情人節女朋友禮物2024｜低至16折！美妝護膚套裝、按摩療程推介

情人節即將來臨，這是一個讓向伴侶表達愛意的特別日子，用一份特別的禮物來讓她倍感幸福吧！但在眾多禮物選項中，要送上獨一無二的禮物，小編特意精選10款美妝護膚套裝、按摩療程禮物，每款都會讓女生相當有驚喜，而且節日限定期間更有優惠，低至16折，讓你在挑選禮物的時得心應手，更能表達出深深愛意！



為她送上浪漫驚喜 10款美妝護膚套裝、按摩療程推介

【情人節優惠套裝】1. Sulwhasoo雪花秀 - 順行潔顏泡沫 + 與潤睡眠面膜

【情人節優惠套裝】Sulwhasoo 雪花秀 - 順行潔顏泡沫 200ml + 與潤睡眠面膜 120ml

順行潔顏泡沫配方細緻溫和，潔淨肌膚同時為肌膚打好透亮健康基礎，有效卸除彩妝污垢，令肌膚徹底淨化清新。配合升級與潤睡眠面膜，鞏固肌膚的保護屏障，同時徹夜源源補充水份及養分。2步曲同時使用，一覺醒來女友肌膚即使素顏都隨時展現活力朝氣！

【情人節優惠套裝】Sulwhasoo 雪花秀 - 順行潔顏泡沫 200ml + 與潤睡眠面膜 120ml (原價：$730)

限時優惠價：$352（最多可使用7,000積分，抵消 $70 現金）

【情人節優惠套裝】2. Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) X 2件

【情人節優惠套裝】Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml X 2件

對於其他護膚品可以唔熟悉，但係Estée Lauder呢支熱賣「小棕瓶」就一定要送俾女朋友啦！全新升級再生基因修復精華 (第七代) 以「5G」極速修復肌膚，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦現代生活造成的環境傷害。只需1滴管份量，肌膚瞬現水潤光澤+198%，飽滿透彈，減淡細紋，重拾嫩滑肌感。依家只需$1,200就可以入2支，絕對唔可以錯過！

【情人節優惠套裝】Estee Lauder - 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml X 2件 (原價：$2,896)

限時優惠價：$1,200（最多可使用24,000積分，抵消 $240 現金）

【情人節優惠套裝】3. DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記男性淡香水 + DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記女性淡香水

【情人節優惠套裝】DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記男性淡香水 125ml + DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記女性淡香水 100ml

香水可以話係記載住每一段深刻嘅回憶，為另一半同自己送上情侶香水，喺情人節留低最浪漫美好氣息。DOLCE&GABBANA淺藍心動印記系列推出男性淡香水與女性淡香水套裝，前者木質海洋調與木質果香調，充斥著地中海式夏日清新氛圍。

【情人節優惠套裝】DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記男性淡香水 125ml + DOLCE&GABBANA - 淺藍心動印記女性淡香水 100ml (原價：$3,056)

限時優惠價：$1,314（最多可使用26,200積分，抵消 $262 現金）

【情人節優惠禮物】4. Laplanete - NEPTUNE EC025 急救面膜

Laplanete NEPTUNE EC025 急救面膜 [1盒4塊]

實現「0」毛孔，只 需「2」個步驟，「5」分鐘重塑飽滿透亮光感肌！EC025急救面膜以香葉天竺葵精油為天然防腐，蘊含多種高效抗氧化修復細胞成份，當中德國洋甘菊天然配方有效降低皮膚炎症，減少粉刺和暗瘡 。配以0.3mm厚的完美貼服蠶絲面膜紙，簡化日常護膚程序，極速修復缺水暗啞肌膚。

Laplanete - NEPTUNE EC025 急救面膜 [1盒4塊] (原價：$330)

限時優惠價：$295（最多可使用5,900積分，抵消 $59 現金）

【情人節優惠禮物】5. Bobbi Brown - 維他命營養底霜

Bobbi Brown - 維他命營養底霜 50ml

女仔化妝前第一步最緊要就係打好底，咁就全日都唔需要怕會浮粉啦，我女朋友送上大箱亦都係一個不錯嘅選擇。Bobbi Brown暢銷維他命營養底霜， 一步完成妝前打底，完美結合妝前底霜與保濕面霜的優點，滋潤輕盈的質地為肌膚打底，締造平滑無瑕的妝容。

