防曬2024｜防禦修護一抹到位！夏日精選5款輕透持久防曬霜34折起

夏日即將來臨，護膚的第一步就是保護好自己的肌膚。想要完美享受陽光，防曬產品可不能忽略，但又怕防曬功能不夠或質地太黏笠？以下就為大家精選深受不少女生的喜愛，好評回購率高的防曬霜，讓你日常或在外活動時也能安心防禦UV。現時「01網購」做緊優惠，人氣品牌Biore、ANESSA、Kiehl's 等都好抵買更低至34折。同時而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，咁多優惠記得唔好錯過啦！



1. Biore - UV Aqua Rich 碧柔水凝長效保濕防曬乳

Biore - UV Aqua Rich 水凝系列 碧柔水凝長效保濕防曬乳 70g

Biore 獨創微米UV處方，含透明質酸、蜂王乳精華等高度保濕成分，同時獨有水感凝體技術，形成一層保水膜，有效減少因日曬造成的水份流失，令肌膚時刻水漾亮澤。防曬及當作妝前底霜使用，令隨後粉底更持久貼服，零重感防禦UV，肌膚盡情呼吸！

Biore - UV Aqua Rich 水凝系列 碧柔水凝長效保濕防曬乳 70g (原價：$139)

優惠價：$54（最多可使用1,000積分，抵消 $10 現金）

2. FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++

FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml

Fancl的防曬霜是暢銷皇牌產品之一，同樣也是小編空瓶回購之選！，融合納米技術的純物理性防曬，全面阻擋UVA和UVB。質地輕薄，脆弱及痘痘皮膚也可安心使用。當中積雪草精華能修護受紫外光傷害的肌膚，有效預防色斑、抵禦光老化，而且防油防汗日常或戶外活動都啱用！

FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml (原價：$420)

優惠價：$145（最多可使用2,900積分，抵消 $29 現金）

3. Shiseido 資生堂 - ANESSA UV 防曬噴霧

Shiseido 資生堂 - ANESSA UV 防曬噴霧 60g

夏日好多戶外活動，最緊要揀啱最強防曬產品！ANESSA UV 防曬噴霧採用防曬革命性三重增強UV防禦技術，遇熱遇汗後將於肌膚表面形成防禦膜，徹底均勻隔絕紫外線。配方更加入耐摩擦粉末，更有效抗摩擦，方便使用不易脫落。經80分鐘浸水測試，實證超強防水效果，去沙灘船P都一定要帶啊！

Shiseido 資生堂 - ANESSA UV 防曬噴霧 60g (原價：$256)

優惠價：$108（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

4. Kiehl's - 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++

Kiehl's - 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 60ml

Kiehl's 醫學全效抗污染輕柔防曬乳，能達致抗紫外線、污染微粒及氧化傷害，質感超輕薄，不泛油光，當中維他命E、黃芩素，具舒緩保濕及抗氧化功效，有效改善表情紋。同時經皮膚科醫生測試確保安全使用，適合不同膚質使用，絕對是敏感性肌膚的首選。

Kiehl's - 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 60ml (原價：$568)

優惠價：$238（最多可使用4,700積分，抵消 $47 現金）

5. Cle de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++

Cle de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

Cle de Peau的護膚品是不少小資女首選，而防曬霜也同樣能達致護膚保養功效。蘊含亮肌複合物EX，使肌膚免收紫外線侵害，能阻隔 UVA/UVB，令肌膚保持年輕光澤好狀態。而且清爽透薄質地，減少緊繃感，加上淡雅清香，舒適護理細緻美肌，盡享受奢華防曬感覺。

Cle de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml (原價：$800）

優惠價：$435（最多可使用8,700積分，抵消 $87 現金）

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