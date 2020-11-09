酒店優惠｜遠離煩囂親子遊 人均$630住挪亞方舟酒店+獨家延遲退房

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以往想減減壓，只要安排一趟旅行便可放鬆身心，但可惜受到疫情影響，今年不少旅遊大計都被逼擱置，只能留在香港「宅度假」。不過每次的Staycation都是差不多的酒店，都是一式一樣的食住行程，沉悶之餘又找不到旅行放鬆的感覺？其實香港有不少寧靜宜人的「後花園」，除了遠離煩囂，更有一片媲美外國的自然美景，比市區的Staycation更有度假的感覺！

挪亞方舟度假酒店位於馬灣，鄰近東灣泳灘及青馬大橋，往外看就是海天一色的海灘和大橋，既沒有密密麻麻的高樓大廈，又遠離煩囂，非常適合兩天一夜好好放鬆。

除了比市區酒店更有度假風情，住客亦可增遊挪亞方舟，既有樂趣無窮的互動展館及歷奇設施，亦有多個打卡位及大自然公園，一家大細來一趟週末親子遊就最適合不過了！放鬆之餘還可以像旅行一樣體驗到不同活動，比單純的飲飲食食更有趣味。

香港01讀者獨家優惠：挪亞方舟度假酒店住宿套票

是次的套票包括一晚大床客戶或雙床客戶住宿，兩位成人一房，在不加床及餐飲的情況下更可讓一位12歲或以下的小童免費入住。而香港01的讀者則可享有獨家的延遲退房優惠，延至下午2時退房，玩足一天。

入住即可免費享用酒店餐廳豐盛閣的早餐及晚餐連無限追加甜品(兩位用)。

套票亦有提供啤啤熊之友製作室活動，不論大人小朋友都可以一嘗親手製作啤啤熊的滋味，順道考驗一下自己手藝。

製作完啤啤熊後假如還有時間，套票客人亦可到酒店大堂免費享用遊戲設施 2小時，或借用桌上遊戲及雙筒望遠鏡等。

另外，購買套票的客人亦可以優惠價購買挪亞方舟主題公園2天門票，園內有多個展覽館、光影互動展館、創作手工工作坊、歷奇玩樂設施等，大人享受片刻放鬆之餘，小朋友又可盡情玩樂。

$1258 挪亞方舟度假酒店住宿體驗套票：

1. 1晚所選客房類型酒店住宿（豪華雙人/大床客房）

2. 豐盛閣指定晚餐兩位及無限追加甜品 (到埗日)

3. 豐盛閣輕盈早餐兩位 (退房日)

4. 免費參加啤啤熊之友製作室

5. 免費享用酒店大堂遊戲設施 (2 小時)

6. 免費借用桌上遊戲於客房內享用

7. 免費借用雙筒望遠鏡

8. 延遲退房至下午2時（有名額限制，另行確認）

9. 以優惠價購買挪亞方舟2天門票

提提大家︰2位成人可攜帶1位12歲以下小童免費入住，不加床不包餐食。如小童佔床及包餐則需以成人價錢入住。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/09)

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