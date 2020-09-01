文華東方酒店$3180一家三口+寵物同行 包早餐再送$1000餐飲回贈

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文華東方集團一直聞名遐邇，稱得上是亞洲地區數一數二的五星級輝煌酒店。近日不少酒店也推出Staycation優惠，位於中環干諾道中的文華東方酒店也加入戰團，推出「文華東方逸居之旅套票」。套票內容十分豐富，HK$3,180包辦兩成人一小童一晚住宿及早餐，再加HK$1,000餐飲或水療消費額，還有各式各樣體驗活動可享，想以最划算價錢享受一家大細溫馨愉快的五星級渡假體驗就切勿錯過！

文華東方酒店絕對能帶給你精彩的星級豪華體驗，這次優惠套票一共有四種房型可供選擇，最低價格只需HK$3,180，便可享受432平方呎的城市景觀客房，能為一位12歲以下兒童免費提供加床服務，更可帶同一隻10磅或4.5公斤或以下的寵物狗一同入住，為狗狗提供「寵物度假遊」套餐。

優惠預訂日期：由即日起至12月29日 ＊只適用於2020年8月20日至12月29日期間入住 （不適用於 2020 年11月25-26日及12月23-27日）

人均只需HK$1,060，便可豪嘆以下奢華體驗：

1. 一晚香港文華東方酒店住宿

2. 入住期間均可獲贈價值港幣 1,000 元 的餐飲或水療消費額；套房賓客則可獲贈價值港幣 1,288 元的餐飲或水療消費額

3. 辦理入住手續時免費升級至上一級客房類別（只限從客房升級至客房，或從套房升級至套房）

4. 每日早餐，可供最多兩名成人及一名 12 歲以下兒童享用（為 12 歲以下兒童免費提供加床服務 (只限一位)）

5. 提供 24 小時靈活入住和退房服務，盡享 24 小時奢華住宿體驗

6. VIP 迎賓禮品：Vestiaire Collective 的購物折扣優惠，只需購物滿港幣 5,000 元即可減港幣 500 元

此外，透過套票更可享用一系列酒店特色體驗活動：

a. 到訪兒童樂園暢玩各式趣味遊戲及娛樂設施

b. 各式兒童體驗活動，包括尋找朱古力之旅、毛巾及氣球藝術班、指甲修飾工作坊和記憶力遊戲

c. 為一隻寵物狗 (10 磅或 4.5 公斤)提供「寵物度假遊」套餐

d. 厲為閣藝術導賞團以欣賞讓．米歇爾．巴斯奎特之珍貴藝術作品(只適用於 2020

年7 月 15 至 9 月 10 日入住之賓客)

e. 「文華歷史之旅」酒店導賞團

f. 週六趣味朱古力製作班

g. 週六品酒班(另需額外收費)

h. 週日調酒大師班

i. 週末花環製作課程(另需額外收費)

j. 免費試駕平治汽車一天(只適用於預訂兩晚市區景觀客房或更高級別房型的賓客)

只需HK$3,180便能帶同一家三口以及寵物一同享受帝皇級五星配套的豪華體驗，這個價錢絕對是超級經濟﹑性價比極高之選！另外還回贈HK1,000餐飲或水療消費額，可以自行選擇享用高級餐飲或享受水療體驗。

一共有四款房型可供選擇，而套票可免費升級至上一級客房類別（只限從客房升級至客房，或從套房升級至套房），各款房型可參考：

城市景觀客房(431sqf) HK$3,180起（原來單一房價為HK3,600起）

壯麗市區景觀 復古中式藝術品 觀景窗 LCD 電視和浴室電視 浴缸和步入式淋浴間 可供 6 部裝置使用的高速無線寬頻網絡

皇后像廣場景觀客房(431sqf) HK$3,390起 （原來單一房價為HK3,800起）

胡桃木壁板 全景市區景觀 觀景窗 石製和雲石浴室 復古中式藝術品 可供 6 部裝置使用的高速無線寬頻網絡

海景客房(431sqf)（單一房價原為HK4,100起）

大型觀景窗 望向九龍的海景 石製和雲石浴室 可供 6 部裝置使用的高速無線寬頻網絡

城市景觀套房(775sqf) HK$5,920起 （原來單一房價為HK7,800起）

市景景隅套房 2 幅落地玻璃牆 JIM THOMPSON 絲綢壁板 步入式淋浴間和橢圓形浴缸 大型步入式衣櫃 客用衣帽間

皇后像廣場景觀套房(775sqf) HK$7,020起 （原來單一房價為HK7,800起）

市景景隅套房 2 幅落地玻璃牆 JIM THOMPSON 絲綢壁板 步入式淋浴間和橢圓形浴缸 大型步入式衣櫃 客用衣帽間

海景套房(775sqf（單一房價原為HK9,800起）

超特大號床臥室 步入式衣櫃 客用衣帽間 步入式淋浴間和橢圓形浴缸 可供 6 部裝置使用的高速無線寬頻網絡

*星期五，六及日入住附加費每房每晚為HK$110

去異國旅行在2020年可能變成了不可能實現的願望，倒不如把握現時優惠，馬上按此連結訂購一家三口及狗狗的豪華渡假之旅，好好慰勞一下自己和家人吧！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/01）

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