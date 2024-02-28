三八婦女節2024｜寵愛自己多一點！每周限時女性好物優惠低至13折

每位女性一生都「身兼多職」，堅強獨立而無所不能，但在人生源源不斷的忙碌中，你有好好愛錫自己嗎？適逢三八婦女節，「 01網購」便聯同商家Golden Lifestyle推出01會員尊享的WOW Friday限時激抵著數優惠，優惠每周逢星期五中午12點便會出現在「01會員專區」，當中包括各式女性護理好物，只要玩遊戲賺取「01積分」，便以低至13折優惠折扣入手各類產品，讓各女性在這個充滿意義的節日裏，好好寵愛自己，即看下文搶購入手啦！



密密WOW 快閃星期五

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LION 獅王 - 去痘洗面乳 80g｜會員尊享：300「01積分」+$35

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會員尊享價：300「01積分」+$35

開售日期：3月1日中午12時

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第二擊！3月8日必搶：$34 Swisse - 天然溫和免洗卸妝水 300ml

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Swisse - 天然溫和免洗卸妝水 300ml｜會員尊享價：200「01積分」+$34

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會員尊享價：會員尊享價：200「01積分」+$34

開售日期：3月8日中午12時

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第三擊！3月16日必搶：$18 Femfresh 女性洗液(洋甘菊)250ml

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Femfresh 女性洗液(洋甘菊)250ml｜會員尊享價：200「01積分」+$18

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會員尊享價：200「01積分」+$18

開售日期：3月15日中午12時

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第四擊！3月22日必搶：$35 Elizabeth Arden - 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜 500ml

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Elizabeth Arden - 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜 500ml ｜會員尊享價：300「01積分」+$35

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會員尊享價：300「01積分」+$35

開售日期：3月22日中午12時

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第五擊！3月29日必搶：$56 BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 60粒

新會員可賺取 288「01積分」 現有會員可賺取188「01積分」｜可用 200「01積分」+ $56 兌換產品



BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 60粒｜會員尊享價：200「01積分」+$56

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會員尊享價：200「01積分」+$56

開售日期：3月29日中午12時

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