香港街巿APP│ 全新手機應用程式 一站式網上買餸平台

「香港街市」於2024年12月推出了全新手機應用程式 （APP），為生活忙碌的香港人提供更方便、更貼心的一站式網上買餸服務。



不論是生猛海鮮、新鮮肉類與蔬果、急凍食品、糧油雜貨均一應俱全，檔主直送不經代購，足不出戶便可以買到街市新鮮餸！



香港街市APP四大特色

1.自營街市 品質保證

香港街市自營街市網絡遍佈全港九新界，全部貨品均由檔主直送不經代購，更有品質保證。

2.多重保冷包裝 Chill 住送​

送貨前，貨品會經過穩妥的多重包裝，保冷、保溫、保鮮，更有專人送貨服務，最快即日直送上門。

3.街市乾濕貨 過千選擇

街市的乾濕貨，均可輕鬆香港街市APP選購，貨品種類應有盡有，慳錢慳力專人送上門。​

4.真人客服 貼心跟進

香港街市APP提供專業真人客服，隨時為大家提供協助​。服務貼心，大家可以買得更安心。

香港街市APP四大特色。

迎新優惠：免運費兼送冰鮮雞 每周震撼價優惠不斷

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除迎新優惠外，香港街巿APP每星期均推出震撼價優惠，低至半價買到各款精選貨品！更有多款懶人抵食套餐任你選購，齊齊推介給親朋好友，即買即慳。

*優惠受條款及細則約束，有效期及詳情請參閱香港街市APP及網店網站

香港街巿APP下載連結：https://onelink.to/hkemarket_hk01