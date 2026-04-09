蜜粉餅推薦｜14大對抗夏日溶妝：CT無瑕絲滑、GIVENCHY去除蠟黃

蜜粉餅推薦2026｜一踏入夏季，化得再完美的妝容都會因炎熱的天氣而溶妝，所以尋找一個命定的蜜粉餅就很重要。不僅能定妝還方便攜帶補妝，可保護妝容全日活動後都如初！這次《01女生》為大家集合了14款好評不斷的蜜粉餅，包括：Charlotte Tilbury、BOBBI BROWN、NARS、ARMANI beauty等，大家在入手時都可以參考一下！



蜜粉餅推薦1. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 HK$420

Charlotte Tilbury的輕盈無瑕蜜粉一直都備受明星和化妝師喜愛，粉質輕盈如空氣，妝感細滑如絲絨，只要輕輕一掃便能立即柔化肌膚瑕疵，撫平細紋，猶如為肌膚加上一層柔焦無瑕濾鏡！此外產品更蘊含柔滑保濕配方，混合玫瑰蠟及杏仁油，令粉質如絲綢一樣絲滑，使妝容更無瑕絲滑。

蜜粉餅推薦1. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 HK$420（品牌提供）

蜜粉餅推薦2. GIVENCHY 高級訂製稜鏡四色蜜粉餅 HK$515

GIVENCHY的高級訂製稜鏡四色蜜粉餅，一直是品牌的皇牌產品，可輕易打造出自然透明感妝效。此蜜粉餅運用原創棱鏡原理，可瞬間去除暗沉與蠟黃，自然提亮，提升肌理光暈，讓肌膚看起來更加細緻透亮。

蜜粉餅推薦2. GIVENCHY 升級版高級訂製稜鏡四色蜜粉餅 HK$515（品牌提供）

蜜粉餅推薦3. KANEBO 晶透柔光蜜粉餅 HK$420

KANEBO的晶透柔光蜜粉餅，可提供不改變原有粉底的亮澤妝效，有著半透明啫喱薄膜令肌膚持久保持自然感。蜜粉餅透過獨家技術，不添加珠光，卻能打造明亮而光滑的裸肌感妝效。在肌膚上推開後，蜜粉緊密貼合於肌膚，可防止出油和暗沉的同時，長時間保持沒有乾燥感的舒適肌膚。

蜜粉餅推薦3. KANEBO 晶透柔光蜜粉餅 HK$420（品牌提供）

蜜粉餅推薦4. PAUL & JOE BEAUTÉ 光透柔肌粉餅補充裝 HK$260；光透柔肌粉盒 HK$110

PAUL & JOE 光透柔肌粉餅，可細緻打造無瑕平滑柔霧的光感底妝，柔光粉末配方如濾鏡般隱形遮蓋肌膚瑕疵，獨家「紅寶石秘密配方」能增添肌膚血色感。配以專業設計的光透柔肌粉餅掃，輕鬆掃出如薄紗般的無重妝感。

蜜粉餅推薦4. PAUL & JOE BEAUTÉ 光透柔肌粉餅補充裝 HK$260；光透柔肌粉盒 HK$110（品牌提供）

蜜粉餅推薦5. ettusais 美肌護膚蜜粉餅 HK$160

ettusais所推出的美肌護膚蜜粉餅，採用創新的升級光學技術，進一步強化面部折射光線效果，柔焦毛孔，展現原生半透明亮澤妝感。蜜粉餅加入了微分子半透明粉末，粉質更幼滑，一抹與肌膚完美融合。產品更富含雙重透明質酸及三重美容精油等美容精華成分，呈現零油光妝容同時發揮長效補濕，令肌膚更細滑如絲。

蜜粉餅推薦6. Gucci Beauty Poudre De Beauté Mat Naturel天然蜜粉餅 HK$600

Gucci Beauty的天然蜜粉餅以輕微折射效果的片狀粉末與富柔焦感的色調相結合，能在肌膚上順滑延展，打造均勻亮澤的膚色。蜜粉餅採用柔軟輕透的配方順滑易推，可視乎需要自由層疊出輕度至中度的遮瑕效果，粉盒下層備有粉撲，方便隨時隨地補妝。

蜜粉餅推薦6. Gucci Beauty Poudre De Beauté Mat Naturel天然蜜粉餅 HK$600（品牌提供）

蜜粉餅推薦7. Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅（經典粉盒）$850

Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅，是以重新調配及昇華經典鑽光透亮蜜粉餅配方，融合獨家護膚及彩粧技術，達至智能補妝同時護膚。蜜粉餅粉質細緻能完美控油，一掃即擁有均勻膚色，締造柔滑光感妝容，且毫不乾燥。妝感有效持續達12小時，有效對抗溶妝、泛油、暗啞等問題，當中還含有護膚成分，讓肌膚不泛油光也不顯乾燥。

