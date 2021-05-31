2021端午節粽｜3大連鎖店買糉優惠　01積分當現金　最平21折入手

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-31 17:52

6月14日（星期一）就是一年一度的端午節了！現在距離端午節剩下不足半個月的時間，是時候來準備端午節不可或缺的節慶食物——端午粽！

適逢端午節的來臨，坊間各大連鎖店也積極地在節慶裡大放異彩，推出不少傳統口味以外的特色粽子，選擇之多的確令人眼花繚亂，感到無從入手。「訂購什麼口味的粽好？」、「哪一間的粽最好吃？」、「去哪裡買粽最優惠？」諸如此類的問題，相信正困擾著無數的人。

幸好，網購平台《01mall》經已為大家搜羅了2021年三大不可不試的香港連鎖店端午粽，不論是送禮或自用同樣皆宜。關鍵的是，香港01會員更可以01積分抵現金使用，以低至21折的價錢入手。馬上來看看有多優惠吧！

【端午節粽子推薦1】恆香端午糭— 01積分抵現金 最平21折入手！

相信有不少香港01會員平日已透過《01會員專區》賺取了不少「01積分」，而累積的積分除了可在「獎賞專區」兌換各式各樣的禮品、禮券，現在還可以到網購平台《01mall》將積分當成現金使用，以積分抵現金來購買恆香端午粽，最多更可扣減過$100，而最平一款亦只需$9 + 2900「01積分」，價錢的確非常划算！

除了馳名遐邇的老婆餅、核桃酥、薩琪瑪，恆香老餅家一系列的端午粽向來也很受港人喜愛，今年同樣有豪華選擇，包括金腿蛋黃鹹肉粽、陳皮紅豆沙梘水粽、XO裹蒸粽、自家白蓮蓉梘水粽、娘惹粽、十穀素粽。

★ 銷量No.1：恆香金腿蛋黃鹹肉粽優惠價$25+ 2500「01積分」（原價$95）

當中最受歡迎的，始終是最傳統的金腿蛋黃鹹肉粽。而作為經典中的經典，恆香就堅持本地傳統手工包製，以比例恰到好處的肥豬肉，應用於恆香月餅的圓潤蛋黃，加上高品質的糥米，咸香火腿，軟綿的綠豆，蒸煮成充滿傳統風味的咸肉粽，讓客人能品嚐到最純正的家鄉風味！

★ 辛香惹味：恆香娘惹粽優惠價$65+ 1000「01積分」（原價$150）

馬來亞的娘惹（Baba Nyonya）菜別具一番風味，香濃的味覺刺激令人回味無窮。今年恆香邀請馬來亞專家，調製出富有地道風味，材料充足，以精選五花腩為餡料的娘惹粽。在炎炎夏日吃上一口馬來娘惹口味，讓味蕾享受一抹異國的風味。

★ 低卡健康：恆香十穀素粽優惠價$28+ 3800「01積分」（原價$128）

恆香特別研究各種穀類，透過分配不同比例的糙米、糥米，具有極佳飽肚感的冬菇，製作出低卡路里、低糖、低脂的素粽，讓茹素的你也能在端午節盡情吃喝，歡渡健康佳節。

【端午節粽子推薦2】聖安娜餅屋— 端陽極品糭低至75折

今年聖安娜餅屋亦推出了不同款式的棕子，款款均由大師傅巧手用心製作，像是極品元貝金腿裹蒸糭、極品家鄉糭、鹼水豆沙糭、桂花紅荳糭等，款式之多定能找到你最愛的心頭好，滿足你講究的味蕾。加上簡潔大方的包裝，買來送禮也毫不失禮。更何況，現時透過《01mall》訂購，更可享有低至75折優惠！

★ 夠份量、夠氣派：極品元貝金腿裹蒸糭 - 實體券優惠價$108.8（原價$145）

如果要數最出色的，那就不得不提「極品元貝金腿裹蒸糭」了。事關它有別與一般的蒸糉，殷選各地優質食材製作，包括有日本北海道元貝、浙江金華火腿、油潤鹹蛋黃、厚肉花菇、明爐叉燒及湖南寸三蓮等，份量十分澎湃，整隻裹蒸糭足足接近半公斤重，一口咬下去真的超級幸褔與滿足。加上糯米散發出的陣陣米香，讓蒸糭的味道錦上添花，以「鮮香味濃」四字形容它就最適合不過了。

★ 古法秘方：江南極品糭 - 實體券優惠價$73.5 （原價$98）

江南極品糭採用的是古法秘方，嚴選浙江金華火腿，配以鮮甜醬油製作而成。而在吸收了醬料與食材精華之後，賣相變得色澤金黃之餘，餡料的鮮味亦更上一層樓，咬下去的瞬間就能切切實實地體會到所謂的口齒盈香，味香濃郁。假如你也偏愛重口味，不妨試試這款，想必也會令你回味無窮。

★ 甜糭的代表：極品鹼水豆沙糭 - 實體券優惠價$69.8（原價$93）

除了鹹食糉之外，也有不少人愛吃甜食糭。而在眾多的甜糭之中，至今最令人難以忘懷的，相信就是甜糭的代表——豆沙糭了。今年，聖安娜把經典的豆沙糭再升級，用上了紮實、飽滿的紅豆，以及香軟、煙韌的糯米，經過各種繁複的工序，調理出風味地道，口感又幼滑的極品鹼水豆沙糭。而厲害的是，它甜而不膩口，即使是不好甜食的人，相信也會接受得到。

【端午節粽子推薦3】鴻星端午糭— 口味創新，足料又矜貴！

饕客們注意了！鴻星集團向來在行炮製各種傳統節令食品，今年鴻星更一口氣推出了9款不同口味的特色粽子，除了經典的原粒瑤柱火腿粽、紅豆鹼水粽、蓮蓉鹼水糭，還有與別不同的原隻鮑魚竹筒粽、極品佛跳牆粽、金華兩頭烏瑤柱裹蒸粽。所採用的食材矜貴奢華，集結獨特的料理風格，令傳統美食華麗升級，端上桌勢必大飽口福。

★ 鴻星首創：

竹筒粽是什麼？其實這絕對不是突發奇想，事關由鴻星首創的竹筒糭，每隻粽內會有2隻原隻鮑魚和矜貴鮑螺粒，鮑魚之甘香，於竹筒中慢慢發酵，與糯米融為一體，再滲透出陣陣的竹筒清香。意想不到原來糯米的香甜和竹子的清香能夠如此之搭，絕對是今年端午節必試的味道！

★ 高品質珍貴食材：

近年粽子口味不斷推陳出新，鴻星把傳統名菜化身為端午限定的風味粽——極品佛跳牆糭。嚴選優質鮑魚、原條海參、花膠筒、原粒瑤柱及金華火腿，配以頂級糯米包成，大膽的創意令傳統滋味變得更加矜貴！

★ 送禮夠得體：

想要一次過試勻不同口味嗎？鴻星經典四寶套裝就備有四款各具特色的鴻星五月糭，包括原粒瑤柱火腿糭、原隻鮑魚竹筒糭、紅豆鹼水糭及蓮蓉鹼水糭各一隻。購買更送精美環保袋，實屬送禮不二之選。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/31）

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