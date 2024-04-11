脫毛邊間好？法國醫美品牌無痛彩光脫毛　價錢透明不硬銷男女都啱

深受毛髮困擾但又怕痛？尤其比堅尼這些敏感部位，想脫毛就更令人卻步，但其實脫毛不一定要「痛住脫」！根據脫毛機的品牌種類、波長、技術不同，所感受到的不適程度亦會有所差別，而來自法國巴黎的EstheClinic擁有獨特MacPeel無痛系統，採用專利IPL彩光技術，正正能達至無痛彩光脫毛！到底EstheClinic的彩光脫毛比其他激光脫毛有甚麼優勝地方？為何能達至無痛永久脫毛？本文將帶大家了解更多。



彩光脫毛與激光脫毛的分別

同樣為強脈衝光照射於皮膚上，影響毛嚢生長以達至脫毛效果，不同的是彩光脫毛使用的波長範圍較闊，光源較為分散，不像激光的集中，因此照射於皮膚上感覺會較為溫和，或需花費較長時間才能令毛髮顯著減少；至於激光脫毛分為755nm Alexandrite Laser、694nm Rudy Laser 、800nm Diode Laser及1064nm Nd:Yag Laser三種波長，由於毛囊中的黑色素細胞會對特定波長的激光具有良好的吸收性的特性，因此將光打入毛囊，能對毛囊產生破壞並使其萎縮，達至永久脫毛的作用。

EstheClinic引入法國儀器及技術 無痛彩光脫毛

EstheClinic 20年前於法國巴黎成立，其高端技術及儀器均由始創人Dr Boutboul 和 Dr Leone研發，並在歐洲廣泛使用，而EstheClinic將來自法國的儀器及技術帶來香港，統一使用法國母公司的高端技術及儀器，讓顧客能體驗無痛、無創、高效的美容療程。

EstheClinic的彩光脫毛療程無痛又舒適，全因其獨有開發的無痛系統(NPS)技術專利，更勝傳統的IPL技術兩倍，NPS系統與傳統一次將高能量傳遞到皮膚不同，以漸進式加熱的方式，透過逐漸加熱直至到有效損害毛囊並防止再生長的溫度，適合任何類型的皮膚，包括色素深的皮膚，讓脫毛可無痛、安全、永久。

EstheClinic的彩光脫毛療程無痛又舒適，適合任何類型的皮膚。

EstheClinic彩光脫毛療程特色 以客為先 著重顧客體驗

無痛彩光脫毛療程特別適合怕痛人士，尤其面對幼嫩、敏感部位，如比堅尼，這一類較容易有大感覺的位置，務求達至「沒有痛楚，只有效果」，將療程不適感降至最低。EstheClinic的IPL脫毛技術適合男女，並接近適用於身體任何部位，女性最常見的脫毛部位包括面部、小腿、全腿、比堅尼、腋下、半臂、上唇、下巴和全面；而男性適用於背部、肩膀、胸部、腹部、腿部、下巴、下頜、鬢角、頸部和整個面部。

EstheClinic的IPL脫毛技術適合男女，並接近適用於身體任何部位。

每一個顧客的膚質和情況都不盡相同，因此療程前都會提供全面的免費諮詢服務，檢查部位毛毛粗幼、有沒有倒生情況等，務求針對每個顧客的情況對症下藥，制定最適合的療程方案。療程期間，會先塗上凝膠再進行，完成療程後不但無痛減少毛髮，還能嫩膚。

此外，EstheClinic十分注重顧客體驗，僅會在諮詢時建議與個人情況相符的療程次數，絕不硬銷；療程價錢透明，劃一收費；環境明亮舒適，空間較大，顧客可舒適、輕鬆體驗療程。

想了解更多EstheClinic彩光脫毛療程詳情，可到以下網址瀏覽。

EstheClinic

彩光永久脫毛療程

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