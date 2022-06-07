01會員積分全城至荀 邊消費邊賺錢

近年疫情不時來襲，網購漸趨普及。而《香港01》為01會員搜羅全城著數優惠，只要完成指定任務，即刻賺取「01積分」，賺完積分仲可以當錢使。賺到嘅「01積分」可以喺「01網購」或「01空間」消費時直接扣減金額高達50%，等於半價購物。

「01網購」為01會員精選過千款產品，包括期間限定特色產品、仲有生活百貨、家品雜貨、美妝護理等等，應有盡有。而「01空間」就係集合咗資訊、優惠、社交等多方面嘅一站式活動平台，提供不同類型嘅多元化活動資訊及購票服務，省時方便。定期為你推薦至啱心水嘅活動選擇，隨時進入親子、健康、同樂、社區、探索、女生六大主題空間，立即啟動個人化活動旅程接收最新活動資訊，包括本地staycation住宿套票、精選親子及本地精選活動。

只要申請成為01會員，即享多項購物優惠及尊貴體驗，定期多種【賺分任務】俾您賺分之餘，又可兌換獎賞優惠，體驗「積分當錢使」嘅快感。方法非常簡單，只要喺「01網購」或「01空間」消費，每$1即可賺取1「01積分」。消費越多賺得越多，享盡所有購物及活動優惠。

另外，01會員只需每日準時登入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您每日100「01積分」。首次完成「會員帳戶」頁資料，仲獎您588「01積分」。

會員盡享 WOW 體驗

「會員專區」每個月為會員提供不少賺「01積分」的機會，「01積分」可以用作換購會員專區的推薦獎賞，仲可以喺「01網購」及「01空間」當錢使，在指定商品或活動內直接扣減訂單金額高達50%（相等於半價）。(只要見到下面個框框，意思即係可以用「01積分」直接扣減商品/活動價格，所以付款前記得記得記得拉到頁面最低嘅位置搵吓呢個使用「01積分」嘅框框，即時用「01積分」做返個現金扣減。 )

三大活動賞你賺！

由即日起至2022年12月31日，逢星期五首1,000名會員於「01網購」消費滿 $500，可獲 $50「01優惠券」一張。先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

每星期推出嘅「WOW星期五」，以「01積分」換購至抵限量心頭好。「會員專區」逢星期五中午12點都會出現至抵WOW優惠，希望送盡著數、俾至抵優惠各位01會員，未來仲有好多唔同禮品放送，鼓勵大家一於儲定多啲「01積分」去換領先。

另外，會員可以喺《限定賺分活動》隨時搶分，聰明嘅您記得無時無刻都去「會員專區」內嘅「賺分專區」捕住最新賺分活動。近期仲有好多醫美優惠嘅《限定賺分活動》，讓所有01會員保持高質嘅健康及美態之餘，更可同時賺分換優惠。講到呢度，您仲唔快啲登入01App內嘅「會員專區」睇吓最新獎賞優惠資訊，快人一步盡享全城最WOW吃、喝、玩、樂優惠。