Bobbi Brown - 維他命營養底霜 50ml (原價：$610)

限時優惠價：$285（最多可使用5,700積分，抵消 $57 現金）

【情人節優惠禮物】6. 資生堂 - 全效美白抗紋滋潤健膚水 (滋潤型)

資生堂 - 全效美白抗紋滋潤健膚水 (滋潤型) 150ml

正所謂「一白遮三醜」，每位女生都追求白皙肌膚。資生堂全效美白抗紋滋潤健膚水蘊含卓效提亮成分4MSK，深入肌底改善不均、無光澤膚色；質地親和潤養，讓肌膚由內至外散發出柔潤透亮光芒！

資生堂 - 全效美白抗紋滋潤健膚水 (滋潤型) 150ml (原價：$780)

限時優惠價：$335（最多可使用6,700積分，抵消 $67 現金）

【情人節優惠禮物】7. SHISEIDO 資生堂 - 終極再生乳霜

SHISEIDO 資生堂 - 終極再生乳霜 75ml

美白同時又點少得抗衰老？SHISEIDO資生堂終極再生乳霜蘊含生物活膚複合物 ，締造更平滑細緻肌膚紋理，重煥彈性，同時針對肌膚紋理，減少顯著幼紋和皺紋。乳霜質地舒適，更能幫助有效成分快速吸收，回復肌膚柔嫩年輕肌膚。

SHISEIDO 資生堂 - 終極再生乳霜 75ml (原價：$930)

限時優惠價：$438（最多可使用8,700積分，抵消 $87 現金）

【情人節優惠禮物】8. Fergio® Bellaro - 天然草本玫瑰按摩油

Fergio® Bellaro - 天然草本玫瑰按摩油 500ML

喺情人節增添小情趣，為伴侶送上舒緩自家按摩，絕對能令感情迅速升溫！Fergio® Bellaro天然草本玫瑰按摩油，當中豐富原花青素(OPC)可深層滋養肌膚，可增強皮膚的免疫系統，排出多餘水份。同時蘊含維他命E及摩洛哥堅果油，按摩同時淡化暗啞、恢復彈性，撫平粗糙的皮膚。

Fergio® Bellaro - 天然草本玫瑰按摩油

限時優惠價：$312（最多可使用6,200積分，抵消 $62 現金）

【情人節優惠禮物】9. 日本JUJY - 極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

日本JUJY - 極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro【香港行貨】

唔使去美容院都可以喺屋企擁有同款療程效果！日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro 升級至3MHz射頻能量，達致祛皺、緊緻及抗衰老功效，仿生物微電流，更可提拉表情紋、重塑jawline線條。建議搭配膠原類、抗老類護膚品使用，能讓護膚品更深入滲透到真皮層，一機激活全臉膠原，令肌膚彈亮脹卜卜。

日本JUJY - 極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro【香港行貨】 (原價：$1,099)

限時優惠價：$799（最多可使用15,900積分，抵消 $159 現金）

【情人節優惠禮物】10. Sense Beauty & Spa - 玫瑰岩鹽晶石按摩/熱能砭石富貴包按摩/日式磁穴排酸按摩

Sense Beauty & Spa - 玫瑰岩鹽晶石按摩/熱能砭石富貴包按摩/日式磁穴排酸按摩 【額外加送】 :身體養生按摩(30分鐘) / 復方經絡按摩 (30分鐘)

平日生活咁忙碌，為至愛喺特別嘅節日安排按摩療程，令佢可以輕鬆relax ！Sense Beauty & Spa 而家做緊$328超低優惠，玫瑰岩鹽晶石按摩、熱能飯石富貴包按摩及日式磁穴排酸按摩任選一款，即額外加送30分鐘身體養生按摩或復方經絡按摩！以專業按摩手法，有效消除肩頸痠痛疲勞、排去毒素，全面消除疲勞。

Sense Beauty & Spa - 玫瑰岩鹽晶石按摩/熱能砭石富貴包按摩/日式磁穴排酸按摩 【額外加送】 :身體養生按摩(30分鐘) / 復方經絡按摩 (30分鐘) (原價：$2,180)

限時優惠價：$328（最多可使用6,500積分，抵消 $65 現金）

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