網上熱賣人氣吸塵機/捲髮器 性能媲美Dyson 但價錢平一半以上 ?

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-20 18:54

如今的家電不論是外型設計、科技性能都比以往進步不少，選擇亦極之多，除了有Miele、Dyson等貴婦級的明星品牌，近年亦有不少新力軍加入市場。儘管傳統及明星牌子在口碑上確實備受推祟，不過價錢卻並非一般人能輕易負擔，譬如一部吸塵機，動輒也要四、五千元起跳、一個捲髮器，索價二、三千元也見怪不怪。新一年又是汰舊換新的時候，若然預算有限，市面上還有什麼家電好選擇？

選購家電時，不少人可能會首先考慮一些知名的大品牌，譬如Dyson、Philips、Miele、HITACHI等，但假如只是單單留意以上品牌，或許就會錯過不少值得入手的寶藏。繼小米、摩飛、récolte等年輕家電品牌相繼崛起，來自馬來西亞的家電品牌A&S近年亦開始嶄露頭角，其中有不少家電更是性價比與實力同時兼備，非常值得注意。

來自馬來西亞的A&S於東南亞起家，品牌集設計、生產、銷售於一身，並與韓國，台灣及中國一流的供應商合作，以確保供應鏈中每一個零件的優質品質。A&S的產品不但相當創新，在外型設計上更不時與其他品牌合作，推出市面罕見的限定款式。想趁新年之始添置一些顏值與實力兼備的小家電，不妨參考以下的編輯推薦吧！

A&S H200 Duo 無線家用 車用手持式吸塵機

吸塵機向來是每個家庭不可缺少的清潔好幫手，但由於香港有不少家庭的儲物空間有限，近年不少品牌都相繼將吸塵機輕量化，而採用無線設計的吸塵機，憑藉使用方便和易於收藏的兩大特點，逐漸取代笨重的傳統吸塵機，除了方便使用，部分吸塵機更同時兼備一機多用的特點，而A&S的H200 Duo就正正是值得推薦的好例子。

A&S H200 無線吸塵機的特別之處在於可家用之餘，亦特別適合作車用吸塵之用。吸塵機一方面可以手提的形式使用，方便清潔車廂內籠、書櫃、窗台縫隙等難清理的位置，另一方面，當換上長手柄配件後，吸塵機亦可作為直立式的吸塵機使用，適合大範圍清潔客廳、睡房等空間。

A&S H200靈活之餘，吸力亦相當不俗，吸力範圍可由低速6800Pa到高速12000Pa調整，而強大的電機則將可從50,000到70,000 rpm的轉速範圍內將灰塵及髒物統統吸走。低速使用時可以持續整整30分鐘的吸塵時間，高速使用則可進行10至20分鐘的強力吸塵，用後只需5小時便可完成充電，對一般家庭來說性能絕對足夠。

除此之外，A&S H200 無線吸塵機配有沙發刷，地板刷和扁平噴嘴配件，以確保滿足不同的清潔需求。

A&S H100 隨手吸 車用吸塵機

若然家中已備有直立式的吸塵機，想另尋一部手提式的吸塵機作車用或清潔家中的邊邊角角位置，A&S H100吸塵機相信會是不二之選。事關A&S H100具備10,000Pa的強大吸力，吸力強勁之餘，窄小的吸口更能深入座椅下及縫隙中，能輕易清除頑固的灰塵和碎屑。與此同時，機內更配有HEPA過濾器系統，可迫使空氣通過細網，以捕捉更細微的灰塵顆粒，令清潔工作更徹底。

與常規真空吸塵器相比，BLDC的變頻馬達吸力更大，噪音更低，並且使用壽命更長。 BLDC變頻馬達的設計為圓形，因此特別容易進入狹窄罅隙等地方，非常適合清潔電腦鍵盤以及正常尺寸的吸塵器頭無法接觸到的角落和縫隙。隨吸塵機附送兩款吸頭，適合應用於不同場景。

A&S H100 吸塵機體積輕巧纖幼，長度只有約47cm，因此尤其適合用於汽車的室內清潔，打理車廂內座位及駕駛儀器等縫隙。纖細輕巧的外形設計更能方便將吸塵機收納於汽車後尾箱內。

A＆S HC100 無線自動捲髪器

新年想新開始，除了整理好自己的生活，不少人更希望在新一年可以以更佳的面貌示人，從外表入手就是最簡單而直截了當的方式，尤其在時時刻刻都要戴上口罩的日子，想突出自己的魅力及個人風格，髮型就相當重要了。

不少女生都喜歡在特別日子把一頭長直髮變換成充滿女人味的波浪捲，但對於髮量多的女生來說，要把全頭弄成捲曲著實要花上不少時間及技巧，想用最簡單快捷的方式完成造型，以下推薦的小家電就可以大派用場了。

A＆S HC100 無線自動捲髪器顧名思義就是採用全自動操作，使用時只需把一小撮的直髮放進捲髪器中，數秒後再拉出頭髮，便可塑造出自然的捲髮效果，而過程中更無需使用任何技巧，減省不少造型的時間之餘，對於捲髮技巧不夠純熟的女生來說更是莫大的幫助。

使用這一類自動捲髪器，不少人會擔心捲髮會否生硬不自然，但大家放心，事關自動捲髮器提供兩種捲曲方向及3級溫度調節，使用時可按所需的效果自行調整，譬如想捲髮效果更富輕柔及自然感，可選擇以較低的溫度造型，假如想捲髮的持久度更高，效果更為明顯，則可選擇更高的造型溫度。另外，由於捲髮器內使用了陶瓷電氣石技術，即使利用高溫造型，亦不會對髮絲造成損傷，保持頭髮如絲般柔滑。

除此之外，A&S HC100最值得一讚的地方是採用了無線設計，機身配備了4,500 mAh電池、安全感應器及自動關機功能，擺脫了線材的束縛，造型時自然更靈活更得心應手，亦更方便隨身攜帶、在旅行、Staycation時使用。

假如對以上的自動捲髮器有興趣，現時A&S更特地推出了與DC Comics聯乘推出的超級英雄特別版。

A&S WW84 Wonder Woman 無線自動捲髮器

捲髮器以Wonder Woman為主題，機身加上了Wonder Woman的簽名標誌，外型型格，一眾DC漫畫迷實在非買不可。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/20)

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