手機月費優惠｜3大優惠手機上網Plan 最平$51享10GB加送優惠券

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近年不止手機的價錢越來越貴，手機的月費亦隨著用量增多而以倍數飆升。正所謂「小數怕長計」，一個上網月費計劃，加上隧道行政費、流動電訊牌照費等雜項費用，整個套餐的收費動軏也要數百元，以兩年的合約期計算，開支確實是不算少。

為了吸引更多的手機用戶使用上台服務，香港的各大電訊商幾乎使盡渾身解數，推出五花八門的優惠來吸引客戶，但優惠越多的同時，越容易因花多眼亂而跌入隱藏的收費陷阱。消費者在轉台的時候，到底有哪些收費需要特別注意？

月費計劃收費要注意

即使是不同的電訊商，它們的計劃內一般都會包含行政費，亦即前稱的隧道費，當中包括了港鐵、隧道費用、流動電話服務牌照及行政費用，現時一般電訊商均會為每個月費計劃收取$18的行政費，部分電訊商會推出「免行政費」優惠，消費者在簽約的時候可多加留意。

除此之外，不少電訊商均會在簽約的時候給予月費用家額外的回贈，這種回贈大多會以現金方式存入月費用家的帳戶之中。消費者需要注意的是，每月月費的最終金額是否包含回贈，而回贈是屬一次性形式，抑或於12個月或24個月內每月扣除。

以近期的月費計劃來說，比較划算的相信莫過於中國電信CTExcel的月費計劃。近日中國電信CTExcel針對香港01用戶中不同數據用量的用家推出了三款月費計劃專屬及優惠機買機減免優惠，除了直接免月費及給予一次性回贈，香港01的用戶更可享專屬超市禮券。除此之外，於週年慶期間，參與指定活動三款月費計劃都可享受雙倍數據用量！

中國電信CTExcel對不少香港用家來說可能頗為陌生，皆因它們幾年前才正式進駐香港。與一般電訊商略為不同的是，中國電信CTExcel除了為用戶提供一般本地月費計劃，大部分計劃還特別設有一卡多號中國內地號碼、每月致電中國內地的通話分鐘、以及中國內地的數據漫遊Daypass，對於不時需要來往內地及香港公幹的人士及留學生來說就最適合不過了。

高用量數據用家必選：「高速本地計劃」

假如想尋找更划算的月費計劃，其中「高速本地計劃」絕對是你的不二之選。月費計劃分為12個月及24個月兩種合約，分別可提供6GB、12GB、20GB高速本地流動4G數據，當高速數據用盡後，用家其後亦可以最高128kbps的速度無限享用數據。收費最平由$98起至$178不等，假如你是香港01的讀者，更可享有免月費優惠、現金回贈優惠、超市優惠券、以及豁免一連串增值服務收費。如果參加週年慶活動，合約期內的數據用量更可以直接變為12GB、24GB、40GB！

其中不論合約期長短、新號碼或攜號轉台的用戶，均可享有以下6大優惠：

1. 每月最多4日「大中華數據漫遊」Day Pass 2. 免費每月IDD致電中國內地100分鐘 3. 免費一卡多號內地號碼 4. 豁免合約期內行政費 5. 額外享雙倍數據用量（需參加週年慶活動） 6. 額外獲贈高達$200的惠康優惠券

不過先撇除以上的優惠項目，單是每月的月費，其實都比坊間的計劃便宜不少。以最平的6GB套餐、24個月合約期為例，月費收費為$98一個月，假如轄免6個月月費，換言之每月只要$73.5，假如再參加週年慶活動，更即可享有雙倍，亦即12GB的流動數據、無限通話分鐘，以及以上各項優惠，相當划算。

低用量數據用家之選：「樂齡計劃」

如今科技發達，手機已經是生活中不可或缺的必需品，不少長者亦已經跟上時代步伐，擁有屬於自己的智能手機。不過長者的數據用量一般不如年輕人高，因此相比起「高速本地計劃」，專為年滿60歲長者而設的「樂齡計劃」相信就更加適合他們。

「樂齡計劃」可簡單分為$68月費及$128月費兩種套餐，用量方面分別為5GB+1000分鐘組合，以及10GB+無限通話分鐘組合。即使高速流動數據全部用光，用家其後亦可如「高速本地計劃」一樣，享有128kbp的無限數據。