蜜粉餅推薦7. Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅（經典粉盒）$850（品牌提供）

蜜粉餅推薦8. HUDA BEAUTY 輕透紗光柔膚蜜粉餅 HK$345

HUDA BEAUTY今年推出的全新輕透紗光柔膚蜜粉餅，質感如絲綢般，能完美地與肌膚揉合一起，有效全天侯控制肌膚的油脂分泌，自然的妝感仿如為肌膚鋪上一層薄透的輕紗。蜜粉餅採用極幼細的粉末及色素粒子，使妝感不會因疊加蜜粉後而出現妝感厚重的問題，反而可看到由肌膚透出自然低調的亮澤感，令底妝更柔和，肌膚質地明顯得到提升。蜜粉餅全新的色澤 #Peach Pie適合暖膚色的人群；而#Cherry Blossom適合膚色冷白或淺至中度膚色的人群使用，能給粉嫩色澤予肌膚。

蜜粉餅推薦8. HUDA BEAUTY 輕透紗光柔膚蜜粉餅 HK$345（品牌提供）

蜜粉餅推薦9. GIORGIO ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉餅 HK$655

GIORGIO ARMANI beauty的升級版零瑕持久粉餅，創新持久控油粉餅配方，獨特的「空氣粉末」一觸肌膚形成透明薄膜，令肌膚觸感極致細滑啞緻，如粉底般持久遮瑕，質感卻輕盈清爽。產品更揉合持久控油光技術，吸收多餘油脂及濕氣，讓肌膚全天候舒適無暇，締造零瑕妝效。

蜜粉餅推薦9. GIORGIO ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉餅 HK$655（ARMANI beauty官網）

蜜粉餅推薦10. HOURGLASS VANISH輕霧蜜粉餅 HK$470

Hourglass推出的Vanish輕霧蜜粉餅，採用無滑石粉配方且經臨床測試，可以瞬間消除油光，並減少毛孔的出現，打造持久防油光的空氣感妝效。產品質地輕盈，不僅可定妝，還方便隨身携帶進行補妝，時刻保持最佳狀態。

蜜粉餅推薦10. HOURGLASS VANISH輕霧蜜粉餅 HK$470（品牌提供）

蜜粉餅推薦11. NARS Light Reflecting™原光蜜粉餅 HK$390

NARS Light Reflecting™原光蜜粉餅一直都廣受歡迎，質地輕盈且輕易混合，可塑造出輕盈潤澤的妝效。配方採用品牌獨家的Light Reflecting Complex™聚光複合物，讓肌膚完美折射光線，有效柔化臉上細紋、皺紋及毛孔瑕疵。此外，配方蘊含革新微細礦物粉末富含甘油、高效抗氧化的維他命E，有助抵抗肌膚變得乾燥，肌膚全日保持觸感舒爽，展現無限魅力。

蜜粉餅推薦11. NARS Light Reflecting™原光蜜粉餅 HK$390（品牌提供）

蜜粉餅推薦12. BOBBI BROWN 透薄超柔粉餅 HK$420

BOBBI BROWN的透薄超柔粉餅，是長期熱賣和經常斷貨，超人氣！粉餅可妝和美化底妝，同時均勻膚色，打造光滑精緻的妝容。產品採用吸油粉末可全天控制油光，細滑粉質更有效修飾毛孔﹐打造自然啞光妝效﹐是油肌的最佳選擇之一。

蜜粉餅推薦12. BOBBI BROWN 透薄超柔粉餅 HK$420（BOBBI BROWN官網）

蜜粉餅推薦13. ALBION LA POUDRE HAUTE NUANCE 極緻定妝蜜粉餅 HK$900

ALBION 的極緻定妝蜜粉餅目前共推出7種色調，每種色調均以五種淡色調粉末精妙調配，滿足不同女生膚色需要。蜜粉餅均採用珍珠粉，柔和地貼合肌膚，提升皮膚的光滑度。並蘊含多種保濕成分，包括香蒲花穗提取物及山金車蒙大拿花提取物，能夠改善皮膚粗糙，帶來如絲般的細膩感。

蜜粉餅推薦13. ALBION LA POUDRE HAUTE NUANCE 極緻定妝蜜粉餅 HK$900（品牌提供）

蜜粉餅推薦14. By Terry 透明質酸保濕蜜粉餅 HK$445

BY TERRY所推出的透明質酸保濕蜜粉餅，是一款具護膚功效的定妝產品，蘊含獨家8重透明質酸成分，100%天然成分、潔淨及純素配方，大家都可以安心使用。蜜粉餅是透明色調，不會影響底妝顏色，同時不會使肌膚感到乾燥，實現瞬間柔焦及修飾瑕疵效果。