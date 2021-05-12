Neway清盤｜以後去邊唱K？比較淘寶3大熱賣唱K神器 最平一款¥19.8

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-12 18:49

新冠肺炎疫情持續超過一年，香港各行各業大受打擊，繼UA戲院3月全線結業之後，香港人的集體回憶——Neway也難逃厄運，傳出結業傳聞？

早前，連鎖卡拉OK店Neway的旗下公司Neway Music Limited遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）呈請清盤。雖然，有Neway職員指目前各分店照樣如常營業，但依然有大批網民擔心Neway終歸會走向倒閉，甚至有網民更不禁慨嘆：「以後冇好K唱啦」。之所以會有憂慮，恐怕不是空穴來風，畢竟在過去的一年間，卡拉OK店因疫情關係多次停業，基本上處於長期關閉狀態，生意自然大受影響。再加上此前發生的斷糧、欠租、唱K群組等事件，經營情况固然不明朗，實在未知能否順利捱過是次風波。

Neway最近傳出旗下公司被呈請清盤的消息。（資料圖片）

香港的卡拉OK店鋪本來已經所剩無幾，假如Neway真的不幸結業，以後一但歌癮發作，又該到何處高歌呢？

可幸的是，隨著科技的成熟，如今想要唱K也不一定要親身到卡拉OK埸所，只要擁有一件「唱K神器」，即便在家中也可以宛若置身K房，體驗暢快高歌的臨場感。之不過，目前市面上推出的「唱K神器」越來越多，功能不一價錢各異，假如你正煩惱該如何選購，不妨參考以下三大淘寶熱賣款式介紹，說不定能夠找到最符合你需求的那一款喔。

【1】超平價K歌之選：藍牙K歌音響麥克風¥ 19.8起

光看外表相信大家對它應該並不陌生，畢竟這款「唱K神器」早已幾年前已開始流行，時至今日依然會在鴨寮街、女人街，或售賣電子數碼產品的小店看見它的縱影。雖然不是什麼新產品，不過對於閒時想要在家唱兩嘴過過口癮的朋友來說，這款「唱K神器」的功能也算是一應俱全了。

首先，這款唱K神器不僅內置了喇叭擴音功能，更自帶專業的調音功能，包括混聲模式、伴奏升降key、一鍵消音等，因此演唱時既有迴音效果，而且不管是要男歌女唱，抑或女歌男唱，有了伴奏升降key功能自然亦不成問題。至於一鍵消音的功能，也可為部份歌曲進行消除原唱歌聲，雖然並非所有歌曲皆可行，但有總比沒得好。

再者，透過藍牙與手機、電腦等裝置連接之後，便能藉此取得網路上的音源，而這款「唱K神器」也兼容多個時下熱門的唱K APP，因此用家可以在任何電子產品上進行點歌並跟唱，方便之餘，歌曲數量相對上亦會比起K房更多更廣。

關鍵的是，價錢是超乎想像的便宜，淘寶網上最平一款只售¥ 19.8，這比起香港街價划算非常之多，特別推薦給對於音質要求不高，且預算有限的用家，用它來過過癮也不錯。

【2】自動降噪 + 美聲功能，練唱用一流：索愛 全能巨聲麥克風領券價¥79起

對於熱愛K歌，或者想藉由麥克風練唱的人而言，剛才介紹的唱K神器相信就未能滿足你對音質的追求了。正所謂「一分錢，一分貨」，如果預算多一點的話，不妨可以考慮這款具備自動降噪、美化聲音功能的「索愛 全能巨聲麥克風」，況且最平也只售¥ 79，可以說是相當的價廉物美了。

功能上，索愛全能巨聲麥克風與上一款大同小異，一樣內置了喇叭擴音，一樣可以透過藍牙與各種智能裝置連接跟唱。但不同的是，它搭載了4核DSP芯片，能夠獨立處理人聲高中低音頻結構，實現人聲與伴奏的完美結合。

加上內置聲卡，提供多種K歌音效模式，只要單擊按鍵就可以切換至不同音效，達到美化聲音曲線的效果，譬如是悅耳原音、磁性男聲、甜美女音。另外，還可以選擇娃娃音、怪獸音等搞笑音效，趣味性與娛樂性兼具。

