無線耳機優惠大合集！AirPods Pro大劈價$1326　Sony耳機半價$584

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短短幾年間，真無線藍牙耳機由崛起到大流行，憑著完全不受「線」的限制一點，逐漸取代傳統耳機並成為主流。各大廠商無一不絞盡腦汁去發展最新款式，不論是音質、舒適度、通話質素、續航力等，甚至是外型各方面亦在不斷進步，不斷創新。

假若你正躍躍欲試無線藍牙耳機，網購平台《一網打盡》便推出了多款無線藍牙耳機快閃劈價優惠，當中包括大熱門Apple AirPods 2 及 AirPods Pro，優惠幅度高達 66折！另外還有SONY、Bose、JBL、Shure多個品牌，優惠足足高達53折！有意入手藍牙耳機的話，絕對不容錯過，以下為大家奉上搶購詳情（文尾會附上優惠碼）！

Airpods新舊型號同時勁減

Apple的無線藍牙耳機至今已推出三代，由初代AirPods至新代AirPods Pro，代代耳機同樣話題不斷，搶手程度更是不容小覤。然而，有留意開Apple的朋友也會知道Apple的產品鮮少減價，儘管AirPods Pro已經推出一段時間，但AirPods 2 的官方售價至今依舊「企硬」不減。而街外電訊商即使有減價跡象，但價錢也只徘徊於$1000左右。加上網上假貨泛濫，想要以更划算的價錢入手正貨，那麼就不要錯過以下優惠！

這次《一網打盡》為大家找來超級划算的AirPods劈價優惠，全新港版 AirPods 2 配充電盒，價錢由$1,299降至$752； 全新美國版 AirPods 2 配無線充電盒的價錢則由$1,599減至$885；而港版 AirPods Pro 配備無線充電盒由只需$1,326即可到手，足足是官網價66折！雖然是次優惠的Airpods 2 配無線充電盒屬於美國版，不過整體功能、配件都與港版無異。

港版 AirPods 2 配充電盒$752

美國版 AirPods 2 配無線充電盒$885

港版 AirPods Pro 配備無線充電盒$1,326

除了Airpods 2以外，SONY WF-XB700真無線藍牙防水耳機亦是這次優惠的一大重點。眾所周之市面上的藍牙耳機款式選擇琳琅滿目，而Sony在真無線耳機的領域亦非常進取，單是自家旗下已有多款耳機產品可選。

SONY WF-XB700 高音質 低預算之選

Sony獨有的「Extra Bass」環迴立體聲技術，澎湃有力，能為用家帶來更深沉更強勁的聽歌體驗，特別適合追求音質的高階用家們，不過定價不菲，若然你預算有限，同時又重視音質，Sony新推出的SONY WF-XB700絕對是入門必選！是次《一網打盡》將會以優惠價$584（官方售價$1,090）發售，折扣足足53折，這次超抵機會大家可別錯過！

SONY WF-XB700 真無線藍牙防水耳機 (黑色)$584

SONY WF-XB700 真無線藍牙防水耳機 (藍色)$584

它同屬Extra Bass 系列，標榜有重低音的表現，能夠輸出飽滿雄渾的重低音。如果你平時喜歡聽節奏感強烈的音樂，肯定會喜歡。雖然定價入門，但各方面表現都不俗，首先外觀簡約討好，加上防滑霧面設計，相當有質感。亦具備IPX4 防水等級，即使是一般流汗，或是下雨天等埸合情況都沒有問題。而在續航力方面，耳機可以連續播放音樂9小時，配合充電盒可合共使用長達18小時。

另外還有多個大牌的無線藍牙耳機優惠，如欲購買可按下面藍色連結前往產品頁面搶購！

Bose QuietComfort 35 II 無線消噪耳機$1,326

SHURE SE535 LTD BT1 無線藍牙耳道式耳機 [特別版]$1,496

JBL x Under Armour Flash 真無線防水運動耳機$464

JBL FREE X 真無線耳機 【黑色】$360

只要進入以上連結，經《一網打盡》前往搶購，即可以更優惠的價錢入手各款藍牙耳機！提提大家，付款前必須輸入以下指定優惠碼！

【購物滿HK$1560再減HK$156】

優惠碼：PCN0920

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$1560並輸入優惠碼即可再減HK$156！

優惠期：即日至2020年9月18日

只限首10,000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止！

【購物即享額外8折】

優惠碼：PCN25YR

優惠詳情：以PayPal付款並輸入優惠碼即可享額外8折優惠，最多可減HK$195！

優惠期：即日至2020年 9月30日

只限首1,600名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止！

#以匯率US$1=HK$7.8計算，最終價格以eBay顯示為準。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/11）

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