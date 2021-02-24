淘寶美容黑科技！¥369家用LED面罩 每次照10分鐘 效果勁過敷面膜?

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-24 18:14

這一年來，因為新冠肺炎疫情的影響，大家宅在家的時間多了，日常的生活型態也產生了變化。尤其是注重皮膚管理的女士們，防疫期間沒辦法到美容院做facial，唯有嘗試在家自製Facial，利用宅家的時間為肌膚做深層護膚保養，省時又省錢。而隨著科技進步，美容家電產品亦走進了高科技時代，各種家居美容儀器層出不窮，像是吸黑頭機、導入導出美容儀、蒸臉機等應有盡有，讓大家在家都可以享受到美容院級別的保養療程。那麼撇除以上這些為人熟知的美容儀器，今天不如就來聊聊近年來新興的「LED 面罩」，到底有什麼功效？是否值得入手？

女明星愛用新興美容黑科技：光子嫩膚LED面罩

這台有著鋼鐵人般外型的面罩，看起起新奇又逗趣，原本以為只是在開玩笑，沒想到它在內地和韓國都非常受歡迎。

芒果TV《我家那閨女》

更是不少女明星私底下都愛不釋手的美容儀器。不止在內地的綜藝實境節目裡頻頻出鏡，就連在去年熱播的韓劇《The King：永遠的君主》中，男女主角也常常用到這款美容儀。

韓劇《The King：永遠的君主》

LED 面罩到底是什麼？

LED 面罩之所以會流行，其實是因為它比一般的美容儀擁有更多功效，主要是袪痘淡斑、深層修復、提拉緊緻、撫平皺紋、細緻毛孔、修善暗啞等等，號稱每星期使用2 ~ 4次，每次約9 ~ 15 分鐘，基本上任何惱人的肌膚問題，都可以利用它而獲得改善，堪稱「十全大補」的美容儀器。

LED 面罩的美容原理是透過紅外線/近紅外線技術，利用面罩內密集陣列的LED，來釋放出不同波長的光線，不同波長的光線針對不同皮膚層（表層、真皮層、底層）產生作用，全方位地激發膠原蛋白細胞，讓肌膚由內到外得到改善，進而達到美容優化的效果。

（小紅書）

隨時隨地享受便捷的專業護膚體驗

LED面罩最大優勢在於超簡單的「傻瓜式」操作方法，在日常護理的清潔及保養過程後（搭配面膜使用效果更佳），就可以直接像面具一樣佩戴上臉，解放雙手，躺在床上享受光學美容了。聽起來它的確屬懶人美容恩物，比起需要不停配合手法按摩的手持式美容儀，它的確舒服、方便得多，關鍵是有了它就毋須大費周章出門到美容院，省時之餘又省錢，難怪它一面世旋即掀起一股新風潮。

可是市面上的LED面罩選擇並不多，幾乎被大牌壟斷，價格更是高不可攀。就譬如是韓劇《The King：永遠的君主》中的同款LED面罩，來自於韓國的殿堂級品牌Cellreturn，價格動輒過萬元起跳；而另一款同樣來自韓國的LG Pra.L 面罩，相較之下則稍為平價，但亦需要約四千多元。縱然LED面罩風潮迭起，無奈定價卻令人望而卻步。

韓劇《The King：永遠的君主》中的同款LED面罩，售價過萬元。

若然想要入手平價且功能齊全的LED面罩，由藝人楊冪代言的「金稻」在內地口碑一直不錯，品牌專門研發各種美容美髮儀器，旗下推出的光子嫩膚LED面罩只需 ¥369起，對比許多只有紅光嫩膚、藍光淡印的同類型面罩，它另外還多了一個橙光嫩白光譜技術，一機多效，CP值確實超群。在淘寶網上亦不乏好評，當中有網民表示用了幾次便感覺痘印淡了許多，膚色提亮了，皮膚變緊緻了。對於有預算考慮，又想嘗試在家美容的女士來說，的確值得一試。

平價替代推薦：金稻—光子嫩膚LED面罩¥369起

★ 功能並不複雜且性對性強

金稻的光子嫩膚LED面罩雖然平價，外表又長得有點搞笑，但功效卻不容小覷。面罩的背後有很多個均勻分佈的LED燈，而這些LED燈並不是一般的燈泡，它能發射脈衝強光並平均地照射全臉。擁有三種不同波長的紅光、藍光、橙光三重光譜技術，對應三種不同護膚模式，針對各種肌膚問題進行一系列的重點美容護理，把所有肌膚問題一網打盡。

金稻—光子嫩膚LED面罩 ¥369起

【紅光：童顏嫩膚模式】

紅光的穿透性和滲透力特別強，波長640-650nm，能夠深達肌膚底層，激活細胞活力和促進膠原蛋白增生，從而達到淡化細紋的抗衰老效果，使皮膚更飽滿和嫩滑。

【紅光：童顏嫩膚模式】

【藍光：淨顏淡痘模式】

藍光波長是445-450nm，主要是用來抑制暗瘡傷口的細菌滋生，消滅痘痘之餘，亦從根源上抑制痘痘再復發，起到預防的作用，因此尤其適合油性肌膚、易長痘痘的人士使用，對於出油量多而引致的毛孔痘痘問題，藍光照射治癒是有效的。

【藍光：淨顏淡痘模式】

【橙光：亮白提亮模式】

至於橙光的波長為600-610nm，作用於皮下層，修善肌膚的紅印、紅斑和暗啞，淡化眼底下的黑色素，使皮膚更白晢、更有光澤感。

【橙光：亮白提亮模式】

★ 針對肌膚需求，不同護理方案

用家可以根據自身皮膚情況、想改善的問題選擇使用不同模式，對症下藥。

【方案1：晶瑩嫩肌】 藍光+橙光適合：油脂分泌旺盛，皮膚粗糙膚色暗啞色斑型 【方案2：細緻細膩】 紅光+藍光適合：肌膚鬆垮、皺紋、毛孔粗大、泛油光型 【方案3：細膚撫皺】 紅光+橙光適合：皮膚暗啞無光澤，皺紋斑紋色素沉積型

★ 簡單操作，享受10分鐘美容時光

做好臉部清潔後，敷上面膜或均勻塗上保養品，然後佩戴面罩並插上電源，再選擇合適模式，便可輕鬆地享受這段愜意的10分鐘美容時光，面罩同時帶有智能計時器功能，科學規劃光照時長，非常方便。要知道完美的膚質並一夕之間就能打造，操作極簡單的美容儀器，便能助你持之以恆地使用，感受自己一點一點的在變美。

★ 兩款不同版本

選擇LED面罩除了考慮所具備的模式之外，還要考慮光密度。簡單來說，就是光源的輸出量要足夠多，所以LED燈的數量越多，自然功率就越大，效果也相對地更佳。至於金稻的LED面罩就有108顆燈及36顆燈兩款版本選擇，108顆燈雖然比36顆燈價錢稍貴¥100，但輸出功率更高，能量更均勻和密集，效果更顯著，適合年齡較大，或皮膚問題較多的用家。至於肌膚狀況較好的，36顆燈版本亦足以應付日常護理，只要堅持使用，效果同樣是肉眼可見的。

隨著時間流逝，肌膚亦會變得越來越乾燥，失去年輕時的嫩滑感，各種皮膚問題接踵而來。除了依靠日常的保養護膚品之外，藉助使用家用美容儀，對於回復肌膚緊緻與彈性也頗有助益。畢竟比起偶爾才去一次的美容院，在家養成良好的日常美容護理習慣，效果更顯著和持久。

* 如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/23）

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