再配合大功率高保真的立體環繞揚聲器，使歌唱時不但能保有良好的音質，同時也會更有表現力更具震撼性。所以在淘寶的評論區中，亦不難發現有許多買家都特別稱讚它的音質清晰有質感，兼且無雜音，這對於想鍛鍊歌喉的人來說，的確是非常加分的一點。

熱愛唱K的朋友，往往一唱就連續四、五個小時，而這款麥克風內置的大容量鋰電池，提供長達8小時的續航時間，想要「由朝唱到黑」也不成問題了。

值得一提的是，這款麥克風能夠插上耳機，好處是能讓用家於唱K APP跟唱時，進行實時耳返監聽，方便用家能更專注演唱，並清晰地聽到自己每一句的歌聲。同時，也讓聲音流入耳機之中，不怕過大的聲浪會打擾到家人或鄰居。

至於外型方面，它簡直完勝上一款「土豪金」唱K神器，採用了低飽和度配色，不論是粉色、薄荷綠色，還是寶石藍色全部都特別有質感，而從買家分享的圖片可見，實物的顏色甚至比官方產品圖更加好看。

▼ 淘寶買家真實圖片（點擊下圖放大） ▼

【3】大聲量效果，開Party必備：屁顛蟲家庭ktv套裝領券價¥ 338起

音量的大小足以影響唱K時的興致，雖然以上兩款唱K神器都具備一定程度的擴音效果，但其響音程度的確無法與K房的設備媲美。在不影響他人或鄰居的前提之下，如果室內環境許可，那麼就特別推薦這款「屁顛蟲家庭ktv套裝」給熱愛高歌的用家們！它不止在淘寶上熱賣而己，就連香港也有買家在Facebook上公開發帖極力推薦過，更大讚它「插線插電即用，方便簡單到嘔」。

（圖片來源：Facebook群組@淘寶開心share）

要知道K房內的設備繁多，譬如如點唱機、音響等，然而一般人的家裡未必有多餘空間可以擺放額外雜物，再加上購買這一系列設備也是一筆龐大的開支。反觀淘寶上的這款「屁顛蟲家庭ktv套裝」就把所以設備合為一體，演變出一台四合一主機以及無線麥克風，並以相當實惠的價錢發售，最平一款只需¥ 358。

而這台看起來與普通喇叭無異的四方型的主機，實情就是一套無線KTV系統，支援藍牙與Wi-Fi，只要利用藍牙或電線與電視、電腦、手機、平板等裝置連接之後，再打開網絡上的音源或唱K APP，便可以用套裝內的麥克風無線唱歌，讓客廳秒變K房，還可以約上朋友、家人一同深情對唱，簡直就是Party必備神器。

主機的體積小巧便擄，不佔空間，不論是放在客廳或睡房都十分易於收納。關鍵的是，它還內置了優質全頻揚聲器，不僅毋須額外花錢添購音響器材，其音質效果也比以上兩款唱K神器更優秀。配合可調節混音效果和音量的無線麥克風，開機後便可立即使用，讓你瞬間仿如置身於K房內，沉浸在唱K的快樂之中。

（淘寶買家照片）

除了主打的唱K功能，主機自帶的揚聲器讓你可以把它當作獨立喇叭使用，日常用它播歌聽歌非常方便。而且支持的娛樂應用有很多，當中包括電影和幼兒趣味動畫等，這一系列的功能適合廣泛人群，一家老少都能玩，一次過滿足聽歌、觀影等多種家庭娛樂需求。

值得一提的是，購買即送五光十色的氛圍燈，氛圍感十足！

▼ 淘寶買家真實圖片（點擊下圖放大） ▼

提提大家，在家打造私人K房固然過癮，不過亦有製造噪音，影響鄰居的疑慮。想要隨心所欲地享受音樂，不妨先做好隔音和吸音處理，畢竟也不能夠為了滿足自己的娛樂，而打擾了別人的清靜。不過，幸好以上三款唱K神器均能夠調節音量大小，只要在使用時注意一下聲浪，也未至於太過擾民。

★ 如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/12）

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