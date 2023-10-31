網購優惠｜全線皇牌紙品女性護理組合 $299免運 限時送珊瑚絨毛氈

要購入家居紙品、嬰兒及女士的護理用品，唔想喺超市托返屋企，足不出戶都有辦法大量入手！「01網購」商家「 本地薑」限時推出激抵限量優惠！3款女性護理、紙品激抵優惠套裝一律減近半價！每套$299仲要免運費，同時再送Casablanca珊瑚絨四季小毛氈，一次過照顧晒全家需要，快啲趁限時優惠入手啦！



優惠套裝有限，售完即止

1. $299購買KOTEX皇牌女性護理優惠套裝 送Casablanca珊瑚絨四季小毛氈

KOTEX皇牌女性護理優惠套裝

KOTEX皇牌女性護理優惠套裝啱哂各位女士，套裝由M巾、到護墊、再到晚上的熟睡褲都應有盡有，仲送你珊瑚絨四季小毛氈，讓你在Period時保暖，貼心又窩心。

套裝包括：

Kotex Blossom Spa梔子花衛生巾 [孖裝][23CM/11片] (超薄日用) x 4

Kotex 梔子花透氣護墊(特長) [17.5cm/24片] (雙重芯3倍吸力) x 4

Kotex 安心熟睡褲 (360˚防漏貼身剪裁 韓國製)[中-大碼/4片] x 2

Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈（價值$198） x 1



[$299 免運費優惠套裝] KOTEX皇牌女性護理優惠套裝 (原價：$570.6)

限定優惠價：$299（最多可使用14,900積分，抵消 $149現金）

優惠連結：01網購

2. $299購買皇冠/健力氏/Scott家居紙品大滿足套裝 送Casablanca珊瑚絨四季小毛氈

皇冠/健力氏/Scott家居紙品大滿足套裝

數到屋企最常用、佔量最多的相信非紙品莫屬！以下大滿足套裝絕對是超抵買！當中有極受好評的皇冠迷你濕廁紙，特厚柔軟同時有效帶走99.9％細菌，家中、外出必備！更有絲潔萬用紙及拋棄式抹布，套裝一樣送上Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈乙條，CP值極高！

套裝包括：

皇冠 - [原箱27卷] 三層棉柔舒適衛生紙 x 1

皇冠 - (7片 x 6包) 迷你濕廁紙 x 2

絲潔 - (4卷裝) 廚房萬用紙 x 1

絲潔 - 拋棄式抹布 x 1

絲潔 - (2包裝) 抽取式萬用廚紙 x 1

健力氏 - (4包裝) 軟包面紙 x 1

高潔絲 - [23CM/11片] Blossom Spa 粉櫻花限量版衛生巾 x 1

Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈 x 1



[$299 免運費優惠套裝] 皇冠/健力氏/Scott家居紙品大滿足套裝 (原價：$552.5)

限定優惠價：$299（最多可使用14,900積分，抵消 $149現金）

優惠連結：01網購

3. $299購買Huggies皇牌嬰兒濕紙巾優惠套裝 送Casablanca珊瑚絨四季小毛氈

Huggies皇牌嬰兒濕紙巾優惠套裝

要全天候照顧心愛寶貝，就一定要入手以下 Huggies 皇牌嬰兒濕紙巾優惠套裝。當中有各種天然親膚的濕紙巾，舒適呵護BB嫩滑肌，加上不同超可愛趣緻的迪士尼人物圖案，相信小朋友也會很喜歡！同樣亦有送上Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈乙條。

套裝包括：

HUGGIES - (192片) (補充裝) 天然加厚嬰兒濕紙巾 x 2

HUGGIES - [台灣版] (70片) (迪士尼100週年版) 純水嬰兒濕紙巾 x 2

HUGGIES - (72片 x 3包) 輕潤柔膚嬰兒濕紙巾 x 1

HUGGIES - (80片 x 2包) 天然加厚綿柔乾巾 x 1

高潔絲 - [中-大碼/3片] Kotex 安心熟睡褲 x 1

Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈 x 1



[$299 免運費優惠套裝] Huggies皇牌嬰兒濕紙巾優惠套裝 (原價：$560)

限定優惠價：$299（最多可使用14,900積分，抵消 $149現金）

優惠連結：01網購

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