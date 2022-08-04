消費券優惠2022｜精選多款生活百貨家電 照顧家人全方位需要

【第二期消費券｜消費券優惠｜生活百貨｜小型家電】第二期消費券將於8月7日發放到大家已登記的支付工具中，除了八達通用戶，其他平台用戶都會先收到$2000消費券；各位不妨趁機為家人準備小驚喜，選購符合他們需要的生活百貨和小型家電。



【消費券優惠2022】老一輩：貼心保健用品

老一輩：貼心保健用品 (圖片: FreePik)

血管會隨年齡增長而失去彈性，體內需要以更高血壓才能運送血液，晚年一般會較易患有高血壓。若要及早預防高血壓，不但需要維持健康的生活習慣，同時亦可以配合營養補充品，維持心血管健康。Qivaro 血壓寶含有效維護血管彈性和血壓健康的維他命B，可預防心臟病、中風；另含橄欖葉、山楂、大蒜素和木槿花有效降低膽固醇、脂蛋白，清除血管自由基，加強心臟動脈血液流通，從而降低血壓及血脂。長期服用有助維護正常血壓，預防心肌阻塞、中風、高血壓等心血管疾病。

老人家特別怕冷又容易出現痛症，身為孝子的各位可以選購Zikko Dr.Rock 砭石遠紅外線熱護坐墊，紓緩疲勞。產品內置41片砭石，通過石墨烯發熱膜，對砭石作恆溫加熱，並採用親膚物料及柔軟皮革。久坐仍然舒適之餘，更會釋放對人體有益的遠紅外線，改善血氣微循環、活化細胞、紓緩疲勞和痛症、促進新陳代謝。

【消費券優惠2022】爸爸：消除疲勞佳品

爸爸：消除疲勞佳品 (圖片: FreePik)

如果爸爸向來有舊患，不時會感到異常痛楚，即使用一般的紓緩器材都無法解決痛症，不妨試試PainPod THREE 專業鎮痛儀。品牌採用經皮神經刺激和微電流的最新技術， 配以數十年的醫學研究和運動科學的基礎，研發出Painpod3，能有效減斷痛神經觸覺，不僅能有效緩解疼痛，還能促進癒合、加速恢復和提高運動表現。產品設有12種模式，透過不同的EMS及TENS電流輸出的編排，達到不同的功效，不僅有舒緩鎮痛、促進恢復的模式，還有針對改善身體不同部位的問題或按摩等等模式可供選擇，例如促進康復、消化問題、收緊面部、肌肉鍛鍊等等。

睡眠佔人生近三分一的時間，充足良好的睡眠能使身體機能有充份休息，幫助維持日間精神狀態。睡眠時光線、環境固然重要，舒適的床品套裝亦有助提升睡眠質素。Dr PAIN醫學護頸枕採用新升級4D科技，設有護肩及手臂凹糟，符合人體工程學設計；不論仰臥、側睡或趴睡，都能為頭部、後頸提供最全面承托及支撐，深層次呵護頸椎。

【消費券優惠2022】媽媽：家居美容良品

媽媽：家居美容良品 (圖片: FreePik)

想安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓媽媽重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌？EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質。

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀具備溫熱、冷凍及振動功能，有助促進血液循環、消退浮腫、紓緩敏感瘀紅。產品特設特大雙波浪機頭，有效緊貼面部及身體各部位輪廓，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，不只能用於面部，更能對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩，在家輕鬆美肌從此不是夢！

近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題。台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白肌。來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。想媽媽時刻散發動人光采，不如買一瓶當禮物！

【消費券優惠2022】仔女：追求生活品味必備

仔女：追求生活品味必備(圖片: FreePik)

相知大家平日都會飲咖啡提神，Petrus出品的意式半自動咖啡機設有20bar壓力泵及電子控溫技術，保證92度黃金萃取溫度，充分萃取出豐富的油脂，使咖啡更加香醇；更特設強勁奶泡系統，可以輕鬆炮製出一杯美味的精品咖啡。

Turbo Italy 三合一多功能萬用鍋具有不粘烤盤、鋁製涮鍋及章魚燒燒烤盤，可涮烤雙用；設有四段火力控制，用以蒸、煮、烤 及火鍋都可以；閒時不妨與家人、朋友在家體驗煮食樂趣吧！

想在家中輕鬆煮出焗烤料理，可選擇Magic Living 多功能蒸烤箱，一機具備多種功能，包括烤、蒸、發酵、解凍、自動清洗等。產品特設10小時預約，臨瞓前備好材料，第二朝即可有新鮮出爐的麵包食；另有高溫自動清潔功能，自然不怕機身內沾滿油煙。

不少人家中都有電熱水機，但奈何隨著使用時間變長，內裡的膠邊亦會剝落，長期飲用這些混有膠的熱水會影響健康，故建議以即熱水機代替傳統電熱水機。STREAMS 淼生活365 出品的即熱水機及智能鹼性3.5L過濾水壺套裝，時刻關注你的食水安全。即熱水機有7種溫度選擇，最快3秒即有高達100℃的熱水；設3個出水量，用作沖飲品、咖啡都非常方便。另設兒童安全鎖及即鎖功能，自然不怕家中小朋友嬉戲時造成危險。

建議配合美國FDA認證WellBlue RO級智能鹼性濾水壺使用，濾水壺濾芯獲美國FDA、歐盟CE等專業認證，符合NSF 42及53檢測標準，有效去除殘餘氯，異物及銹水等有害物質，將自來水變成鹼性礦泉水，可直接飲用。

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