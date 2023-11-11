雙11優惠｜Lancôme/飛利浦/小米 多款護膚家電補健品低至$11開搶

雙11再度回歸！又是時候要把握機會，搶購連串購物優惠，好好獎勵自己。由11月11日至17日期間，「01網購」早已準備一系列限時優惠，涵蓋美妝、頭髮護理、體檢保健、家電、養生補品及旅行用品，優惠激減低至$11，當中更有Lancôme、Cle de Peau、飛利浦、小米等多款人氣品牌商品，精明的你點可以錯過？即睇以下激抵推介！



慳到盡、賺最多 「01網購」積分當錢使

要在「雙11」以最抵價格買到心頭好同時賺最多？那就要學懂使用「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高可抵扣高達50%現金。而在「01網購」購物滿每$1即可賺取1「01積分」，每100積分可當$1使用，實行一路消費一路賺盡優惠。

養膚護髮貴婦級好物 低至24折狂搶

LANCOME - 升級版嫩肌活膚眼霜 (發光小黑瓶眼霜) 15ml

LANCOME - 升級版嫩肌活膚眼霜 (發光小黑瓶眼霜) 15ml

要眼眸透亮有神，為眼周保濕修護尤其重要！人貴婦級「小黑瓶」的眼霜蘊含過百萬的益生元和益生菌萃取物，濃縮配方快速高效為眼周注入微生態營養素，強韌肌膚屏障。透明質酸及維他命CG亦能保持眼周水潤、幼嫩及提亮，減淡黑眼圈和細紋 ，雙眸瞬即年輕。

LANCOME - 升級版嫩肌活膚眼霜 (發光小黑瓶眼霜) 15ml (原價：$609)

限時優惠價：$311（最多可用15,500積分，抵消 155 現金）

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CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

用過不少美白產品效果總是不給力？這支雙效精華便會是你美白的「定心丸」！採用雙倍專利的醫學級淡斑成份，能強效提亮去斑、 減淡色素痘印，同時配合日本玉露及米糠萃取，能修護肌膚屏障，全方位預防肌膚老化，絕對是媲美醫美療程有感的護膚體驗！

CLINIQUE - 升級版 勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml (原價：$1,688)

限時優惠價：$411（最多可用20,500積分，抵消 205現金）

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Hairoom 修護亮澤精華油 100ml

Hairoom 修護亮澤精華油 100ml

面對乾燥氣候，對女生來說護髮的重要性絕不比護膚遜色。一噴散發舒適柔和的白玫瑰香氣，能快速渗透髮絲，快速恢復髮絲柔亮光澤，適合女生節日約會前修補亮麗質感秀髮。同時強效的保濕力，更能持久地深層修護乾燥受損髮質，是十分值得投資的頭髮保養品！

Hairoom 修護亮澤精華油 100ml (原價：$180)

限時優惠價：$111（最多可用5,500積分，抵消 55 現金）

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預防勝於治療 體檢、保健服務激減超過$3,000

御美堂 養生保健組合 養生姜療舒緩按摩(約45分鐘)+冰極凍齡面部護理(約60分鐘)

御美堂 養生保健組合 養生姜療舒緩按摩(約45分鐘)+冰極凍齡面部護理(約60分鐘)

健康樂活的身心是我們無價的終生財富，因此在忙碌生活中亦要好好讓自己休息！御美堂推出雙11激抵限時優惠，以$111 便能享受105分鐘按摩及面部護理的愜意時光，相等低於1折價錢便能享受舒適養生體驗，相信沒有錯過的理由，快點入手啦！

御美堂 養生保健組合 養生姜療舒緩按摩(約45分鐘)+冰極凍齡面部護理(約60分鐘)

(原價：$3,260)

限時優惠價：$111（最多可用5,500積分，抵消 55 現金）

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尚醫健康 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

尚醫健康 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項

正所謂「預防勝於治療」，面對每天忙碌工作、飲食不定時及睡眠不足，對肝腎會造成頗大的耗損，更有可能有癌症風險而不自知。尚醫健康現時以「雙11」優惠價 $1,111便能檢查24項指標，更有女士最關注的乳癌及卵巢癌的檢查，立即入手起行作出預防啦！

尚醫健康 肝腎功能及癌症指標檢測 24 項 (原價：$2,480)

