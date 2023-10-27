秋日祭2023｜限定激賞優惠！換季必備護膚品、時令食材通通有齊

一年一度嘅01網購「秋日購物祭」又嚟啦！踏入秋季除咗要注意護膚之外，為身體補充營養、滋潤養生都要照顧到，再加埋節日派對聚會，連當季食材都幫你諗好，由即日起至11月10日，多款產品都做緊獨家優惠，立即睇吓有啲咩至啱心水就快快入手啦！



秋日護膚護髮提案

身為貪靚嘅女士們，轉季最緊要keep住皮膚靚靚，連頭髮都要好好保養㗎 ！要修護每一寸肌膚，全面做好保濕防敏，就要mark實以下一眾人氣好評護膚養髮產品優惠入手啦～

1. 弱敏肌救星：FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜

FIRST AID BEAUTY 急救美人 - 強效保濕皇牌燕麥面霜 170g

全球平均10秒售出一瓶，依家低至46折就買到啦！含有膠態燕麥粉，能有效舒緩繃緊肌膚，同時改善因乾燥引起的瘙癢不適，使用後即時為肌膚提升169% 水分。質感細滑不黏膩、迅速吸收，令乾燥、敏感及疲倦肌膚即時變得柔滑水潤～

優惠價：$299（最多可使用6,800積分，抵消 $68現金）

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2. 回復細潤年輕雙眸：SHISEIDO 資生堂 深層滋養抗皺眼霜

SHISEIDO 資生堂 - 深層滋養抗皺眼霜 15ml

含有Reneura Technology+™成分加持，注入提升活力的明日葉複合物及紅棗精華，深層滋養撫平眼周糙膚質，回復細緻光澤，令眼肌看上去更飽滿年輕！

優惠價：$292（最多可使用14,600積分，抵消 $146現金）

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3. 一夜重現活力朝氣：Sulwhasoo 雪花秀 與潤睡眠面膜

Sulwhasoo 雪花秀 - 與潤睡眠面膜 120ml

升級與潤面膜的Nutritive RED Elixir™ 配方蘊含紅棗及紅石榴精萃，抗氧功效有助鞏固肌膚的保護屏障，同時徹夜源源補充水份及養分，令肌膚可以瞓返個補水療癒嘅美容覺。

優惠價：$239（最多可使用11,900積分，抵消 $119現金）

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4. 重拾柔順秀髮：Shiseido 資生堂 TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜

Shiseido 資生堂 - TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜 180g

其實想做到髮廊級專業護髮treatment係屋企都一樣做到濃，依家仲要$52就做到啦！TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜蘊含含山茶花精油、珍珠蛋白、滲透型氨基酸等護養成分，洗髮後塗上無需等待，立即擁有一把柔順秀髮啦！

優惠價：$52（最多可使用2,500積分，抵消 $26現金）

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人氣營養補充品

都市人經常都要OT、捱夜，加上轉季流感情況嚴重，身體負擔咁大點可以唔補補同增加抵抗力呢。照顧外在需要之餘都要注重內在健康，而今個秋日祭都精選一系列營養補充品，即睇你嘅需要入手啦！

1. 輕熟OL必備：FANCL 30代女士綜合營養維生素

FANCL - 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)

為辛苦奔波於職場的30歲女性量身打造，包含HTC膠原蛋白，鐵，DHA，乳酸菌，鈣鎂鋅，維生素B、C、E等，全面補充所需營養維他命。同時加入DHA及明目素，有助於頭腦思路清晰，緩解整日對著電腦和手機的眼部疲勞。

優惠價：$139（最多可使用6,900積分，抵消 $69現金）

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2. Energy UP：正官庄 EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液

正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 10ml X 30包

韓國人嘅補健養生就絕對唔少得人參啦，而國民正官庄高麗蔘膏口服液不但可以消除疲勞、瞬間提神，同時增強免疫力，每日一條夠哂方便。依家仲有多買多平優惠，點可以錯過入手好時機呢！

優惠價：$379（最多可使用18,900積分，抵消 $189現金）

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3. 增強免疫力：Proven 益生菌瘦身排毒配方

Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒

英國 PROVEN SlimtFit 成人益生菌500億配方，能有效改善腸道健康、提升免疫力。同時更加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，無需額外調控飲食或運動量，體重、腰圍及臀圍均下降，特別適合有肚腩困擾及下半身肥胖人士。

