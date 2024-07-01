7月網購優惠｜養出韓式水光肌！韓國必買超人氣品牌Torriden推介

韓星肌膚時刻光滑飽滿，就算在高清鏡頭下亦白淨無瑕，要養出韓式「水光肌」，關鍵離不開強效保濕，更是養出好膚質的基礎！而韓國現時大熱的護膚品牌Torriden更是長居人氣美妝店Olive Young的必買榜首位置，其保濕、抗氧化效果無庸置疑，絕對是打造「水光肌」的秘密武器！現時「01網購」全線Torriden系列做緊限時優惠，折扣更低至26折，快啲趁優惠期間入手啦！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券。



1. Torriden - 透明質酸深層保濕洗面奶 150ml

Torriden - 透明質酸深層保濕洗面奶 150ml

要真正為肌底保濕，除了用精華面霜外，潔面是第一步！Torriden的保濕洗面奶蘊含八種能夠滲透皮膚真皮層的小分子透明質酸，大大促進肌膚「飲飽水」，持續補水保持長效水潤。同時更採用pH平衡且適合素食的配方，溫和不刺激，可輕鬆去除污垢和雜質，洗面後更不會有繃緊的感覺，敏感肌都OK！

Torriden - 透明質酸深層保濕洗面奶 150ml (原價：$177）

限時優惠價：$65（最多可使用1,300積分，抵消 $13 現金）

2. Torriden - 多元神經酰胺全天精華 100ml

Torriden - 多元神經酰胺全天精華 100ml

夏日保濕最怕護膚品黏膩，太薄又沒甚麼效果。呢款精華採用乳精華配方，質地輕盈不黏膩，非常容易滲透入肌底。當中蘊含極滋潤的5D 複合神經醯胺和 D-泛醇，能快速形成保濕屏障，保濕同時防止水分流失，亦可舒緩乾燥、不平衡的肌膚，只需一次便能充分為肌膚保濕，打造韓式clean beauty的護膚程序。

Torriden - 多元神經酰胺全天精華 100ml (原價：$288）

限時優惠價：$99（最多可使用1,900積分，抵消 $19 現金）

3. Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片

Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片

作為Torriden的另一款皇牌產品，蘊含被譽「韓國No.1 國民保濕精華」的SPA級深層保濕成分，深受韓國女生歡迎。一張面膜有27ml保濕精華，等於半枝精華份量，蘊含5D複合透明質酸及微分子玻尿酸，主打3秒極速補水，達至層層補水、鎖水、長效保濕滋潤效果，同時調節油水平衡，配方亦溫和不刺激，絕對是急救缺水肌的好幫手！

Torriden - 低分子透明質酸保濕面膜 10片 (原價：$294）

限時優惠價：$108（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

4. Torriden - 積雪草保濕鎮靜面膜 10片

Torriden - 積雪草保濕鎮靜面膜 10片

面對炎炎夏日，肌膚變得不穩定、敏感，甚至出現痘痘大爆發！同樣榮獲「Hwahae 韓國美妝排行榜」2023年面膜大賞第一名的Torriden積雪草保濕鎮靜面膜，含獨家5D Cica透明質酸配方及積雪草提取物，保濕同時高效護理敏感複雜皮膚，更可鎮靜紓緩皮膚不適，依家買更是平均$10.8/片，天天用都不心痛呀！

Torriden - 積雪草保濕鎮靜面膜 10片 (原價：$294）

限時優惠價：$108（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

5. Torriden - 神經醯胺純素唇部精華 11ml

Torriden - 神經醯胺純素唇部精華 11ml

夏日除了面部防曬，嘴唇保養同樣重要，一不小心便會產生乾燥、暗沉問題。呢款唇部精華質地不黏膩，採用專利超保濕複合成分、4. 4%荷荷巴油及3大堅果天然油，有效鎖水滋潤保濕，更能溫和去角質，只要日間使用保濕，晚上厚敷便能輕鬆打造水嫩「嘟嘟唇」！

Torriden - 神經醯胺純素唇部精華 11ml (原價：$98）

限時優惠價：$36（最多可使用700積分，抵消 $7 現金）

6. Torriden - 韓國 DIVE-IN 玻尿酸物理防曬霜 SPF50+ PA++++ 60ml

Torriden - 韓國 DIVE-IN 玻尿酸物理防曬霜 SPF50+ PA++++ 60ml

告別以往防曬霜的黏膩感，亦不會乾燥緊繃，採用66%補水專利成份及混合10種不同分子大小的透明質酸，更強肌膚滲透力，同時形成舒適的水分保護屏障，以反射形式阻擋紫外線，自然提亮肌膚，敏感肌、孕婦、小孩都適用，今個夏日點同陽光玩遊戲都無問題！

Torriden - 韓國 DIVE-IN 玻尿酸物理防曬霜 SPF50+ PA++++ 60ml (原價：$230）

限時優惠價：$80（最多可使用1,600積分，抵消 $16 現金）

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