水能帶來天然健康滋養，保持肌膚水油平衡。清新香味更能振奮感官，讓皮膚感到清爽﹑煥然一新。成份亦含有維生素E及黑加侖葡萄籽油，能抗氧化及滋養皮膚。

3. 【The Gardeners】── 回歸自然

The Gardeners 園藝大師，取自大自然原料，回歸真實樸素，是由內而外滋養身心的「生活儀式感」。

這系列的產品主要採用各樣草本水果為皮膚補充營養，讓皮膚感受大自然萃取物的精華，滋養身心。

The Gardeners最受歡迎的產品：

一﹑碧綠草本精華油HK$295（點擊藍色連結即可購買）

這款草本精華油被譽為肌膚的「補光神器」，能有效地讓面部肌膚回復色彩光澤感。精華油中的巴西莓果提供天然維生素成份，能為肌膚抵禦日間損傷，提供抗氧能量延緩衰老，減少色素沉澱，均勻膚色。

精華油成份取自大自然原料，當中包括巴西莓果﹑葡萄籽油及葵花籽油，含有抗氧化功能﹑保濕滋潤，以及健康排毒作用，增強肌膚的屏障功能，抵禦外界污染損傷。

天然萃取配方能為肌膚密集補水，長效保濕滋養，減少泛紅敏感症狀，令肌膚更水潤通透。香氣帶陣陣天然木質氣息，感覺瞬間回歸大自然。建議與面霜配搭使用，提升深度保濕效果，加強精華的護膚作用。

二﹑夜空繁星香氛噴霧HK$205（點擊藍色連結即可購買）

不少都市人都有失眠或睡眠質素參差的問題，The Gardeners系列的香氛噴霧便能改善這個煩惱。香氛噴霧的香氣十分獨特且有層次感，帶着陣陣清新的柑橘味道﹑輕香的木香和土壤氣味，讓你瞬間彷如置物大自然森林中。

香氛噴霧的香氣持久，前調是金鐘柏木、橙花花香；中調是檀香、雪松、佛手柑；後調是乳香、雲尼拿、琥珀、麝香，均有舒緩放鬆身心作用，刺激嗅覺讓神經不再繃緊，幫助入睡及改善深層睡眠質素。

可噴於卧室﹑床單﹑枕頭等位置，在睡前噴灑即可，有助舒緩嗅覺，放鬆神經。香甜的味道不會太濃郁，男女佳宜，令人安心甜睡。

Crabtree & Evelyn現時正進行兩項優惠活動，把握時機入手心儀產品：

【1】 購買HK$240「皇牌護手霜禮盒」 即享價值HK$80免費禮品（點擊藍色連結即可購買）

手霜套裝包括：

EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ML

CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 25ML

THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ML

贈品（價值HK$80）：

EVELYN ROSE 柔滑潔面泡沫- 15ML

CRABTREE 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液- 15ML

【2】輸入優惠碼即可獲贈全新系列4支旅行套裝（點擊藍色連結即可查詢詳情）

優惠碼：【TRYME】

免費旅行套裝包括：

Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫- 15ML

Evelyn Rose Femme De Force 香水 - 2ML

Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液- 15ML

Crabtree自然氣息香水 - 2ML

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/17）

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