夏日細菌橫行，特別是辦「大事」、女生經期或小朋友抹唔乾淨時，不但感到黏笠不適，容易出現敏感情況，嚴重更成為細菌溫床，小事隨時變大！要預防細菌入侵，小編推介人氣皇冠濕廁紙，今次40片家庭裝全新升級，更推出80片特大家庭裝，紙質升級加厚10% ，更有3D立體鑽石紋，帶走99%污垢細菌*，全方位保障你及家人衛生健康。



小編精選了5款皇冠激賞套裝，當中包括皇冠紙品、濕廁紙等等，每款套裝都只需$250即免運費送到屋企！玩有獎問答遊戲隨時有機會贏走皇冠濕廁紙全系列及瑜伽蓆（價值$339），記得留意以下內容！

4款人氣皇冠濕廁紙 全面照顧大人、女士、小朋友

【大大包家中長用全呵護】：皇冠 - 全新特大家庭裝濕廁紙80片裝

皇冠家庭裝濕廁紙80片裝

每次上洗手間後，要清潔同時呵護肌膚！建議先用乾廁紙擦，再用濕廁紙徹底清潔，自然清爽污漬0殘留！一直深受一家大細歡迎的皇冠濕廁紙40片裝，今次更全新推出80片特大家庭裝，觸感不但舒適如棉，更加厚了足足10%，唔怕出現抹破紙巾情況。而獨特3D立體鑽石紋更能帶走99%的污垢細菌，亦唔會令廁所淤塞，放屋企隨時用，有蓋設計鎖水防菌，令每次如廁都咁安心舒適。

【手袋背囊必備救星】皇冠 - 迷你濕廁紙7片裝

皇冠迷你濕廁紙7片裝

正所謂意外意外，意料之外，外出時突然要去洗手間，又怕廁紙質素參差，粗糙表面整損幼嫩肌膚！呢款迷你濕廁紙就啱哂！細細包帶出街超方便同樣能帶走99%細菌，係手袋、褲袋必備的救星呀！

【清爽感UP！告別女生經期黏笠不適】皇冠 - 女性專用濕廁紙20片裝

皇冠女性專用濕廁紙20片裝

相信很多女生同小編一樣，生理期時私密處容易感到焗促、黏笠不適，更甚會發出異味，令人苦惱！想長期保持清潔乾爽，皇冠女性專用濕廁紙就可以幫到你，不單止配方貼心為女性特別部位設計，pH4.6弱酸溫和配方，擦拭後形成保護層，徹底清除污漬，同時散發的花漾清香能抑制異味，無論是如廁後或生理期都能保持整天舒適乾爽！

【溫和安全 從小培養清潔好習慣】皇冠兒童濕廁紙20片裝

皇冠兒童濕廁紙20片裝

訓練小朋友如廁已是道難題，要他們學識「抹乾淨」更是難上加難，做父母的都咪話唔頭痛！小編建議可從比任務小朋友入手，鼓勵他們用先乾後濕的清潔方法，感受一下徹底清潔便便的感覺，用上這款柔軟親膚的溫和濕廁紙，小朋友自然會搶著放一包在書包中，訓練如廁後自理無難道！

玩遊戲 贏走皇冠濕廁紙全系列及瑜伽蓆！

想一次過試哂皇冠系列咁多款濕廁紙，咁就要快啲去下面「立即參加」的鏈結中參加遊戲，有機會贏走皇冠濕廁紙全系列加瑜伽蓆乙份（總值 $339，名額100份），等你心身都keep住咁舒暢！提提你，遊戲由即日開始到5月23日23:59截止，並於5月25日以電郵或電話形式通知得獎者，想試吓 Andrex全港No.1濕廁紙品牌# — 皇冠濕廁紙有幾好用，同時全方位保障你及家人衛生健康，就唔好錯過啦！

按此立即參加遊戲 👉🏻https://bit.ly/3MnEhAI

激賞皇冠套裝 全店組合每款$250免運費送上門

著數優惠又點止咁少？小編以下更精選了5款皇冠激賞套裝，當中包括皇冠紙品、濕廁紙等，全店每款套裝只需$250更即免運費，CP值極高！

1. 「01網購」獨家 皇冠限時優惠組合（一）

組合包含：

- 皇冠 特大家庭裝濕廁紙80片3包裝 x2

- 皇冠 [原箱27卷] 三層棉柔舒適衛生紙 x1

- 絲潔 萬用廚紙 (6卷裝) x2



優惠價：$250（原價：$373）

優惠連結：https://bit.ly/41ufzTo

2. 「01網購」獨家 皇冠限時優惠組合（二）

組合包含：

- 皇冠 特大家庭裝濕廁紙80片3包裝 x2

- 皇冠 [原箱27卷] 三層純白潔淨衛生紙 x1

- 絲潔 萬用廚紙 (6卷裝) x2



優惠價：$250（原價：$373）

優惠連結：https://bit.ly/3NZa4sM

3. 「01網購」獨家 皇冠限時優惠組合（三）

組合包含：

- 皇冠 女性專用濕廁紙20片4包裝 x2

- Kotex 安心熟睡褲 ML 3片 x6

- Kotex [孖裝]草本極緻綿柔超薄衞生巾日夜用 28cm x1



優惠價：$250（原價：$711）

優惠連結：https://bit.ly/3M1T4PM

4. 「01網購」獨家 皇冠限時優惠組合（四）

組合包含：

- 皇冠 [3件裝]濕廁紙40片補充裝 x1

- 皇冠 [3條優惠裝]三層親膚抑菌衛生紙10卷 x1

- 健力氏 [原箱20包]殺菌消毒濕紙巾10片 x1



優惠價：$250（原價：$407）

優惠連結：https://bit.ly/3MgVhbz

5. 「01網購」獨家 皇冠限時優惠組合（五）

組合包含：

- 皇冠 [2條優惠裝] 三層棉柔舒適衛生紙10卷 x1

- 絲潔 耐洗紙2卷 x1

- 絲潔 多用途消毒濕廁紙60片 x2

- 健力氏 迪士尼100周年軟包面紙4包裝 x4



優惠價：$250（原價：$332）

優惠連結：https://bit.ly/3nXEUaD

*皇冠乾＋濕廁紙有效帶走99%污垢/大腸桿菌/金黃葡萄球菌/表皮葡萄球菌/沙門氏菌，比單用乾廁紙清潔更乾淨，數據來源第三方檢測機構測試報告​。根據金百利研發中心之測試結果，與此前平紋之皇冠濕廁紙作比較，厚度平均值增加約10%​。

#Andrex濕廁紙連續3年全港濕廁紙銷售額及銷量冠軍​根據尼爾森公司2019年1月 – 2022年12月全港濕紙市場零售調查報告(©2023尼爾森公司版權所有)

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要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！