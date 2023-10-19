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買原箱茶飲送可樂｜罐裝啤酒咖啡低至$38/箱！滿$399免費送貨

撰文：阿貓
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精選多款經典茶品 選購即送8罐可口可樂

香港人最愛飲茶，支裝茶亦不例外。大家對澳門933北苑茶飲支裝茶可能會有點陌生，澳門「九三三北苑」原葉來自福建北苑自家生態茶園，為澳門製造。「北苑」茶葉自西元933年至明代，持續為貢茶達458年，有著悠久的歷史文化，以高品質、高質量的貢茶聞名。三款茶飲之中：「烏龍茶」採用福建傳統優質名茶，香氣純正、滋味甘爽；原料為武夷四大名欄之首的「大紅袍」，香氣馥鬱持久、滋味濃厚回甘；「黑烏龍茶」以福建優質茶葉加工研製，香氣濃郁、滋味醇厚。

澳門933北苑茶飲原箱限時優惠減至57折，除返開只需$5/支，而且選購即送你8罐可口可樂！

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原箱罐裝啤酒、日本咖啡 最平$38/箱

現時Asahi啤酒（24罐）、燕京純生啤酒（12罐）及 UCC 微糖咖啡（30罐）都有做原箱優惠，而且一律買滿$399即免運費！

1. Asahi 朝日啤酒 330ml x24罐 原箱

Asahi 朝日啤酒 330ml x24罐 原箱

Asahi 朝日啤酒 330ml x24罐 原箱（原價：$208）
優惠價：$169（最多可用3,300積分，抵消 $33 現金）
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2. 燕京純生啤酒 330ml x12罐 原箱

燕京純生啤酒 330ml x12罐 原箱

燕京純生啤酒 330ml x12罐 原箱（原價：$76）
優惠價：$38（最多可用700積分，抵消 $7 現金）
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3. UCC 微糖咖啡 185g x30罐 原箱

UCC 微糖咖啡 185g x30罐 原箱

UCC 微糖咖啡 185g x30罐 原箱（原價：$160）
優惠價：$110（最多可使用2,200積分，抵消 $26現金）
購買連結：01網購

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