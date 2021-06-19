淘寶 | 頭髮吹極都唔乾？兩款好用風筒你要有！

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撰文： 林漫晴 最後更新日期： 2021-06-19 18:00

炎炎夏日，天氣既潮濕又悶熱，汗流浹背之餘，頭髮亦很容易變油，自然需要每天洗澡。這時候，對於長頭髮的女生而言，想要把頭髮徹底吹乾就變成了一項艱巨的任務。到底怎樣才能快速吹乾頭髮之餘，又能為頭髮帶來柔順光澤呢？

當中的奧秘就在於風筒了！有一把好的風筒，不但能夠節省吹頭髮的時間，更能為你的秀髮帶來水分和光澤感，修復髮質，好處多不勝數。比起冒著頭痛的風險讓頭髮自然風乾，不妨看看以下兩款風筒的推介吧！

會補水的風筒 |小米水離子風筒

小米的家電一直受到大眾的追捧，除了設計簡約，功能亦非常齊全，而這款水離子風筒則是一款性價比高的選擇。它能夠快速吹乾頭髮，同時水離子會深度護理秀髮，讓頭髮保持柔順和光澤，不會打結和毛躁。

這款風筒採用了水離子技術，能夠在吹乾頭髮的同時為你修護秀髮。它的出風口能凝聚空氣中的水分，將它們霧化成負電水離子，透過雙層隔熱獨立風道設計，將其滲透至髮絲與頭皮。水離子能有效閉合毛鱗片，不但能減少靜電和毛躁，還能大幅提升頭髮的光澤度。

水離子風筒可以讓你輕鬆擁有不同造型。這款風筒有360度磁吸式的防燙風嘴，可以自由地旋轉，輸出高速氣流的風，滿足乾髮和造型的需求。加上雙層結構設計，能夠降低風嘴的表面溫度，將熱力隔絕，使用起來安全又放心。

風筒的噪音若太大，會令吹頭的過程變得更加痛苦。幸好，這款小米風筒即使有高轉速，卻依然能維持非常低的音量。水離子風筒採用了大扭力、高轉速的日本電機，能提供非常強力的風源，每分鐘輸出 1.6m³ 大風量，為你快速吹乾頭髮。更重要的是，這款風筒的每片扇葉都經過了動平衡調試，加上專業的設計，自然能夠輕鬆控制風噪，為你帶來寧靜的吹頭髮體驗。

多重功效 經典之選 |Dyson Supersonic 風筒

Dyson的產品一直以高科技著稱，這款 Supersonic 風筒也不例外，它與眾不同的技術成功讓這款風筒成為Dyson的經典產品之一。

作為一把好用的風筒，乾髮速度自然非常重要。可是傳統風筒使用高溫來吹乾頭髮只會迅速蒸發頭髮皮層內的水分，讓頭髮產生孔洞，最外層的角質受損。這款風筒就不同了，它的設計有助於保護頭髮的健康，免受高熱損傷。它將氣流和熱力結合，利用高速和高壓的受控氣流，去除頭髮表面上的水分，減少對熱力的依賴。這樣不但可以快速去除頭髮表面的水分，還可以防止溫度過熱令水分擴散，預防孔洞的形成。

風筒配有智能熱控技術，每秒測量氣流溫度超過40次，免受過熱損傷。

這款風筒配置了柔和乾髮風嘴，非常適合纖幼頭髮和敏感性頭皮的人士使用。一般而言，這類人士吹頭時都會調低溫度和減慢氣流以減輕不適的感覺，可是吹頭的時間便會因而變得非常漫長。這時候，使用Supersonic 風筒就再合適不過了。在搭配了這個風嘴之後，風筒的風速會降低，氣流亦會更加柔順平穩。空氣經過擴散之後，不但不會影響乾髮速度，氣流還會變得更加涼快柔和。

柔和乾髮風嘴。

如果你有染頭髮，那麼Dyson的這款風筒就非常適合你了。風筒的熱力越高，染髮褪色的可能性就越高。為了避免染的頭髮褪色，可以搭配使用柔和乾髮風嘴，以低溫快速吹乾頭髮。不但能夠有助防止蛋白質因為高溫而在頭髮內分解，還可以預防頭髮褪色和變黃。

以上的兩款風筒各有其優勢，如果你也想在夏天快速吹乾頭髮，同時保持造型，不妨因應自己的需要而選擇以上的風筒呀！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/16)

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