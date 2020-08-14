【2020酒店優惠】沙田帝逸酒店震撼價人均$319! 嘆豪華住宿連早餐

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位於沙田城門河附近的帝逸酒店在2019年年末開幕，酒店歷史只有數月，整棟建築無論內外依然時尚簇新，但房價竟然便宜得不合常理？久未出遊，不妨花幾百元享受一下酒店式豪華假期！

想慶視生日或紀念日但計劃被逼取消？酒店Staycation也不失為一個好提意！現時帝逸酒店推出驚喜激荀優惠，價錢經濟實惠等足以令你目瞪口呆！

＊二人高級雙床客房，連雙人精選早餐套餐，只需HK$638起！＊

優惠預訂日期：

即日起至2020年8月30日

入住日期：

即日起至2020年8月31日

優惠入住價錢：

平日（週一至週四）：HK$638

假日（週五至週日）：HK$748

尊享星級禮遇包括： - 免費於Alva House享用雙人精選早餐套餐 - 免費使用酒店高速無線上網服務 - 免費本地電話服務 - 免費享用客房內泡茶設施和意大利illy咖啡 - 入住首日可免費享用迷你酒吧飲品 - 免費使用健身室及恆溫泳池 （須視乎酒店情況） - 免費酒店穿梭巴士服務往返指定港鐵站 （須視乎酒店情況） - 免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑（須視乎供應情況）

人均只需低至HK$319！即享一晚豪華住宿及精選早餐套餐（早餐可選擇當食或自取上房），這個價錢實在是非常優惠，而且帝逸酒店設計新穎，配套完善，絕對是性價比之選！

帝逸酒店ALVA HOTEL BY ROYAL糅合了現代設計、健康生活及智能科技於一體，讓賓客可享受靈活多變而嶄新的住宿渡假體驗。酒店坐落於沙田城門河附近，酒店提供單車租借服務，因此若旅客想踩着單車，一邊做運動一邊遊覽城門河景色，可向酒店查詢此服務。

帝逸酒店活生生地將智能科技融合於生活，高智能的設計讓人感覺煥然一新。旅客在房間即可體驗一系列智能生活，例如使用房間內設有的iPad即可隨意控制室內冷氣﹑燈光﹑電視等等。

點擊圖片查看帝逸酒店ALVA HOTEL BY ROYAL更多智能設計：

圖片來源：YouTube影片截圖@ALVA HOTEL BY ROYAL 帝逸酒店

帝逸酒店位置交通方便，只需步行10分鐘即到達鄰近大型商場，沙田第一城，出入方便。想以最荀價錢享受一番這個城市中的綠洲？那就不要錯過優惠預訂日期，即日起至2020年8月30日。

特別提示：



- 優惠須視乎供應情況而定。



- 預訂一經確認，房費恕不退還，亦不可變更或取消。



- 客人必須於入住酒店時出示香港身份證。



- 旅客資料之姓名必須與其中一位入住客戶(成人)之身份證明文件上相同，否則有機會因未能確認身份而不安排房間。



- 價目已包括加一服務費及適用之政府稅項。



- 除特別說明外，此優惠不可與其他推廣及優惠同時使用。



- 如有任何爭議，帝逸酒店將保留一切最終決定權。



- 條款及細則如有更改，恕不另行通知。

新冠肺炎疫情特別安排：

以誠待客、關愛員工是酒店持之以恆的信念。因應近日針對新冠肺炎疫情發展越趨嚴峻，為保障已入住的客人及員工健康著想，酒店並不接受以下人士入住：



- 獲發強制檢疫令並須接受強制檢疫的人士及其密切接觸者



- 於過去十四日內，曾有外遊紀錄的「豁免強制檢疫」人士



- 於過去十四日內，曾於有確診新冠肺炎個案的處所逗留/居住/工作/進餐的人士或與其有密切接觸的人士



- 於過去十四日內，曾與確診新冠肺炎患者有密切接觸的人士



*同時，所有客人進入酒店範圍時必須進行體溫測試及消毒雙手，及於辦理入住手續時填寫健康申報表。如客人作出虛假陳述，酒店會保留法律追究權利。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/12）

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