限時優惠價：$1,111（最多可用55,500積分，抵消 555 現金）

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高顏值家居小家電 低至$311入手暖風機

THOMSON - 光觸媒淨化陶瓷暖風機 TM-SAW23F

THOMSON - 光觸媒淨化陶瓷暖風機 TM-SAW23F

天氣開始轉涼，是時侯要為家中添置一部暖風機保保暖！採用PTC陶瓷加熱，只需3秒便能速暖，同時採用防火阻燃材質 ，用得安心又放心。另外擁有2段溫度設定，能隨心上下調整出風角度，加上光觸媒濾網能濾淨空氣，無論你是一個人在家煲劇，或是一家人好友在家聚餐，都全方位照料到，幾時都咁暖笠笠！

THOMSON - 光觸媒淨化陶瓷暖風機 TM-SAW23F (原價：$498)

限時優惠價：$311（最多可用15,500積分，抵消 155現金）

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Lomitech 2合1 USB保暖毯及暖枕

Lomitech 2合1 USB保暖毯及暖枕

踏入秋冬人便變得懶～每逢到周末便會想攤在家中好好休息，這時候保暖毯暖枕的1+1組合絕對是懶人的秋冬恩物！非常容易使用，面料觸感柔軟舒適，能按HOT選擇溫度H / M / L，亦能設置15/30/60分鐘後自動關閉，就算睡著都放心安心。另外能以USB充電，無論係家中，或是出外野餐、旅遊都可以保持溫暖，只需$311便能擁有，CP值極高！

Lomitech 2合1 USB保暖毯及暖枕 (原價：$499)

限時優惠價：$311（最多可用10,800積分，抵消 108現金）

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優惠低至22折 轉季滋補養生必備

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 - 三角茶包

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 - 三角茶包

成分含有牛蒡根、金銀花、菊花等多種天然草本成份，以低溫烘焙技術制作。細細包放在手袋/書包，方便上班一族隨時隨地飲用調理，有效改善長期熬夜、工作壓力大所引致的肝火上升、口臭、長暗瘡、睡覺易醒等問題，是OL必備的養生好物。

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 - 三角茶包 (原價：$50)

限時優惠價：$11（最多可用 500 積分，抵消 5 現金）

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龍寶牌 - 即食紅迷你燒鮑魚

龍寶牌 即食紅迷你燒鮑魚

龍寶牌即食紅迷你燒鮑魚（4頭裝）原價$38，激減至$11，不用再花時間煮熟，只需打開包裝，就能享受到美味的燒鮑魚了。無論是當作下午茶點心，還是搭配主菜，都是絕佳的選擇。

龍寶牌即食紅迷你燒鮑魚 (原價：$38)

限時優惠價：$11（最多可用 100 積分，抵消 1 現金）

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香港芝寶30粒

香港芝寶30粒

採用本地有機培植靈芝孢子，濃縮於植物膠囊「天然素菓」內，方便食用。破壁靈芝孢子可增強免疫力、強肝補腎、過濾身體有害毒素、促進血液循環，以及保持心血管健康，完美解決都市人手腳冰冷、瞓得差、又容易感冒的身理問題，每天一粒滋養強身無難度！

香港芝寶30粒 (原價：$440)

限時優惠價：$311（最多可用 15,500 積分，抵消 155 現金）

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旅行便利神器 小米燙熨42折入手

威寶 - Verbatim 5port 5.6A 旅行充電插座 - 太空灰

威寶 - Verbatim 5port 5.6A 旅行充電插座 - 太空灰

採用伸縮插頭設計，內置4款國際轉插，通行全球；而且包含4個USB及1個Type-C口，高效輸出充電，更附萬用收納袋方便存放，就算一班好友去旅行都唔怕再搶住充電啦！

威寶 - Verbatim 5port 5.6A 旅行充電插座 - 太空灰 (原價：$198)

限時優惠價：$111（最多可用 5,500積分，抵消 55 現金）

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小米有品 - 手持式蒸汽掛燙機升級款 (白色)

小米有品 - 手持式蒸汽掛燙機升級款 (白色)

去旅行最怕壓縮的靚衫會皺，帶燙熨出外又非常佔位置，叫人苦惱！小米的掛燙機含有掛燙和平熨功能二合一，以1200W 強勁蒸汽讓衣物均勻受熱，一抹除皺，重塑衣物線條利落，適合一眾貪靚女士打卡前作準備，及出trip時使用，每次都能輕鬆出行！

小米有品 - 手持式蒸汽掛燙機升級款 (白色) (原價：$499)

限時優惠價：$211（最多可用 7,300積分，抵消 73現金）

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