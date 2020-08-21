【英國物業投資】HMO是甚麼?RightMove睇樓教學 6萬英鎊即成交？

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近年香港政治氣氛緊張，社會氣氛惡劣，無論是各年齡階層的人士均紛紛冒起移民外國，離開香港的想法。當中英國就是不少人的首選，從而掀起不少人士有意投資英國物業的意慾。有意在英國置業做業主的話，不妨參考一下本文。透過網上平台"Right Move"，毋須實地考察即可遠距離尋找理想物業，以下整合了一些心得及教學。

英國多房式住宅 HMO（House In Multiple Occupation）是時下較流行的投資物業類型，主要由於三大原因：

1. 【現金流動性較高】

HMO的現金流會比一般物業高，因為房間的價格和其大小、條件、地段、泊車位等都有直接的關係。例如有些房間內置浴室設備，它的租金則會比一般房間高。

2. 【HMO牌照能提升房間價值】

HMO拿到了牌照後能間接提升房屋的價值，這個價值是從建築物本身（Bricks and Mortar）考慮或是商業（Commercial）方面來評估。

3.【成本較低、潛在回報率更高】

除了房屋（House）以外，大戶型公寓（Flat）特別是之前用 政府福利房（ex-council flat）也適合做HMO，這種公寓購買成本比房子小，回報率更高。

那HMO的定義到底是甚麼？

英國多房式住宅 HMO（House In Multiple Occupation）意思是房屋租給三個或以上的租客，不是來自同一個家庭，一起共用房屋的設施，比如廁所和廚房等，即按房間出租。

例子：

假設有一個四房兩廳的房屋，可以放在市場上整套出以每月£1500出租。但若四間房間按每間的市場租金每月£550來計算，一個月租金就有£2200。即使扣掉水電雜費（一般HMO都是房東包水電費、上網費、地稅等），依然比整套房屋出租賺得更多。

五個步驟透過Right Move尋找理想HMO（按圖放大即可逐步了解）：

1. 先在"Spare Room"房源出租網站了解該區是否有足夠房間需求，以收窄地區考慮範圍

在"Spare Room"輸入心儀的地區郵政編碼，即可查看該區現時的房源出租情況，以及需求狀況。

2. 選擇好適合投資的地區後則可到"Right Move"物色現正出售的物業

價格範圍建議可先從60,000-120,000英鎊考慮；物業的房間數目則建議選擇兩間或以上。

3. 可從「價格排列」欄中選擇從低至高排列

物業篩選攻略：

一﹑ 建議選看房間資料較詳細的物業，例如房間平面圖﹑房間實際面積﹑房間配套等。

二﹑ 選看較多圖片說明的物業

三﹑ 避免 "Auction Sales" （拍賣銷售物業）及 "Shared Ownership"（物業共享擁有權，例如有些物業只出售其50%擁有權）

4. 挑選出物業配套及房間詳細較理想的物業後，即可在Google Map輸入其地址以了解地理交通配套情況

在Google Map可輸入其物業與最鄰近商場的交通距離，若公共交通運輸距離在15-20分鐘內，則最為理想，較適合作HMO投資用途。

5. 了解更多心儀地區的城市發展，以及房間間隔設計和安排

在最終決定最否投資該物業時，可了解更多該地區的城市發展及配套，例如未來會否發展更完善的城市配套，如公園﹑地下鐵﹑停車場等等。同時，亦可對該物業的房間規劃作更詳細了解，構思如何分配及間隔房間作出租用途的可能性。

圖片來源：YouTube@Pure Living UK Property Investments英國物業投資

有意投資英國物業的話，不妨透過 "Right Move" 這些網上物業交易平台查看心儀物業，理解英國房地產市場的大概情況，以作投資資料搜集用途。

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