SINOMAX護脊月優惠｜門市全單額外減$1,000 必搶精選熱賣優質床品

人生三分之一的時間都在睡覺，睡眠質素大大影響我們的狀態，想要每日都瞓得好，一張透氣舒適、承托力好的優質床褥會是關鍵！適逢「護脊月」，SINOMAX推出必搶限時優惠，由即日起至10月31日，於SINOMAX線上或線下門市購買床架加床褥都可享額外再減$1,000 優惠，仲可以同其他優惠同時使用！即刻去下面睇睇詳情。



限時$1,000額外折扣優惠 多款SINOMAX優質床品折上折

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全線生活館地址:https://eshop.sinomax.com/pages/our-stores

SINOMAX E-Shop:https://bit.ly/3LEyy8R

新店限時優惠 額外折扣賞上賞

好消息！SINOMAX新店亦已於9月28日在D.Park愉景新城開幕了，為與大眾一同慶祝，更推出限時優惠，由即日至10月15日，於SINOMAX 愉景新城店購物滿$5,000即可享額外95折，再加上以上「護脊月」$1,000 折扣優惠，折上折更優惠，千萬不要錯過入手機會，比自己瞓番個好覺！