3C推介｜6款高性能、高CP值手機 人氣HONOR、VIVO 最平$999入手

手機功能推陳出新，現時更加入「電競」、「2億像素鏡頭」、「摺疊屏」等強大性能及配置，以滿足市場快速革新的需求。但亦喻示著價格亦會變得愈貴，對打工仔、老人家來說想換新手機，也因預算而變得困難！以下小編列出6款手機推介，不單擁有高性能、高CP值，更是出自人氣品牌HONOR及VIVO，同時更有全方位性價比高機王的HONOR X9b，每部不到$3,000便可入手，總有一款啱你！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 更送$50優惠券。



6款高CP值必搶手機推薦 人氣HONOR X9b、VIVO Y36

1. HONOR X9b 12GB+256GB智能手機 （燃橙色/典雅黑/雨後初晴）

HONOR X9b 12GB+256GB智能手機 （燃橙色/典雅黑/雨後初晴）

說到近期全方位最「抵玩」的5G手機，相信非HONOR X9b莫屬！擁有零死角防爆防護，是全球首款獲瑞士SGS全機五星抗跌認證，怎跌撞都不怕。1.5K視網膜解析度螢幕含五重護眼防護，都不用再擔心長期對螢幕壞眼。而處理器則採用了最新的強大Snapdragon 6 Gen 1，配合巨大20GB+256GB內存，各式手機體驗更順暢更出色，用作打機亦更流暢，而且電池含5800mAh，一次充滿用上3天長續航！鏡頭更是大幅上升至1.08億像素，能清晰捕捉更多光線及影像，定格最美時刻！

HONOR X9b 12GB+256GB智能手機 （燃橙色/典雅黑/雨後初晴）

限時優惠價：$2,699（最多可使用53,900積分，抵消 $539 現金）

2. HONOR X7a 6GB+128GB智能手機

Honor X7a 6GB+128GB智能手機

如果要為家中長輩物色一部平價又好用的手機，X7a會是最佳之選。含超大6000mAh電池，在家中聽歌、睇劇長久精彩依然，到了晚上亦不用因忘記充電而擔心！螢幕採用6.74”全面屏設計，畫面更清晰，更舒適，亦通過了德國萊茵TÜV低藍光認證，多重護眼模式呵護長者雙眼。

HONOR X7a 6GB+128GB智能手機

限時優惠價：$1,299（最多可使用25,900積分，抵消 $259 現金）

3. HONOR X6 4GB+128GB 智能手機

HONOR X6 4GB+128GB 智能手機

不到$1,000便可入手！X6這款型號擁有比市場上手機都要高的5000mAh怪獸級大電，充電快耗電慢，加上6.5吋全屏畫面及5000萬像素三鏡頭，無論是日常用作拍攝、煲劇或是工作都十分夠用，是入門必備的高CP值智能手機！

HONOR X6 4GB+128GB 智能手機

限時優惠價：$949（最多可使用18,900積分，抵消 $189 現金）

4. VIVO Y36 (8GB + 256GB) 智能手機（神祕黑/水晶綠）

VIVO Y36 (8GB + 256GB) 智能手機（神祕黑/水晶綠）

一向擁有極高人氣的VIVO手機，其最新Y36 5G可說是功能齊全，且價格在$2,000頭左右，若是想找一部日常辦工用的手機，會是不錯選擇！電池容量增加到5000mAh，配合vivo 研發的超快閃充技術，只需 34 分鐘就可以由 0% 快速充電至 70%，在外工作也不用擔心。螢幕上增大至 6.64 吋，配備 MTK 天璣 6020 7nm 處理器，加上內存融合3.0能提供額外 8GB RAM，整體使用更順暢，再多文件相片亦能即時存取，工作效率大大提升！

VIVO Y36 (8GB + 256GB) 智能手機（神祕黑/水晶綠）

限時優惠價：$2,098（最多可使用41,900積分，抵消 $419 現金）

5. VIVO Y17s (4GB +128GB) 智能手機（叢林綠/晶瑩紫）

VIVO Y17s (4GB +128GB) 智能手機（叢林綠/晶瑩紫）

Y17s帶來叢林綠及晶瑩紫兩種時尚設計，挑選喜歡用色更能展現個人獨特品味及氣質，而且$1,000左右便可入手！採用2.5D曲面螢幕，令手感更順滑舒適，加上5000萬像素鏡頭及200萬像素電影感的虛化鏡頭，讓你隨心所欲去到哪拍到哪，最驚喜是它擁有超級夜間模式，為你的照片注入一些獨特的色調和效果，讓黑夜變得更清晰更有創意。

VIVO Y17s (4GB +128GB) 智能手機（叢林綠/晶瑩紫）

限時優惠價：$1,098（最多可使用21,900積分，抵消 $219 現金）

6. VIVO V29 (12GB +512GB)智能手機（雅緻黑/星河紫）

VIVO V29 (12GB +512GB)智能手機（雅緻黑/星河紫）

若果你也是「夜貓」會煲劇、玩手遊，但同時追求高品質的畫面及體驗，V29絕對在整個系列中完勝！採用卓越級1.5K AMOLED 3D 曲面螢幕，擁有電影級的清晰度，更快的遊戲體驗速度，再加上眼睛保護設計，無論煲劇、玩手遊幾時都咁盡興！同時鏡頭帶來的是能媲美單反的相機級人像拍攝，加上獨特的AI柔光環色溫調節，360度均勻面上光線，時刻都有明亮神采。

VIVO V29 (12GB +512GB)智能手機（雅緻黑/星河紫）

限時優惠價：$3,698（最多可使用73,900積分，抵消 $739 現金）

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