與此同時，用家亦可按不同的合約期享有不同金額的回贈，以24個月的$68計劃為例，用家可享有$400的一次性回贈，換言之每月的月費可低至$51.3。

除此之外，不論是$68月費抑或$128月費的用家，均可額外享有以下6大優惠：

1. 每月最多2日「大中華數據漫遊」Day Pass 2. 免費每月IDD致電中國內地100分鐘 3. 免費一卡多號內地號碼 4. 豁免合約期內行政費 5. 額外享雙倍數據用量（需參加週年慶活動） 6. 額外獲贈高達$200的惠康優惠券

學生專屬月費計劃：校園棒棒糖計劃

手機除了是生活的必需品，在疫情下更加是「學生哥」不可缺少的學習用品，不論是搜尋資料、傾Project、抑或用zoom上堂，數據都是至關重要的一部分。除了有針對長者而設的「樂齡計劃」，中國電信CTExcel亦有推出「學生哥」專屬的「校園棒棒糖計劃」，亦適用於教職員以及畢業少於三年的社會新鮮人。

為了滿足不同需要的學生，「校園棒棒糖計劃」一共有三種不同用量的數據計劃可選，分別是8GB+1000分鐘組合、20GB+無限通話分鐘組合、以及35GB+無限通話分鐘組合，而收費則與以上兩項計劃有些微不同，分為按月收費及按年收費兩種。按月收費的用家假如登記24個月合約計劃，即可減免一個月月費，以及享有一次性回贈。不過即便如此，假如想享用更低的月費，還是建議按年付費。

譬如以8GB計劃為例，12個月的合約每月收費$88，但假如按年付費，每月月費只需$75，即可享有16GB的數據。除此之外，「校園棒棒糖計劃」同樣可享有以下6大額外優惠：

1. 每月最多6日「大中華數據漫遊」Day Pass 2. 免費每月IDD致電中國內地100分鐘 3. 免費一卡多號內地號碼 4. 豁免合約期內行政費 5. 額外享雙倍數據用量（需參加週年慶活動） 6. 額外獲贈高達$200的惠康優惠券

中國電信CTExcel週年慶雙倍數據優惠

你也想享用以上提到的雙倍數據嗎？中國電信CTExce於2020年11月27日至2021年1月31日期間，推出週年慶雙倍數據優惠，新號碼上台或者攜號轉台的用家可參加「六人助力」活動，發起助力單並分享至6位親友幫手點擊助力，助力成功後閣下即可獲得月費計劃每月雙倍數據用量資格。

除此之外，活動期間只要登記二人同行，前往門店上台即可享所選月費計劃每月雙倍數據用量，上台後更可享額外贈送HK$50 星巴克咖啡禮券。

月費計劃向來豐儉由人，除了一般的轉台計劃外，不少人亦都會考慮在轉台時同時「出機」，假如上台買機的又有什麼需要注意呢？一般來說，假如想比較各間電訊商的出機計劃，消費者只需留意合約期內總支出，即計算月費、行政費、機價等所有支出後，再扣除買機優惠、回贈優惠、免月費優惠後，即可分辨於哪一間電訊商買機上台最划算。

不過有時候與其左計右計，擔心出機後的月費會更加昂貴，倒不如多留意坊間優惠，直接買機更方便。適逢店慶，中國電信CTExcel更為香港01用戶推出專屬買機優惠，既有近期大熱的iPhone 12系列、亦有iPhone 11、Huawei手機，以及新舊兩代Airpods，價錢不但勁減高達$1100，更額外再送高達$200的惠康優惠券，有意換機的朋友絕對不能錯過。

iPhone 12 全系列勁筍價：

iPhone 11系列及 iPhone SE：

Airpods及Airpods Pro：

優惠當然不止於此，除了可以優惠價入手最新的手機及耳機，在店慶期間，中國電信CTExcel還會推出更多優惠，並額外贈送Home Pod Mini、Magsafe、日本筋膜槍、佳能迷你打印機等不同的潮流Gadget。有興趣的朋友記得留意中國電信CTExcel的官網及本頻道的最新消息。

中國電信CTExcel

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/18)

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