優惠價：$264（最多可使用9,200積分，抵消 $92現金）

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滋補營養即飲湯包

踏入秋冬乾燥嘅季節，有啖好湯水飲可以滋補喉嚨，就算工作忙都可以補補身。想可以隨時隨地都飲到靚湯，即飲湯包就夠哂方便，以下湯包款款都足料無添加，趁住優惠期同指定獨家優惠大量入貨啦！

1. 獨家優惠：鴻福堂 限時湯包優惠組合

鴻福堂 - 限時湯包優惠組合

鴻福堂即飲湯包香港製造，絕對係信心保證，而且無添加味精及防腐劑，獨家優惠嘅組合湯包養生美顏樣樣齊，總有一款啱飲！

套裝包括：

- 鮑魚響螺淮杞雞湯

- 自家豬腳薑醋(常溫版)

- 姬松茸花菇海參豬腱湯

- 響螺蟲草花淮山薏仁雞湯

- 牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯

- 牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯



優惠價：$250（最多可使用7,500積分，抵消 $75現金）

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2. moonwell®️ 湯包養生食療套裝

moonwell®️ 湯包養生食療套裝 (任選三款)

moonwell®️一系列100%純天然成份養生食療湯，無添加防腐劑、味精和添加劑，內附湯料更採用優質水源和各種精選食材燉製而成，每一口原汁原味足料燉湯。而且更採用嶄新高溫滅菌技術，可在常溫環境下保存，無需冷藏，加熱即可飲用！

任選三款套裝包括:

- 西洋菜陳腎豬橫脷湯

- 胡椒豬肚豬展湯

- 木瓜雪耳豬展湯

- 姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯

- 杏汁白肺湯

- 章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯



優惠價：$175（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

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「三陽號」 江蘇大閘蟹

又到大閘蟹季節，要揀靚蟹當然要搵有質量保證，最緊要啖啖爆膏啦！今次特別推介有四十多年的歷史嘅老字號「三陽號」，自設大閘蟹養殖場，只供應最優質嘅太湖大閘蟹，隻隻蟹都經過精挑細選，質量絕對有保證！

1. 尖沙咀店取貨：三陽號江蘇大閘蟹

三陽號江蘇大閘蟹 （蟹乸 3.5両 - 4.5両）

會員尊享優惠價：低至$62+ 200「01積分」

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2. 中環店取貨：三陽號江蘇大閘蟹

三陽號江蘇大閘蟹 （蟹公 4両 - 5両）

會員尊享優惠價：低至$72+ 200「01積分」

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火鍋燒肉食材凍肉配料

香港人最鐘意就係打邊爐同燒肉，由其天氣涼涼哋就緊係要約埋大班朋友聚餐 。買優質食材又唔想周圍買咁麻煩，今次秋日祭就挑選咗多款凍肉及火鍋配料，一次過掃貨就可以齊齊開心食啦！

1. 超值之選：2-3人回家吃火鍋餐

2-3人回家吃火鍋餐

依款懶人火鍋包即開即淥，當中特級草餇牛肉嘅牛胸腩同三角牛就必定要試，仲包埋丸類同餃子，2至3個人食夠哂滿足！

火鍋餐包括以下食材：

- 紐西蘭PS全草飼封門柳 (片裝) 約120G

- 特級草餇YP牛胸腩MB4+ (200G)

- 特級草飼YP三角牛MB4+ (片裝) (200G)

- 豬頸肉

- 魚皮餃 (約170-190G)

- 牛筋丸 (約170-190G)

- 墨魚丸 (約170-190G)



優惠價：$218（最多可使用6,500積分，抵消 $65現金）

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2. 日本直送：宮崎和牛極上燒肉拼盤

宮崎和牛極上燒肉拼盤

講起燒肉一定會諗起淡淡油花嘅牛肉，日本直送宮崎和牛極上燒肉拼盤依家只需$328就有啦，每款部位都有4-5片，保質優質滋味，一次過滿足你「肉」望！

優惠價：$328（最多可使用16,400積分，抵消 $164現金）

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